TUMOR HIPOFIZE: Najćešće su benigni, ali mogu izazvati jako neugodne simptome

Hipofiza je žlijezda odgovorna za reguliranje i izlučivanje hormona, a kad dođe do poremećaja može nastati benigni ili maligni tumor.

Pituitarna žlijezda ili hipofiza odgovorna je za izlučivanje i regulaciju hormona iz perifernih endokrinih organa – štitnjače, nadbubrežne žlijezde, spolnih žlijezda. Njena aktivnost je pod utjecajem hipotalamusa. Hipotalamus je mala moždana struktura koja zauzima jedva 1% ukupnog volumena mozga, a uloga mu je izlučivanje niza oslobađajućih hormona ili faktora. Tumor hipofize je abnormalna izraslina koja može dovesti do previše ili premalo izlučivanja hormona. To može utjecati na čitavi organizam i na važne funkcije tijela.

Tumori hipofize su rijetko kancerogeni

Većina tumora koji se pojavljuju na hipofiZi su adenomi ili dobroćudni tumori. Ovo znači da su tumori hipofize rijetko kancerogeni. U tom području mogu se razviti metastaze i ciste. Većina tih tumora su funkcionalni što znači da proizvode hormone, za razliku od nefunkcionalnih. Nekancerozni tumori hipofize ostaju unutar hipofize i ne šire se na ostatak tijela, a podijeljeni su u tri grupe:

benigni adenomi hipofize – tumori koji nisu rak, rastu sporo i ne šire se na druge dijelove tijela

invazivni adenomi – benigni tumori koji se mogu širiti na kosti lubanje ili sinusne šupljine u području ispod hipofize

karcinomi hipofize – maligni tumori ili rak koji se šire na ostale dijelove centralnog živčanog sistema ili izvan njega. Uglavnom se šire na mozak i kičmenu moždinu. Ova vrsta se pojavljuje u rijetkim slučajevima

Adenomi mogu biti sekretorni i nesekretorni. Sekretorni stvaraju hormone hipofize koji se dijele na acidofilne i bazofilne.

Tako može doći do prekomjernog izlučivanja hormona hipofize i smanjenog lučenja. Povećano lučenje hormona hipofize naziva se hiperpituitarizam, a rezultira pojavom gigantizma i akromegalije. Acidofilni stvaraju previše hormona rasta, a bazofilni previše ACTH hormona. Hormon koji se najviše stvara u suvišku je prolaktin. Prolaktinom je najčešći funkcionalni adenom hipofize. Prolaktin ima ulogu djelovanja na reproduktivni sistem, utječe na ponašanje i regulira imunološki sistem. Ukoliko dođe do visoke razine prolaktina u krvi, uzrok može biti tumor hipofize. Suvišak prolaktina može se pojaviti u svakom životnom razdoblju osobe, ali se najčešće pojavljuje između 30. i 50. godine života. Može se javiti u djetinjstvu prije zatvaranja dijelova kostiju važnih za rast pa tada nastaje pojava prekomjernog rasta. U tom slučaju nastaju grube crte lica, zadebljanja šaka i stopala. Ta bolest se naziva akromegalija. Uz to se pojavljuju simptomi dlakavosti, grubosti i tamnije kože, pretjerano znojenje i pretjerani rast donje čeljusti.

Smanjeno lučenje hormona hipofize naziva se generalizirani hipopituitarizam. Uzrok za ovu pojavu može biti tumor hipofize, upalni i autoimuni procesi te nepoznati uzroci. Početak ove bolesti uglavnom se pojavljuje postupno, ali može biti naglo i dramatično. Prvo dolazi do smanjivanja spolnih hormona te nastaje gubitak hormona rasta. Pojava hipopituitarizma očituje se simptomima umora, niskog krvnog tlaka, infekcijama i teškim reakcijama na stres. Ova pojava se najčešće otkrije već u djetinjstvu radi zastoja u rastu.

Osobe koje imaju bolesti hipotalamusa i hipofize doživjet će mnoge simptome, a ovo su neki od njih:

glavobolja

greške vida

povišeni krvni tlak

atrofija ili gubitak mišićne mase

endokrinopatija

razvoj dijabetesa

amenoreja ili neregularan menstrualni ciklus kod žena

iscjedak iz dojki kod žena

erektilne disfunkcije kod muškaraca

gubitak seksualne želje

rast grudi kod muškaraca

Najčešće se liječi kirurškim putem

Na tumor hipofize se sumnja pri pojavi nekoliko od navedenih simptoma koji traju duže od mjesec dana. Sve osobe s prolaktinomom ne zahtijevaju terapiju. Ona se preporučuje tek kada žene s tom dijagnozom žele zatrudnjeti, kada žele povećati seksualnu želju ili žele regulirati nepravilan menstrualni ciklus. Liječenjem se može smanjiti rizik od osteoporoze. U slučaju sumnje na tumor ili poremećaj hipofize, liječnik će preporučiti da napravite MR ili CT glave. Ako dođe do potvrde potrebno je liječiti endokrinopatije kirurškim putem i zračenjem. U nekim slučajevima je moguć nadomjestak dopamina te su u tom slučaju kirurško liječenje i zračenje nepotrebni.