TVORAC HITA RICK AND MORTY ODUŠEVIO SAVJETOM DJEVOJCI KOJA SE BORI S DEPRESIJOM: ‘Sve ovo me rasplakalo’

Depresija je užasna bolest s kojom se nisu svi ljudi sposobni sami boriti. Kada je korisnica Twittera @chojuroh zatražila pomoć od poznatog producenta, tvorca megapopularnog crtića Rick and Morty, nije mislila da će joj odgovoriti. Ali on joj se javio. Njegove su riječi bile toliko snažne da je pomislila kako bi ih svi trebali pročitati.

“Obratila sam se Danu Harmonu jer želim savjet od nekoga tko pati od depresije, ali nije profesionalac”, napisala je chojuroh.

“Ovo je najosnovniji i najopćenitiji savjet koji sam dosad dobila, i to je sjajno. Sudjelujem u četiri odvojene terapije, a liječenje depresije najmanje je moja briga. Znam što djeluje za mene, ali mislila sam da će pomoći drugima ako neka javna osoba progovori o tom problemu. Oslobađanje vaše boli može dugoročno učiniti mnogo dobra, čak i ako se odmah ne osjećate bolje”, objasnila je.



Korisnica je američkog producenta i koautora showa “Rick and Morty” vrlo izravno pitala ima li savjet za sve ljude koji se bore s depresijom. Harmon joj je dao najbolji mogući odgovor.

“Prvo, priznati i prihvatiti to što se događa. Osviještenost je sve. Sami si stvaramo pritisak da se moramo osjećati dobro. OK je i osjećati se loše. Možda je to ono nešto u čemu ste dobri. Razgovarajte o tome. NE DRŽITE TAJNU! Posjedujte to, kao šešir ili jaknu. Vaši su osjećaji stvarni”, napisao je.

‘Borim se s depresijom i anksioznosti. Grozno je. Ali želim vam reći zašto o tome ne smijete šutjeti’

“Drugo, podsjećajte se uvijek iznova da su osjećaji stvarni, ali nisu stvarnost. Na primjer, možete osjećati da vam život ne vrijedi ništa. Stvaran osjećaj. Važan osjećaj. Vi to zaista osjećate, ALI… Ima li život smisla? To nije na nama da odlučimo. Činjenice i osjećaji: jednako, a različito”, nastavlja Harmon.

“Najvažnija stvar koju ti mogu reći o tome jest: Molim te, nemoj se sama s time nositi. Događa se nevjerojatna, čudotvorna magija jednom kada izrazite svoje osjećaje. Čak i ako napišete ‘Želim umrijeti’ na komad papira i zapalite ga, bit će vam lakše nego kada samo razmišljate o tome. Dijeljenje je sve.”

“Crne misli će odjekivati vašom lubanjom, one će stvari iskriviti i preuveličati. Kada otvorite usta (ili anonimni blog, recimo), te misli izlaze van. One će se vratiti, ali vi ćete ih opet morati izbaciti. Znam da ne želite, ali pokušajte!”, zaključio je Harmon.

Njegove su riječi ostavile toliko snažan dojam na nju da mu ova korisnica nije znala ništa drugo reći nego ‘hvala’. “Ovo je vjerojatno bolje nego što bi mi terapeut ikada rekao”, dodala je.

Ni drugi nisu ostali ravnodušni na producentove savjete. “Hvala na lijepim riječima. Lijepo je pročitati nešto s čime se možeš toliko povezati”, “Cijela me ova objava rasplakala. Hvala”, stoji u komentarima na Twitteru.