TROMB U NOZI: Osim što uzrokuje bol i oticanje, može utjecati na poremećaj koji često ima smrtni ishod

Pravilna cirkulacija krvi u tijelu najvažniji je razlog dobrog zdravlja cijelog organizma.

Krvni ugrušak ili tromb je masa krvi koja više nije u tekućem stanju već je nalik na gel ili je polučvrsta. Krv se može nakupljati u krvnim žilama ili srcu i tada se trombociti lakše drže zajedno. Trombociti su inače zaslužni za zgrušavanje krvi i stvaranje rana na našem tijelu – zaustavljaju krvarenje. Kada se pojavljuju u potrebnim situacijama spašavaju život, ali tromb u nozi, ruci ili plućima može izazvati jako velike i opasne probleme sa zdravljem.

Tromb se može pojaviti u bilo kojoj krvnoj žili, a najčešće se pojavljuju u nogama, rukama, srcu i plućima. Proces stvaranja tromba prolazi kroz nekoliko faza. Kako bi došlo do nastanka tromba u nozi, prethodno treba postojati oštećenje krvne žile ili razlog za usporen protok krvi kroz žile. Atrijalna fibrilacija i tromboza dubokih vena su dva uzroka radi kojih može doći do sporog kretanja krvi i problema sa zgrušavanjem. Ako dođe do oštećenja, trombociti će na tom području krenuti stvarati čep jer će im cilj biti zaustaviti krvarenje. Radi toga se velik broj trombocita mobilizira na jednom mjestu, no kada uslijed toga dođe do pretjerane reakcije organizma, stvara se ugrušak koji stvara osnovu za tromb u nozi, ruci i drugim dijelovima tijela. Na nastanak utječe i fibrinogen kojemu je cilj sprečavanje razvoja tromboze. Ukoliko ga nedostaje, tromb će rasti i razvijati se i tako zaustavljati cirkulaciju krvi kroz žile.





Na stvaranje tromba velik utjecaj ima i povišena razina kolesterola u krvi. Loš kolesterol uz stres i pušenje poticat će oštećenje unutarnjeg sloja arterija te skupljanje krvnih pločica. Ova kombinacija stresa, pretilosti i pušenja iznimno je opasna. Pretilost i kolesterol uz sebe donose mnoge mitove radi kojih nenamjerno može doći do krvožilnih bolesti i problemima sa srcem.

Ove tvrdnje NISU istinite:

visok kolesterol uzrokuje samo prehrana – nije točno jer je ipak presudna genetika koja utječe na rad jetre koja stvara sav kolesterol

djeca ne mogu imati visok kolesterol – ova tvrdnja nije točna jer se bolesti srca povezane s kolesterolom mogu pojaviti već od osme godine života

hrana je zdrava ako ima nula kolesterola – netočno, kolesterol je samo jedan od ‘nezdravih’ faktora u hrani, zasićene masti s druge strane imaju veći utjecaj na povišenu razinu kolesterola

dobar nalaz je znak da je sve dobro – jedan dobar nalaz ne znači da ste zdravi, a i situacija vezana s kolesterolom u krvi se može stalno mijenjati

preniski kolesterol je super – nije točno, nitko ne može živjeti bez kolesterola, a organizmu je dnevno potrebno od 200 do 300 mg

Simptomi tromboze dubokih vena

Tromb u nozi najčešće nastaje nakon ozljeda ili trauma na tijelu i kostima. Tako uzrok mogu biti ozljede kuka i koljena, operacija karlice ili trbušnih organa. Na nastanak će utjecati i dugotrajna nepokretnost nakon operacije. Velik rizik je kod osoba koje imaju problema sa zgrušavanjem krvi i faktorima koagulacije. Također, kao što je već navedeno, velik utjecaj imaju stres i pušenje cigareta. Ovo se naziva i tromboza dubokih vena jer može zahvatiti jednu ili više dubokih vena.

Simptomi pojave tromba u nozi su:

bol i oticanje potkoljenice ili natkoljenice

pri pomicanju stopala dolazi do bolova

koža je ružičaste ili plavkaste boje

simptomi proširenih vena

crvenilo i povećana temperatura prostora na kojem se nalazi crvenilo

otežano hodanje i bol pri hodanju

osjećaj jake napetosti u nozi

Tromb u potkoljenicama, posebice onaj u manjim venama, uglavnom neće stvarati simptome. Ovi simptomi neće biti dovoljni za dijagnozu. Kako bi se otkrilo o čemu se radi potrebno je izvesti pregled ultrazvukom, Dopler skenerom, dimer test, snimanje pluća i uobičajeni fizikalni pregled.

Posljedice mogu izazvati plućnu emboliju i brzu smrt

Tromb u nozi je ozbiljno i opasno stаnje radi posljedica koje može izazvati. Kroz krvotok on tako može doći do pluća, blokirаti dotok krvi i tada se javlja ozbiljno stanje iznimno opasno po život koje se naziva plućnа embolijа. To je poremećaj koji nastaje iznenadnim nakupljanjem zgusnute krvi te uzrokuje opstrukciju dotoka krvi u plućno tkivo. Postoji nekoliko različitih vrsti embolije – akutna plućna embolija, embolija bez infarkta te plućna hipertenzija. Akutna plućna embolija ima mogućnost smrti u roku nekoliko minuta ili sati nakon što tromb iz noge dospije u pluća. Embolija bez infarkta uzrokuje ostajanje bez daha i ubrzano disanje. Plužna hipertenzija može izazivati bol u prsima te ostale neurološke ispade. Neki od simptoma su ubrzano disanje, ostajanje bez daha, glavobolje, nesvjestice, cijanozu (plavoljubičastu boju lica), infarkt pluća, iskašljavanje krvi i povišena tjelesna temperatura. Smrtnost ovisi o proširenosti embolije i o općem stanju imuniteta osobe. Ako je embolija fatalna, smrt nastupa u roku 1-2 sata. Liječenje se odnosi na smanjivanje boli, oksigenaciju tkiva te razbijanje ugruška.

Liječenje tromba u nozi

Nakon što ste je prepoznato da se radi o trombu u nozi, cilj liječenja će biti sprečavanje povećanja tromba te zaustavljanje njegovog utjecaja. Da bi došlo do liječenja, ovisno o komplikaciji slučaja, izvodi se operacija, daju lijekovi protiv zgrušavanja krvi i koagulacije. Postoji i metoda ubacivanja filtera u duboku šuplju venu kako bi se spriječilo širenje tromba iz noge po tijelu. Kao i kod paučastih vena, preporučuje se da nosite kompresivne čarape do koljena koje će ublažavati oticanje i sprječavati stvaranje tromba. Uz to je nužno, čak i prije nastanka tromba, voditi pravilnu i zdravu prehranu, smanjiti stres i prestati pušiti.