TEŠKA I NAPORNA ŽELUČANA VIROZA: Koji su joj simptomi i kako je liječiti?

Crijevna viroza ili gastroenteritis je vrlo opasna infekcija, koja je popraćena proljevom, grčevima u trbuhu, mučninom i povraćanjem. U većini slučajeva zaraženi mogu imati i blagu temperaturu.

Želučana viroza posebno je opasna kod dojenčadi, starijih osoba i osoba sa slabim imunološkim sustavom.

Uzroci crijevne viroze

Crijevnu virozu mogu uzrokovati različiti virusi i bakterije koje napadaju gastrointestinalni sustav. Ti virusi se najčešće prenose putem neobrađene (nedovoljno skuhane, ispečene) hrane, kontaktom s osobom koja je zaražena, te lošom higijenom. Dobra higijena ne odnosi se samo na redovito tuširanje, već i na čišćenje svakodnevnih predmeta kao što su tipkovnice, miš, kartice za ulaz u zgradu i slično.

Dva virusa koji uzrokuju želučanu virozu kod odraslih i djece su rotavirus i norovirus.



Rotavirus napada djecu do pete godine života i najčešći je uzrok proljeva kod djece. Infekcija obično počinje groznicom i povraćanjem, a nakon tri do osam dana se pojavljuje i proljev, a često i bol u trbuhu. Djeca mogu širiti rotavirus neposredno prije pojave simptoma bolesti.

Norovirus je vrlo zarazan i može uzrokovati iznenadne napadaje teškog povraćanja i proljeva, bol u trbuhu i grčeve, slabost i bol u mišićima te vrućicu. Simptomi obično počinju jedan do dva dana nakon izlaganja virusu, a traju najčešće tri do četiri dana. Za vrijeme zaraženosti osoba mora ostati kod kuće jer je bolest moguće prenijeti na drugu osobu do tri dana nakon potpunog oporavka.

Simptomi crijevne viroze

Crijevna viroza ima nekoliko simptoma od kojih su prvi blaga vrućica, mučnina i povraćanje. Ovi simptomi traju između dva do tri dana i najizraženiji su.

Nakon tri dana najčešće se javlja proljev ili povraćanje koji obično traju do 4 dana, a ovisno o uzroku može potrajati i do deset dana.

Ako dođe do krvi u sluzi ili stolici, obavezno posjetite liječnika. Također ako dođe do težih grčeva u trbuhu, izrazite malaksalosti ili temperatura većih od 39 stupnjeva. Također kod djece pripazite na dehidraciju. Simptomi dehidracije su suha usta, malo ili nimalo mokrenja te jaka i neobična pospanost i malaksalost.

Kako liječiti želučanu virozu?

Za crijevnu virozu najčešće nije potrebna liječnička pomoć. Liječniku se obratite u slučaju izrazite boli ili previsoke temperature, te ako mislite da su vam potrebni savjeti za smirenje želuca. Liječnik će raditi na tome da vam ublaži simptome i nadomjesti svu tekućinu i hranjive tvari koje ste izgubili kroz simptome želučane viroze. Na vama je da održavate dijetu temeljeno na tome kako tijelo prihvaća hranu koju mu dajete i da posebnu pažnju dajete dovoljnom hidratiziranju.

Izbjegavajte napitke koji sadrže kofein, kao što su kava i crni čaj. Također, alkohol biste trebali izbjegavati u potpunosti jer djeluje kao diuretik i može dodatno uznemiriti želudac.

Kod crijevne viroze je vrlo učinkovita popularna BRAT dijeta, koja se sastoji od četiri ključne komponente: banana, riže, jabuka i tosta. Ove namirnice su lako probavljive, sadrže mnogo ugljikohidrata, dat će vam energiju i nadomjestiti hranjive vari izgubljene kroz povraćanje i proljev.

Pripazite da dobivate dovoljno odmora. Povećajte količinu sna i smanjite količinu aktivnosti tijekom dana.

Posjetite liječnika ako: