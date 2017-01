TINEJDŽERI S EREKTILNOM DISFUNKCIJOM: Internet pornografija stvara generacije muškaraca neostjeljivih na pravi seks

Široka rasprostranjenost i laka dostupnost pornografskog sadržaja dovela je do toga da svaki deseti mladi muškarac ima erektilne probleme, upozorava dr. Andrew Smiler.

“Riječ je o mladićima dobrog fizičkog zdravlja, sa seksualnim problemom koji se obično javlja kod starijih muškaraca. Problem je što su tako ranom dobu već vrhunski stručnjaci za doživljavanje orgazma na pornografiju”, rekao je dr. Smiler za Independent.

Upozorva da zbog toga što je riječ o “teškim ovisnicima” u tako mladoj dobi, ta navika postaje razlog za još veću brigu.

“Ako imate 17 godina, a takva praksa čini 90 posto vašeg seksualnog iskustva, to znači da ste uložili mnogo vremena u određeni način seksualnog razvoja, a vrlo malo vremena u razvijanje seksualnosti u interakciji s drugom osobom. To znači da vam može postati izuzetno teško uzbuditi se kada se nađete u blizini vaše partnerice”, dodao je.



Pravi problemi tek slijede

Rezultati studije iz 2014. godine pokazali su da svaki treći muškarac svakodnevno konzumira pornografski sadržaj, a kako se zahvaljujući razvoju smartphonea i sve bržih internetskih veza ukupna konzumacija u posljednjih nekoliko godina povećala, velika je vjerojatnost da bi taj postotak muškaraca u budućnosti mogao biti i veći.

Dr. Angela Gregory, psihoseksualna terapeutkinja kaže da mladi muškarci postaju neosjetljivi na normalnu seksualnu stimulaciju.

“Pojedini mladići razvijaju hiperseksualnost i stalno su uzbuđeni. Nešto nalik osjećaju svrbeži na mjestu koje ne možete počešati!, kaže.

“Unatoč tome što ovaj problem postaje sve češći, za ovisnost o pornografiji još ne postoji službena dijagnoza”, kaže dr. Gregory.

Srećom, ovaj problem se može riješiti, naročito ako su pacijenti vrlo mladi.

Apstinencija od pornografije

“Ako prestanete masturbirati na porno filmove, moći ćete vratiti svoj sustav u početno stanje i uzbuditi se prilikom normalne seksualne stimulacije”, objasnila je.

Gregory preporučuje suzdržavanje od pornografije u razdoblju od 90 dana – pojedinim muškarcima to je lako, dok drugi imaju mnogo problema s ostvarivanjem zadanog cilja.

Dr. Smiler ističe da je potrebno “reprogramirati” i tijelo i mozak, tako da često razgovara sa svojim klijentima u vezi s tim što smatraju privlačnim – dok erektilna disfunkcija predstavlja veliki problem muškarcima koji redovno masturbiraju gledajući pornografiju, čak i samo gledanje takvog sadržaja dovodi do stvaranja nerealnih ideja o seksu u njihovim umovima.

“Seks u porno filmu djeluje kao nešto lako – svi se odlično zabavljaju, nitko nikad ništa ne odbija niti ikada kaže ‘ne želim to raditi'”, kaže dr. Smiler.

“Ali, ljudi u stvarnom svijetu nisu uvijek raspoloženi za seks. Pojedine situacije također mogu biti smiješne – dogodit će se da se prevrnete dok skidate hlače, ispustit ćete neki čudan zvuk, napraviti smiješnu grimasu i slično. Ništa od toga ne događa se na ekranu, tako da mladići stupaju u odnose s očekivanjem da će sve biti lako i onda se na kraju zbune”, objasnio je.

Jedan od velikih problema također je što veliki broj pripadnica ljepšeg spola ne sliči porno zvijezdama.

Ekstremni ukus

Dr. Smiler, koji radi pretežno s pacijentima između 13 i 25 godina starosti i koji je napisao knjigu Dating and Sex: A Guide for the 21st Century Teen Boy, vjeruje da široka potrošnja pornografskog sadržaja “mijenja percepciju i očekivanja u vezi s onim što je privlačno”, što znači da većina njih razvija ekstremno uski ukus.

Gregory vjeruje da će, što pornografija postaje agresivnija, eksplicitnija i sveprisutnija, sve više muškaraca imati problema s intimnošću.

Koja je sigurna količina pornografije koju muškarci mogu konzumirati?

Dr. Smiler vjeruje da bi muškarac mogao masturbirati jednom do triput tjedno bez negativnih posljedica na seksualni život.

Ali, ako se dogod da masturbirate na pornografski sadržaj nekoliko puta dnevno – i to je jedini način da masturbirate, onda ste na putu prema erektilnoj disfunkciji.