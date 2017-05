SVRBEŽ UHA: Saznajte odmah što ova iritantna pojava govori o zdravlju vašeg tijela

Svrbež uha može biti uzrokovan mnogim problemima, ali ne mora nužno ukazivati na upalu ili bolest uha ili u uhu. Bez obzira na to, ovo može biti bolno iskustvo, posebice za vrijeme hladnih dana.

Svrbež u uhu normalna je reakcija vanjskog sloja kože na vanjske podražaje ili unutarnje tjelesne tekućine kao što su ušni vosak, sumpor ili znoj. Problem nastaje kada uši svrbe stalno i kada se počne ljuštiti koža.

Uzroci svrbeža uha

Jedan od najčešćih uzroka svrbeža u uhu je nedovoljna higijena ili nepravilno čiščenje uha štapićima za uši. Ovo su još neki mogući uzroci.

1. Alergije

S obzirom na to da koža često reagira na alergene suhoćom i svrbežom, moguće je da to nije izbjeglo i vaše uši. Alergije na kemikalije u proizvodima za njegu kose često mogu izazvati svrab i to u unutrašnjem dijelu uha. Pokušajte prestati koristiti neke proizvode ili ih promijenite pa vidite je li došlo do razlike. Alergiju mogu uzrokovati i nečiste slušalice za uši, posebice ako ste ih dijelili s nekim. Ako zamijetite da se radi o alergijskoj reakciji, obratite se svom liječniku koji će vam pripisati terapiju.



2. Ušni vosak

Pretjerana proizvodnja sebuma u uhu može lako začepiti ušni kanal. To zajedno zatvara vlagu koja bi trebala ići izvan uha. Time omogućava da se na jednom dijelu uha stvara stanište pogodno za razvoj bakterija i drugih mikroorganizama. Ovo dovodi do infekcija. Jedan od simptoma je i svrbež uha.

3. Dermatitis

Često suhoća ušima stvara svrbež u uhu. Ako se ne proizvodi dovoljno ušnog voska, ušni kanal neće biti dobro podmazan. Kao rezultat, suhoća se javlja unutar uha što dovodi do perutanja i svrbeža uha. Ovo stanje naziva se seboreja ili seboroični dermatitis.

4. Plivačko uho



Ovo je jedan od opasnijih uzroka svrbeža uha. Plivačko uho događa se kada se voda zadrži u ušnom kanalu. Zadržana voda povoljna je za rast gljivica i bakterija što vrlo često dovodi do infekcije.

Svrbež uha može upućivati na infekciju

Jedan od čestih simptoma bakterijske ili virusne infekcije je upravo svrbež uha. Akutna upala srednjeg uha obično dolazi uz infekciju gornjeg dišnog sustava. Najčešće se pojavljuje između trećeg mjeseca i treće godine života. U slučaju upale, liječnik će vidjeti izbočeni, zacrvenjeni bubnjić nejasne građe.

Najčešći simptomi upale srednjeg uha su:

svrbež uha

vručica

mučnina

povraćanje

proljev

jaka bol u glavi i uhu

gubitak sluha

mrzovoljnost kod djece

poteškoće sa spavanjem

vrtoglavica

Kako pravilno čistiti uši?

Čišćenje sebuma iz uha korisno je ako je svrab u uhu uzrokovan pretjeranim nakupljanjem ušnog voska. Međutim, mnogi ljudi ne znaju kako je čišćenje sebuma štapićem za uši vrlo opasno radi dodatnog uguravanja voska u ušni kanal. To može dovesti do oštećenja bubnjića i njihove opne.

Najbolja opcija je da uho očisti vaš liječnik vodom i pumpicom kako bi se izbegao rizik. Prskanje vode uz pomoć prskalice je dobra opcija za čišćenje uha. U tom slučaju bitno je da pripazite kako u ušnom kanalu nije ostalo nimalo vode.