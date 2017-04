SVE ŠTO STE ZNALI JE KRIVO: Znanost srušila mit o vitaminu C u kojeg ljudi slijepo vjeruju 40 godina

Ako vas je uhvatila prehlada, vjerojatno puno čujete od bližnjih kako biste trebali uzeti nešto vitamina C. I to bez obzira radilo se o nadomjestcima, narančama ili iscijeđenom limunu.

No cijela ta priča o vitaminu C koji liječi prehladu je mit, piše Mirror.

Kriv je nobelovac

Sve je počelo još u 70-tima kada je američki znanstvenik i nobelovac Linus Pauling otkrio navodno čudotvorne sposobnosti ovoga vitamina te je objavio i knjigu o tome.

Njegov literarni uradak ‘Vitamin C i prehlada’ postao je ogroman hit, a Pauling je nastavio propovjedati o koristima Vitamina C sve do svoje smrti 1994. godine.



No ne postoje pravi klinički dokazi da će vam, nakon što se najedete mandarina, prestati curiti nos, niti da vam grlo više neće biti nateknuto.

Neke su studije pronašle dokaze kako bi redovito korištenje vitamina C moglo skratiti trajanje prehlade, ali ne ako ih počnete uzimati tek nakon izbijanja prehlade.

Druge su pronašle povezanost između svakodnevnog uzimanja i nižeg rizika od kardiovaskularnih bolesti, no najviše ih nije pronašlo apsolutno nikakvu povezanost.

Povećano uzimanje je – beskorisno

Štoviše, vitamini topljivi u vodi samo će proći kroz vaše tijelo ako odlučite povećati dozu. Najviše što ćete dobiti od povećanog konzumiranja vitamina C je pjenušavi urin.

Jasno, ako patite od stvarnog nedostatka vitamina onda nije loše uzimati nadomjestke, ili naranče ili limune, ali za većinu to neće imati nikakvog učinka.