SVE ŠTO TREBATE ZNATI O OSPICAMA: Kako izgledaju, koliko traju i kako najbolje zaštititi dijete od ove zarazne bolesti?

Ospice su virusna infekcija koja je zarazna i najčešće se pojavljuje u dječjoj dobi. Virus se prenosi kapljičnim putem i bolesnik je zarazan nekoliko dana nakon pojave osipa.

Ospice su visoko zarazna infekcija koja se očituje izrazitim simptomima i osipom. Virus ospica u svijetu godišnje zarazi 30 do 40 milijuna ljudi, uzrokujući smrt u 800.000 zaraženih, uglavnom djece. Ospice se radi rutinskog cijepljenja u djece rijetko pojavljuju.

Simptomi ospica

Glavni simptomi ospica su vrućica, kašalj, konjuktivitis te pjegice i osip na sluznici. Nakon inkubacije od 7 do 14 dana pojavljuje se vrućica, kašalj i konjuktivitis. Pjege se pojavljuju nakon 2 do 4 dana. Te pjege nazivaju se koplikove pjege, a izgledaju kao zrnca bijelog pijeska koje su okružene crvenom aureolom. Također se pojavljuje i grlobolja.

Osip se pojavljuje 3 do 5 dana nakon prvih simptoma, odnosno 1 do 2 dana nakon pojave koplikovih pjega. Prvo se počinje pojavljivati ispred i ispod ušiju te na vratu. Nakon jednog do dva dana počne se širiti na trup i ruke, dok na licu počinje blijediti.



Temperatura za vrijeme ospica može biti i viša od 40C, uz suhi kašalj, osip, umor i svrbež.

Navedeni simptomi variraju od djeteta do djeteta, pa može imati slabiji osip ili se grlobolja uopće ne pojavi. Simptomi lagano počinju nestajati nakon 3 do 5 dana. Prvo dolazi do pada temperature, poboljšanja općeg stanja bolesnika te povlačenja osipa na čijem mjestu ostaje bakreno–smeđa boja kože koja se ljušti.

Ospice su izrazito prijenosne i zarazne

S obzirom na to da ospice uzrokuje izrazito zarazan virus, ospice se lako prenose. Ako vam je dijete u školi ili vrtiću i pojave se ospice, velika je šansa da se i ono zarazi. Bolesnici su zarazni nekoliko dana prije pojave vidljivih znakova ospica, ali i nakon pojave osipa. Nakon što se osip potpuno povuće, dijete više nije zarazno.

Paramiksovirus koji uzrokuje nastanak ospica može se prenijeti kapljičnim putem iz nosa, grla i usta.

Komplikacije za vrijeme ospica

Tek oko 17% oboljelih ima jednu ili više komplikacija bolesti. Najčešće su: upala uha, upala pluća, grčenje uslijed visoke temperature, proljev ili upala mozga.

Upala pluća događa se u najvećem broju slučajeva, ali javlja se u samo oko 6% oboljelih i vodeći je uzrok smrtnosti od ospica. U Europskoj uniji se prema posljednjim podacima javlja tek jedan umrli na 4 tisuće oboljelih od ospica. Najveći rizik je kod male djece do 2 godine.

Kako liječiti ospice?

Bolest ospica spontano prolazi. Kao kod ostalih viroza, temperatura (u ovom slučaju i osip) nestaju kroz 5-6 dana. Kašalj najčešće duže potraje. Liječenje je simptomatsko i preporučeno od strane liječnika. Koriste se lijekovi za snižavanje temperature te sirupi za ublažavanje kašlja. Za osip se mogu primijeniti antihistaminici te tekući puder s cinkom.

Kada posumjate da vam je dijete dobilo ospice, odmah se obratite liječniku. Bitno je da liječnik tu sumnju odmah prijavi javno-zdravstvenim ustanovama jer je bolest teža i lako se prenosi.

Prevencija

U većini razvijenih zemalja djeca se cijepe protiv ospica. Prvu dozu trebaju dobiti u dobi od 12 do 15 mjeseci, no pri pojavi epidemije ospica djeca se mogu cijepiti i u dobi od šest mjeseci. Cijepljenje pruža dugotrajnu imunost pa se na primjer pojava ospica u SAD–u smanjila za 99%.

Nakon cijepljenja može se pojaviti blaga infekcija koja nije zarazna.