TABLETOM PROTIV PRETILOSTI? Otkriveno da gen odgovoran za osjećaj sitosti aktivira i želju za kretanjem

Australski i danski znanstvenici su kod oblića, vrste valjkastog crva s kojim ljudska vrsta dijeli čak 80 posto gena, otkrili važan gen odgovoran za osjećaj sitosti koji bi mogao biti koristan u razvoju metoda za borbu protiv pretilosti, odnosno u sprečavanju potrebe za prejedanjem.

Gen nazvan “ETS-5” kontrolira znakove koje mozak šalje probavnom sustavu i potiče osjećaj sitosti, ali i potrebu za snom ili potrebu za tjelovježbom nakon konzumiranja hrane, objasnili su znanstvenici s melbournskog sveučilišta Monash i danskog sveučilišta u Copenhagenu.

Sličan regulatorni gen postoji kod ljudi, a otkriće bi moglo utrti put stvaranju molekule koja bi mogla pomoći u kontroli pretilosti smanjenjem apetita i aktiviranjem želje za fizičkom aktivnošću, objasnio je profesor s australskog sveučilišta Roger Pocock.

Dovoljno masnoća potiče spavanje

Kad želudac uskladišti dovoljnu količinu masnoća, mozak prima poruku koja mu signalizira da se prestane kretati, potičući fazu pospanosti. Ako nije presit, crv nastavlja s kretanjem, objasnio je znanstvenik.

“Kada su životinje gladne, traže hranu lutajući okolo. No kad su site nemaju potrebu za vrludanjem, želudac je uskladištio dovoljnu količinu masnoća, što ih potiče na spavanje”, objasnio je.

“S obzirom na činjenicu da oblići dijele 80 posto gena s ljudima, odličan su model za istraživanje i bolje razumijevanje procesa poput metabolizma, ali i raznih bolesti koje se javljaju kod ljudske vrste”, objasnio je.

Masnoće i šećeri vode u pretilost

Znanstvenici su otkrili ulogu gena “ETS-5” analiziravši neurone u mozgu valjkastog crva, a potom su kontrolirali njihovu reakciju nakon unošenja hrane.

Ustanovili su da prehrana bogata hranjivim tvarima u mozgu crva, kao i kod sisavaca, potiče drukčiju reakciju nego prehrana siromašna nutrijentima. Kod sisavaca konzumacija hrane bogate masnoćama i šećerima potiče apetit, a to često vodi u pretilost.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Proceedings of the national Academy of Sciences.

