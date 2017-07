SVAKODNEVNO IH KUPUJETE: Otkriveni svi tajni vampiri koji izvlače korisne tvari iz vašeg tijela, ovo su efikasna rješenja

Čak i korištenje previše kreme za sunčanje ili izbjegavanje sunca može dovesti do nedostatka vitamina D, što je loše za kosti i mnoge druge aspekte vašeg zdravlja.

Osjećate li se umorno, iscrpljeno i bez energije, a mišići vas bole? Mnogi se muče s ovim simptomima, ali ne pridaju tomu odgovarajuću pozornost ili jednostavno ne znaju kako to riješiti. Zapitajte se kakve su vaše prehrambene navike i kakav životni stil živite. Neke namirnice i lijekovi djeluju kao vampiri, izvlačeći iz tijela potrebne vitamine i minerale.

Čaj i kava

Tein iz čaja i klorogenska kiselina iz kave reduciraju apsorpciju korisnih tvari. Primjerice, kava može usporiti apsorpciju željeza i do 80 posto ako se pije unutar sat vremena od jela. Sva vruća pića uništavaju dobre bakterije u probavnom sustavu.

RJEŠENJE: Kako biste to spriječili, pijte vodu za vrijeme jela. Ako uzimate vitamine kao dodatke prehrani, sat vremena prije i poslije nemojte piti vruće napitke.



Vlaknasta hrana

Spojevi koji se nalaze u integralnim proizvodima, mahunarkama, orašastim plodovima i sjemenkama vežu se na minerale u crijevima, koji se potom ne apsorbiraju dovoljno. Također, mogu smanjiti apsorpciju cinka, kalcija i mangana.

RJEŠENJE: Ako jedete mnogo vlakana, osigurajte si dovoljno kalcija. Jedite mliječne proizvode, brokulu, lješnjake i sjemenke. Vitamin C (iz agruma, npr.) ubrzat će apsorpciju željeza.

Kontracepcijske pilule

Njihova uporaba može smanjiti razinu folne kiseline, vitamina B2, B6, B12, vitamina C i E, kao i magnezija, selena i cinka. Zašto pilula utječe na razinu vitamina i minerala u krvi nije potpuno jasno, ali može biti djelomično posljedica zadržavanja tekućine.

Estrogen i progesteron, koji se nalaze u pilulama, steroidni su hormoni koji imaju učinke na bubrege i način regulacije soli i tekućine. Oni uzrokuju zadržavanje natrija i tekućine, što može razrijediti koncentraciju mikronutrijenata u krvi.

RJEŠENJE: Važno je držati se dijete koja sadrži puno voća i povrća. Ciljajte najmanje pet obroka dnevno, uključujući tamnozeleno lišće (kelj, špinat itd.). Orašasti plodovi, sjemenke i cjelovite žitarice dobar su izvor vitamina i minerala.

Laksativi

Oni ubrzavaju kretanje hrane kroz probavni trakt tako da postoji manje vremena za apsorpciju hranjivih tvari. Prekomjerna uporaba laksativa može smanjiti razinu mnogih vitamina i minerala te dovesti do dehidracije.

RJEŠENJE: Zdrava prehrana koja osigurava biljna vlakna i dovoljna količina tekućine pomoći će u izbjegavanju potrebe za laksativima. Koncentrirajte se posebno na prehrambene izvore magnezija (cjelovite žitarice, orašasti plodovi, sjemenke, grah, tamno lišće, plodovi mora, tamna čokolada) jer je nedostatak magnezija čest uzrok slabe probave.

Nemojte redovito uzimati laksative. Odlučite se za nježnije verzije kao što su laksativi na bazi vlakana. Alternativno, uzmite probiotik kako biste poboljšali zdravlje probavnog trakta i ubrzali probavu.

Antibiotici

Antibiotici (osobito oni slični penicilinu, čija imena započinju s “cef”, npr. Cefalexin, koji se ponekad koristi za liječenje infekcija kao što su upalna bolest zdjelice, sinusitis, celulitis i infekcije mokraćnog sustava) mogu ometati apsorpciju vitamina K. Oni, također, ubijaju probiotičke bakterije u debelom crijevu.

To može dovesti do poznatih nuspojava kao što su proljev i infekcija kandidom, a povezuje se i sa sindromom razdražljivog crijeva, zbog čega nastaje nadutost i zatvor.

RJEŠENJE: Ako dugo uzimate antibiotike, koristit će vam povećanje unosa nekoliko mikronutrijenata. Dobri izvori vitamina K su cvjetača, brokula, tamnozeleno lisnato povrće itd.

Kalcij se nalazi u mliječnim proizvodima, jajima, brokuli, sjemenkama i mahunarkama. Da biste povećali unos magnezija, odaberite cjelovite sastojke, grah – i tamnu čokoladu. Sat vremena prije i poslije uzimanja antibiotika nemojte jesti mliječne proizvode.

Krema za sunčanje

Korištenje previše kreme za sunčanje ili izbjegavanje sunca može dovesti do nedostatka vitamina D, što je loše za vaše kosti i mnoge druge aspekte vašeg zdravlja. Ovaj nedostatak također će smanjiti apsorpciju kalcija iz hrane koju jedete.

RJEŠENJE: Razmotrite uzimanje vitamina D kao dodatka prehrani. Jaja i masna riba mogu osigurati malu dozu.

Aspirin

Redovito uzimanje aspirina – čak i male dnevne doze kako bi se smanjio rizik od srčanog ili moždanog udara – može povećati rizik od ulkusa i krvarenja. To je zato što on blokira apsorpciju vitamina C u tijelo, čime se snižava razina zaštitnog vitamina C u želucu.

Povremeno uzimanje, npr. za liječenje glavobolje, obično je u redu. Ali, ako uzrokuje probavne smetnje, najbolje ga je izbjegavati i potražiti liječnički savjet.

RJEŠENJE: Uz aspirin, uzimajte i dodatak vitamina C. On smanjuje rizik od žgaravice, piše Daily Mail.