Ako niste, ni nemojte počinjati. A ako ste već počeli, prestanite što prije. Evo što samo jedna sigareta čini vašem tijelu.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj puši 31,1 posto stanovništva starijeg od 15 godina ili ukupno oko 1,1 milijun pušača. Prosječni hrvatski pušač popuši jednu kutiju cigareta dnevno, te kutije sada su oblijepljene fotografijama čiji je cilj izazvati zgražanje nad posljedicama pušenja, no znate li što se događa u tijelu nakon prvog dima?

Kad osoba počne pušiti, ne samo da si otvara put ka razviju cijelog niza kroničnih bolesti već si izaziva brojne simptome za koje nije ni svjesna da se događaju u njenom tijelu.

Samo jedna cigareta može vam odmah začepiti sinuse, izazvati žarenje u želucu te ubrzati puls i povećati krvni tlak. Čak i vaš mozak osjeti posljedice te prve cigarete te u roku nekoliko sekundi od gašenja cigarete osjeća apstinenciju.



Evo što se točno događa u svakom dijelu vašeg tijela kad zapalite cigaretu.

1. Prvi dim mijenja vaš sljedeći udisaj

Pušenje praktički simulira astmu. Naime, prvi simptomi astme su bronhospazmi do kojih dolazi kad se naglo stisnu mišići oko dišnih puteva. To može dovesti do zadihanosti i gubitka zraka kod astmatičara, a upravo se to događa i pušačima. Što dublje dim ulazi u vaš dišni sustav, to veću štetu čini.

Ova demonstracija s kuglicama vate dosta dobro prikazuje što se događa našim plućima zbog dima. Iako je naše tijelo ipak otpornije od kuglica vate, ova demonstracija nije daleko od istine.

Sluz u plućima pomaže nam da spriječimo prolazak svega onoga što tamo ne bi trebalo biti, uključujući i dim, no kad sluz postane pregusta, ona nam otežava disanje. Dim ujedno paralizira i prirodne filtre. Znate onaj teški pušački kašalj ujutro? To vaše tijelo pokušava izbaciti toksine koju je sluz nakupila.

2. Prvi dim ubrzava rad srca

Dim cigarete utječe na mehanizam razgradnje masnoća u našem tijelu te zbog toga naše srce počinje raditi jačim intenzitetom. Nikotin, naime, ometa razgradnju LDL, odnosno lošeg kolesterola te se te loše masnoće nastave slobodno kretati krvotok gdje potom stvaraju nakupine koje mogu začepiti žile.

Osim toga, nikotin je jak stimulans te ubrzava puls svakome tko ga na bilo koji način unosi u organizam. Utvrđeno je da pušači imaju oko 3 otkucaja srca u minuti više od nepušača.

Ako srce kuca brže, odnosno ako radi pojačanim intenzitetom, ono se brže ‘umori’ što je povezano s brojnim iznenadnim smrtima, posebice kod mladih ljudi.

3. I mala doza nikotina sredit će vam želudac

Pušenje može gotovo odmah izazvati želučani refluks, odnosno, povrat želučane kiseline. Ta kiselina želucu je potrebna kako bi razgradio hranu na energiju koju naše tijelo koristi za normalno funkcije organizma. Želudac je obložen lužnatom tvari koja neutralizira ovu kiselinu, a nikotin i duhanski dim čine tu lužinu, rekli bismo, manje lužnatom. Stoga ćete vrlo vjerojatno osjetiti žarenje u želucu.

Velike su šanse da ćete žarenje osjetiti sve do dvanaesnika jer dim cigarete slabi mišiće koji odvajaju želudac i dvanaesnik.

S obzirom na to da će vam u ovom slučaju želudac biti prezaposlen borbom s kiselinom teže će apsorbirati mikronutrijente poput vitamina C, E i folne kiseline zbog čega ćete se osjećati slabo i umorno.

4. Cigarete zatvaraju sinuse i podižu tlak u ušima

Sinusi su, poput pluća, obloženi sitnim dlačicama koji sprječavaju prolazak štetnih tvari. Duhanski dim remeti njihovu normalnu funkciju zbog čega se sluz gomila i u sinusima. U takvim uvjetima podložni ste infekcijama i upalama.

Problemi sa sinusima dugoročno mogu rezultirati jakim glavoboljama i problemima s njuhom.

Duhan otežava i ušima da se normalno čiste same od sebe, a kad se ta funkcija poremeti u srednjem se uhu počne gomilati tekućina što može dovesti do bolnih upala.

5. Apstinencija počinje i prije no što ugasite cigaretu

Mnogi pušači tvrde kako ih cigareta opušta i smiruje, no znanstvena su istraživanja pokazala da vam čini upravo suprotno. Nikotin vrlo brzo dolazi do mozga i na trenutak opušta područje koje kontrolira emocije, prostornu orijentaciju i sposobnost planiranja. No, to traje svega nekoliko sekundi. Kad ovaj efekt popusti mozak se nađe u apstinenciji te nam izaziva osjećaj tjeskobe.

Svakim sljedeći dimom i svakom sljedećom cigaretom receptori za dopamin odumiru što znači da i kad napravimo nešto zbog čega bismo se trebali osjećati dobro, naš mozak to ne može procesuirati.