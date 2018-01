ŠTO ZNAČI BOJA VAŠE MOKRAĆE? Svaki put kad odete na WC, imate priliku provjeriti svoje zdravlje

Idealno je ako vam mokraća ima izgled limunade. Sve ostale nijanse i boje ne moraju značiti ništa ozbiljno, ali znak su da nešto trebate promijeniti.

Moglo bi vam zvučati čudno, ali svaki put kad odete na WC, imate priliku provjeriti svoje zdravlje. Provjeravajući boju mokraće, možete vidjeti je li s vama sve u redu ili trebate posjetiti liječnika. Zvuči jednostavno, zar ne? Sada samo trebate znati moguće razloge (ozbiljne ili ne) koji stoje iza svake boje.

Narančasta

Neki protuupalni lijekovi (azulfidin), kemoterapijski lijekovi i laksativi mogu uzrokovati narančastu boju urina. Prekomjerna potrošnja vitamina B2 ili beta-karotena (mrkve) također može biti razlog. Ako niste bili izloženi ni jednom od gore navedenih, onda:

Pijte više vode – dehidracija može uzrokovati visoku koncentraciju urina, koji onda može varirati od tamnožute do narančaste boje. Za samo nekoliko sati, trebao bi se vratiti u svoju normalnu prozirno žutu boju.



Provjerite oči – ako primijetite bilo kakvu žućkastu boju u bjeloočnicama, narančasti urin može biti znak da vaša jetra ne funkcionira pravilno. Trebali biste odmah dogovoriti sastanak s liječnikom.

Ružičasta ili crvenkasta

Vjerojatno je uznemirujuće vidjeti crvenkastu ili ružičastu mokraću, ali to nije nužno ozbiljno jer bi moglo biti uzrokovano hranom ili lijekovima. Prije no što počnete paničariti, pogledajte razloge koji stoje iza ove boje:

Hrana: Ako ste jeli ciklu, kupine ili rabarbaru, onda se nemate zašto brinuti. Neki od spojeva koji tu hranu čine crvenom izlučuju se u mokraću nakon što bubrezi obave svoj posao. Obično se očisti do sljedećeg dana. Ako se to ne dogodi, trebali biste otići liječniku.

Lijekovi: Određeni antibiotici (kao što su Rifadin i Rimactane) koji se koriste za liječenje tuberkuloze mogu pretvoriti mokraću u crvenkastu boju. Fenazopiridin, koji se koristi za liječenje infekcija mokraćnog sustava i laksativi koji sadrže sennu također mogu biti razlozima za ružičastu boju.

Krv: Krv u mokraći može biti znak infekcije mokraćnog sustava, bolesti bubrega, kancerogenih ili nekancerogenih tumora ili bubrežnih kamenaca. Ako vidite krvne ugruške ili druga tkiva u urinu, odmah se obratite liječniku. Stručnjaci naglašavaju da je to rijetkost, ali nedovoljno dijagnosticirano, posebno kod žena.

Zelena ili plava

Moglo bi biti šokantno vidjeti ovu boju jer je rijetka, a mogu je uzrokovati:

Namirnice: umjetno obojena hrana ili šparoge. Ništa se ne brinite. Očistit će se za jedan ili dva dana.

Lijekovi: Neki lijekovi (poput amitriptilina, indometacina i propofola) mogu uzrokovati promjenu boje.

Pažnja: Ako niste bili izloženi ni jednom od gore navedenih, kontaktirajte svog liječnika. Zelena boja može signalizirati rijetku infekciju mokraćnog sustava uzrokovanu bakterijama Pseudomonas. Bakterije također može uzrokovati bubrežni kamenac.

Smećkasta

Ako vidite smeđe nijanse u mokraći, to može biti znak dehidracije. Među hranom koja može pretvoriti urin u smeđe su rabarbara i fava grah. No, bolje je da to provjerite, pogotovo ako pijete puno vode, a boja ne odlazi. Smeđi urin može ukazivati na probleme s jetrom i bubrezima.

Pažnja: Ako je vaš smeđi urin praćen abdominalnom boli, osipom i napadajima, postoji velika mogućnost genetskog stanja. Također, krv postaje smećkasta kada se raspada, a to može biti znak ozbiljnijeg stanja poput tumora.

Pjenasti urin

S vremena na vrijeme je pjenasti urin normalan i obično je posljedica brzine uriniranja. Ali ako se stalno vraća i vidljivije je tijekom vremena, trebali biste posjetiti liječnika. Pjena može biti znak proteina u mokraći, a to treba stručnu procjenu jer povećana količina može signalizirati ozbiljan problem bubrega.

Prozirna

Ako je vaš urin potpuno proziran, to je znak da pijete previše vode. To može uzrokovati određene rizike, od kojih je najvažnije razrjeđivanje soli u vašem tijelu. To može stvoriti problematičnu kemijsku neravnotežu u vašem tijelu. Trebao bi razmisliti o pijenju manje vode.

Blijedožuta ili prozirna žuta

Te boje znače da se nemate što brinuti. Idealno, vaš urin bi trebao biti blijedozlatne boje. Blijedožuta pokazuje dobru ravnotežu između dovoljne i nedovoljne hidriranosti. Koncentriraniji urin je znak da trebate piti više vode. Samo imajte na umu jedno zlatno pravilo: ako izgleda kao limunada – bolje za vas, piše Bright Side.