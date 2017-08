TRNCI U LIJEVOJ RUCI: Ako ih osjećate, mogu ukazivati na strašne probleme s vašim organizmom. Evo koje točno

Osjećaj trnjenja ili boli najčešće nije opasna pojava, ali može biti kada se događa na istom mjestu u nekoliko navrata.

Mnogo je uzroka koji mogu izazvati trnce u lijevoj ruci, nozi ili prstima. Većina razloga sasvim je benigna, dok neki ipak mogu biti opasni. Trnjenje u nekom dijelu tijela, najčešće rukama i nogama može biti simptom neke bolesti ili oštećenja. Ovu pojavu može izazvati pritisak na živac u tijeku same ruke, što je najčešći razlog.

Srčane tegobe i udari

Trnci u lijevoj ruci povezani sa senzacijama u prsima najčešće ukazuju na srčane tegobe i nužno ih je što prije ispitati.

Odmah idite na hitnu ako osjetite:



trnce u lijevoj ruci

bol i pritisak u grudima

malaksalost

preznojavanje

mučnina

povraćanje

jako lupanje srca

nedostatak daha i gušenje

Samo trnci u ruci ne ukazuju na srčani ili moždani udar, no bez obzira na to nužno je biti oprezan i paziti na ostale simptome. Odlazak kod liječnika i uredan nalaz EKG-a djelomično isključuje srčane tegobe, ali ne bi bilo loše napraviti detaljniju kardiološku obradu.

Uzroci nastanka srčanih tegoba mogu biti razni ali najčešće su povezani s nedovoljnom fizičkom aktivnošću, nepravilnom prehranom i pušenjem cigareta.

“Bol u grudima je najčešći i najznačajniji simptom koji ukazuje na infarkt. Ta bol je jaka i dugo traje, čak više od 30 minuta, pa i do nekoliko sati. U toj situaciji imat ćete osjećaj kao da vas netko steže, pritišće ili probada. Bol se širi od sredine grudi na cijeli prsni koš pa nakon toga u lijevu ruku gdje uzrokuje trnce. Tegobe se nekada mogu javiti samo kao bol i trnci u lijevoj ruci ili čak bol u predjelu želuca.” rekao je profesor dr.Ristić.

U slučaju ako osoba počne doživljavati srčani udar, ovo su koraci koje trebate raditi:

Stavite bolesnika da miruje u polusjedećem položaju. Nemojte mu dopustiti da se pomiče, kreće ili napreže. Usitnite tabletu Aspirina ili Andola od 300mg i dajte bolesniku. Ako osoba boluje od angine pektoris treba uzeti svoju uobičajenu terapiju – Nitroglicerin. Stavite to pod jezik bolesniku. Pozovite hitnu pomoć ili ga prevezite čim prije u bolnicu. Ako osoba izgubi svjest, provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja.

Pritisak na živac ili oštećenje živca

U sportu je česta pojava da dubinski hematomi koji nastaju nakon udarca i pada izazivaju trnjenje ruke pritiščući jedan od nekoliko glavnih živaca na ruci. Uklještenje se može dogoditi u lakatnom zglobu ili zglobu šake.

Ovo su simptomi koji pokazuju da je za trnce u lijevoj ruci kriva iritacija živca:

trnci u nadlaktici koji se šire prema šaci

gubitak punog osjeta u šaci

slabost mišića ruke

bol u ramenu, ruci, šaci ili prstima

peckanje u ramenu, ruci ili šaci

Živac u ruci ili ramenu može biti iziritiran radi pritiska zbog skraćenih mišića u vratu, ramenima ili prsima, radi upale ili ozlijede živca te infekcije ramena, ruke ili šake.

Do iritacije dolazi radi ulnarnog živca. On prolazi kroz velik dio ruke i dio šake od sredine dlana do malog prsta i kroz lakat. Do oštećenja živca može doći radi nagnječenja ili presjecanja živca. U ovom slučaju se treba raditi na rehabilitaciji ponovnog vraćanja funkcije ruke.

Olakšajte pritisak blagim vježbama

Ako počnete osjećati lagane trnce u lijevoj ruci i ostale navedene simptome oštećenog živca, možete odmah raditi rastezanje. Istezanje mišića trebali bi raditi svakodnevno, ne samo kada osjetite bol. Ovakvim istezanjem smanjit ćete kompresiju i pritisak na krvne žile te utjecati na poboljšanje cirkulacije, provođenje živčanog impulsa i na bolju kontrakciju mišića.

Ustanite od stola i razgibajte ramena kružnim pokretima prema nazad. Spojite lopatice i tako držite 20ak sekundi. Pazite da pravilno izvodite ovu vježbu i izbjegavajte upore i vježbe za prsa pri vježbanju.

Da bi istegnuli prsne mišiće primaknite ih zidu i istegnite. Za vratne mišiće i mišiće oko lopatice budite dodatno oprezni pri istezanju.

Ako osjećate jako trnjenje u prstima i šaci, to može biti povezano sa slabom cirkulacijom krvi, a to stanje se utvrđuje putem dijagnostičkih pretraga.

Sindrom karpalnog tunela

Karpalni kanal ili tunel formira osam sitnih kostiju ručnog zgloba s donje strane, dok gornju stranu zatvara čvrsto vezivno tkivo koje se naziva poprečni karpalni ligament. Kroz karpalni kanal ulazi živac medianus iz podlatkice u šaku, kao i tetive mišića koje služe za pomicanje prstiju. Kako su tetive obložene tankom ovojnicom koja olakšava kretanje, do boli može doći kada ovojnica postane osjetljiva na dugotrajniji napor i podražaje.

Jedan od početnih simptoma ovog sindroma su trnci u lijevoj ruci. Prvo se osjete u srednjem prstu pa se šire na kažiprst, palac pa u kasnijoj fazi do lakta i ramena. Ako bolest duže traje smanjuje se snaga šake, funkcija šake i gubi se osjet. Uz trnce u ruci čest simptom su i osjećaj žarenja i pečenja, najćešće noću.

Ovaj sindrom pojavljuje se češće kod žena nego kod muškaraca radi anatomije kosti i živaca. Uzroci nastanka mogu biti različiti, no simptomi se najčešće javljaju pri ponavljanju kontinuiranih radnji u poslovima kao što su rad za računalom, kuhari, zidari i sportaši. Radi ponavljanja pokreta dolazi do preopterećenja tetiva što stvara sindrom karpalnog tunela.

Ovaj problem vam može riješiti fizijatar, ali je bitno da se obratite na vrijeme. U međuvremenu pokušajte što više štedjeti ruku, stavljajte hladne obloge te pri spavanju stavite ruku na mali jastučić kako bi bila na povišenom. U slučaju ove boli možete raditi vježbe s lopticom za prste i šaku kako bi održavali snagu.

Ostali mogući razlozi nastanka trnaca u lijevoj ruci

Ukočenost, bol i trnci u lijevoj ruci mogu imati uzrok u nedostatku određenih vitamina i minerala u organizmu. Privremeni gubitak osjeta može biti radi nedostatka folne kiseline, točnije vitamina B9, B6 i B12. Oni su u izravnoj vezi s perifernim živčanim sustavom. Zato manjak ovih vitamina uzrokuje smetnje, ali i poremećaj koji se očituje u anksioznosti, depresiji, anemiji i umoru. Kako bi prevenirali ove smetnje, počnite jesti hranu bogatu folnim kiselinama kao što su špinat, šparoge, cikla, sve vrste graha i mliječni proizvodi.

Korištenje nekih lijekova može utjecati na probleme s organizmom koji će se očitovati trnjenjem u rukama ili nogama. Pri korištenju provjerite navedene moguće nuspojave.

Pojava trnaca česta je kod alkoholičara ali i kod aktivnijih pušaća i konzumenata nikotina. Kontinuirano uzimanje alkohola čini osobu podložniju oštećenjima živaca. Pušenje može uzrokovati začepljenje krvnih žila i time slabu cirkulaciju.

Prevenirajte moguće probleme

Kako bi smanjili trnce u lijevoj ruci, a time i mogućnost dobivanja opasnog srčanog ili moždanog udara, svakodnevnom pažnjom možete prevenirati te probleme.

Ovo možete učiniti za svoj organizam: