SVE O EREKCIJI: Ovih 10 stvari neće ti reći ni najbolji frend, u povjerenju, na klupici..

Postoje određene znanstvene istine o onome što muškarci nose u gaćama. Iako im je čitav život taj visuljak između nogu i potpuno su nerazdvojni, do te mjere da mu često daju ime, tepaju u ranim jutarnjim satima ili se ljute na njega u kasnim večernjim, kada ljenčina zakaže, a trebao bi biti spreman za boj, jer je na seks pristala žena koja je baš njegov broj..

Uglavnom, znanstvene činjenice o erekciji. Njih 10.

1. Prvu erekciju možeš imati i prije no što se rodiš

O da, na medenoj sličici ultrazvuka tvoji mama i tata gledali su ti pišulinca, u erekciji. Genitalije se počinju razvijati već u 6 tjednu gestacije. Što je gestacija? Pa to je, zapravo znanstveni termin za trudnoću, aprema Wikipediji: “Gestacija je razdoblje nošenja embrija ili fetusa unutar ženki viviparnih sisavaca”. Pri tomu nitko ne želi reći da ti je mama ženka viviparnog sisavca, iako ti to jesi. Jer kako drugačije nazvati stvorenje kojemu se ona stvar može dignuti, u starosti od samo 10 tjedana i to prije no što je rođeno?



2. Postoje tri vrste erekcije

Ona koju imaš nakon što si gledao pornić ili, ako si baš takav sretnik, nešto takvo imaš u spavaćoj sobi, zove se psihogena erekcija. Znači, to je erekcija koju imaš jer si bio vizualno stimuliran ili imaš bujnu maštu, budući je susjed ugasio WiFi, a ti nisi platio račun za internet. Tu su još noćna i refleksna erekcija. Prva ti se događa, pa kako i sam naziv sugerira, noću, a ova druga je potaknuta tjelesnim kontaktom.

3. Kad već govorimo o dizanju u krevetu…

U jednoj noći zdravi muškarac može doživjeti tri do pet erekcija. Tijekom dana taj se broj penje na jedanaest! Nema jasnog objašnjenja zašto penis stoji u pripravnosti noću, međutim, veća prokrvljenost znači i više kisika u tankoj kožici u koju je umotan.

4. Diže nam se i kad smo mrtvi!

Nije mit, istina je. To zovemo još i anđeoskom požudom. Ukoliko muškarac premine u stajaćem položaju, penis može završiti u post-mortem erekciji! Kako srce više ne pumpa krv ravnomjerno po našem tijelu, jer smo mrtvi, gravitacija ju tjera u noge, pa dio završi i u tkivu penisa. On se tada proširuje i eto ti mrtvačke erekcije!

5. Prosječna veličina penisa u erekciji je…

Otprilike 14 do 12 centimetara, pokazalo je istraživanje na 1661-om muškarcu. Međutim i to je ovisilo o načinu na koji je postignuta erekcija. Znanstvena je činjenica da je penis uvijek veći nakon spolnog odnosa, u odnosu na penis koji je erekciju postigao stimulacijom.

6. Miriši seksi..

Podražaji koji rezultiraju erekcijom mogu biti i mirisne prirode. Primjerice, miris bonbona, čokolade ili krafni može rezultirati ukrućivanjem penisa. U čak 32 posto pokusnih kunića u ovom istraživanju to je bio slučaj. Međutim, miris lavane u kombinaciji s pitom od jabuka bio je totalan zicer! Njih 40 posto zbog tih mirisa nisu mogli kotrolirati situaciju u gaćama!

7. Čvrst kao stijena, ali nema kostiju..

Za razliku od velike većine mužjaka sisavaca, muškarci nemaju nikakve kosti u penisu. Svi ostali imaju i to im pomaže da kontroliraju ejakulaciju sperme u ženku.

8. Erekcija koja traje beskonačno

Na žalost, postoji i takvo se stanje naziva priapizam. Penis je podignut i odbija poslušati gazdu i spustiti se, najmanje četiri sata. Zvuči super, taj ne mora uzimati viagru, ali nije. Takve erekcije često znaju biti bolne i nisu nužno rezultat seksualne stimulacije.

9. Penis ima oblik bumeranga

Zahvaljujući jednom genijalnom znanstveniku, koji je nagovorio muškarce i žene da se seksaju u magnetskoj rezonanci, danas pouzdano znamo da penis ima oblik bumeranga. Stoljećima smo vjerovali da su ravni, samo zato što je dio penisa skriven u zdjelici.

10. Nije sve u veličini

Manji penisi imaju veću mogućnost proširenja. Bez obzira koliki ti je, dok si pod tušem, jednom kada se monstrum probudi i počne podizati, nitko ne zna na kojem će centimetru stati. Manji penisi, u odnosu na veće, imaju veću mogućnost proširenja. Znači, doista nije sve u veličini, ispod hladnog tuša, barem..