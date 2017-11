UČESTALO MOKRENJE: Saznajte kada je zapravo previše i koja su tri najčešća uzroka

Čest odlazak u toalet preko dana ili noći može biti znak problema u vašem organizmu.

Kako bi uopće znali da je količina mokrenja kroz dan previše, uzmite u obzir da se pod normalno smatra potreba za izlučivanjem urina svakih dva sata, a u toku noći jednom ili dva puta. Naravno, potreba može biti manja ili veća te ovisiti o tome koliko ste tekućine taj dan konzumirali. Neka pića imaju posebno diuretička svojstva pa navode na češću potrebu za izlučivanjem i odlaskom na wc. Neki od njih su čaj od koprive, kava, uvin čaj, alkohol i drugi.

Najčešći razlozi učestalog mokrenja

Ako uspijete zaključiti da učestalo mokrite puno puta tijekom dana, po noći ili oboje moguće je da imate probleme i poremećaje u donjem dijelu mokraćnospolnog sustava. Noćno mokrenje naziva se i nokturija i zna biti povezana s drugim tegobama. Učestalo mokrenje prati i potreba za hitnim nagonom za uriniranjem.

Ako je u vašem organizmu došlo do upale mjehura ili mokraćne cijevi (ili oboje), jedan od simptoma je zasigurno pojačana potreba za mokrenjem. U ovim slučajevima se događa da se količina urina ne povećava svakim mokrenjem, točnije, potreba se brzo vraća ili se uopće ne smanjuje. Najćešće se izmokri samo mala količina urina pri svakom uriniranju. Do upale mjehura ili mokraćne cijevi može doći kod oba spola svih starosti, a naječešći su uzrok bakterije koje izazivaju infekciju u slučaju oslabljenog imuniteta.



Najčešći uzroci učestale potrebe za mokrenjem su:

hiperplazija prostate kod muškaraca

inkontinencija mokraće

infekcija mokraćnog sustava

Benigna hiperplazija prostate

Ova bolest pojavljuje se kod muškaraca, a označava prekomjerni rast stanica prostate. Razvijanjem povećanja ili hiperplazije, uretra se postpuno sužava što dovodi do mnogih neugodnih simptoma od kojih je jedan i učestalo mokrenje.

Učestalost nastanka ove bolesti povećava se s godinama i pojavljuje se u 80% muškaraca starijih od 40 godina, a čak 95% muškaraca starijih od 80 godina. Tkivo koje je u bolesti zahvaćeno hiperplazijom raste i gura okolno tkivo u periferne zone dok ih do kraja ne istisne. Rast stanica se nastavlja čak i kada nema dovoljno prostora u prostati. Ova bolest može izravno utjecati na mjehur i mokraćni sustav općenito. Osim što je pražnjenje mjehura otežano moguće je i trajno oštećenje radi vraćanja tlaka unutar mjehura natrag u bubrege.

Glavni simptomi ove bolesti su:

učestalo mokrenje, posebice noću

slabi mlaz

usporeno ili odgođeno mokrenje i osjećaj nepotpunog pražnjenja

bol pri mokrenju

nekontrolirano istjecanje mokraće

kapanje ili isprekidanost urina i mlaza

U slučaju otkrivanja ovih simptoma potrebno je da se javite liječniku kako bi se čim prije krenulo s rješavanjem vašeg problema s prostatom.

Infekcije mokraćnog sustava

Jedne od najčešćih infekcija kod ljudi su upravo bakterijske infekcije mokraćnog sustava, ujedno su i jedan od najčešćih uzroka učestalog mokrenja. Češće se javljaju kod žena nego muškaraca i uglavnom predstavljaju bezazlene infekcije i upale. Dakako, mogu dovesti i do različitih komplikacija. Glavni uzročnik su bakterije, najčešće Escherichia coli, a rjeđe se javljaju bakterija roda Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas i druge. Te bakterije ulaze preko mokraćne cijevi do mjehura pa mogu napredovati i do bubrega.

Infekcije su najčešće:

akutna upala mokraćnog mjehura ili cistitis

akutna upala bubrega

Akutna upala mokraćnog mjehura jako se često pojavljuje kod žena, a kod muškaraca je rijetka i zahtijeva dodatan oprez. Najčešći simptomi su bolno mokrenje, potreba za učestalim mokrenjem, peckanje za vrijeme mokrenja, učestalo mokrenje malih količina. Ponekad se javlja i krv u mokraći, a ona je često tamnija, gušća i neugodna mirisa. U slučaju ovih simptoma se obratite liječniku pa ćete nakon pregleda dobiti terapiju antibioticima od tri do sedam dana, što će ovisiti o konkretnom uzročniku.

Akutna upala bubrega u velikom broju slučajeva počinje kao upala mokraćnog mjehura koja se proširila do bubrega. Osim već navedenih simptoma, pojavit će se i povišena tjelesna temperatura te bol u donjem dijelu leđa. Liječenje traje do 14 dana uz hidrataciju, mirovanje i spuštanje temperature.

Inkontinencija mokraće

Inkontinencija ili nemogućnost kontroliranja mokrenja može značiti dvije stvari – povremeno bježanje urina ili potpuna nemogućnost zadržavanja mokraće. Češće se javlja kod starijih ljudi i žena. Ne predstavlja hitno stanje ali može poticati na potrebu za učestalim mokrenjem. Neki od uzroka mogu biti infekcije mokraćnog trakta, nuspojave nekih lijekova, psihološki uzroci, slabost zdjelične muskulature kod žena, oštećenja živčanog sustava ili karcinom mokraćnog mjehura. Liječniku se trebate javiti kada se ova bolest vraća i često pojavljuje. Liječenje uključuje različite metode s obzirom na moguće različite uzroke, ali su uglavnom uz primjenu lijekova te vježbi koje pojačavaju kontinenciju kao što su kegelove vježbe.