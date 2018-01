ŠTO STOLICA GOVORI O VAŠEM ZDRAVLJU: Ovo je boja stolice kod raka debelog crijeva

Mnoge reakcije organizma pomoći će vam pokazati koje probleme i tegobe prolazite, a jedan od pokazatelja je i stolica.

Analiza stolice može se odraditi i laboratorijski, ali mnogo toga možete saznati i pregledom stolice nakon obavljene nužde. Stolica pokazuje pravo stanje organizma i može ukazati na bolesti koje se možda pojavljuju u vašem tijelu. Tako će biti različita boja stolice kod raka debelog crijeva, infekcija probavnog sustava ili Chronove bolesti.

Rak debelog crijeva

Ovo je jedna od najčešćih zloćudnih bolesti, a prognoza mu ovisi o pravovremenom otkrivanju. Ovisno o stadiju bolesti izlječenje će biti moguće i lakše. Rak debelog crijeva počinje zloćudnom tvorbom u sluznici. Na to mogu utjecati mnoge stvari, a ovo su neke od njih:

masna hrana

teško probavljiva hrana s malom razinom vlakana

premalen unos tekućine

stres

pretjerani unos alkohola

sjedilački način života

genetska predispozicije

Sve ovo može utjecati na oštećenje sluznice, a utjecaj može imati i prehrana. Svi ostaci hrane koje tijelo ne može probaviti završavaju u debelom crijevu, a ako mu je sluznica oštećena u njima će se sadržaj mnogo duže zadržati. Zloćudna tvorba u sluznici može se prenijeti u ostale dijelove crijevne stijenke pa tako i u limfne žile i druge organe. Rak debelog crijeva najčešće se ne prepoznaje na vrijeme jer dolazi postupno. Neki od simptoma su začepljenost, proljev, bolni grčevi i kolike. Kod mnogih se ovi simptomi zamijene za one koje izazivaju hemeroidi.

Boja stolice kod raka debelog crijeva bit će blago crvena jer se u tom slučaju mogu pojaviti tragovi krvi. Moguće je i da dođe do curenja krvi za vrijeme obavljanja velike nužde. Ako je uz to stolica mala i tvrda, to također može upućivati na rak. Bit će mala radi male razine vlakana u konzumiranoj hrani.

Liječenje se izvodi kirurškim uklanjanjem velikog dijela zahvaćenog crijeva i pridruženih čvorova. Moguća metoda liječenja je i kemoterapija flouracilom koja će smanjiti začepljenje crijeva. Potpuno ozdravljenje je moguće, ali to će ovisiti o stadiju bolesti u kojoj je počelo liječenje.

Što miris, veličina, oblik i boja stolice govore o zdravlju organizma

Kao što smo već naveli, stolica i njena obilježja mogu mnogo reći o situaciji u vašem organizmu.

Oblik stolice

Uska stolica koja se raspada rezultat je zadebljanja crijevne stijenke te pojava izbočina na debelom crijevu, skupnog naziva divertikuloza. Osim toga mogli bi osjetiti tupu bol u donjem dijelu trbuha, osjećaj nepotpunog obavljanja velike nužde, česti plinovi i nadutost. Moguće je i da se radi o entometriozi, tumoru mjehura ili jajnika.

Veličina stolice

Mala i tvrda stolica uzrok su konzumiranja hrane s malom količinom vlakana. Osim boje stolice kod raka debelog crijeva i ovo može biti jedan od pokazatelja. Uz to će se pojavljivati zatvor i veliko naprezanje za vrijeme obavljanja velike nužde.

Boja stolice

Boja će mnogo ovisiti o hrani koju konzumirate jer može poprimiti pigmente. Normalna boja bi trebala biti smeđe boje. Crvena je jako zabrinjavajuća radi mogućeg prisutnog krvarenja radi hemeroida, divertikuloze ili raka debelog crijeva. Prije nego počnete paničariti, razmislite jeste li jeli ciklu ili neku drugu jako crvenu hranu.

Zelena stolica upućuje na Chronovu bolest, konzumiranje antibiotika i manjak željeza.

Žuta stolica upućuje na probleme sa žući, infekcije parazitima te različite infekcije probavnog sustava.

Bijela stolica je znak malapsorpcije ili raka gušteraćč, ali i posljedica sluzi u stolici kao znak da su crijeva iziritirana.

Crna stolica je znak krvarenja iz gornjeg dijela probavnog sustava te pretjerane konzumacije mesa i željeza.

Miris stolice

Iznimno neugodan miris stolice mogu uzrokovati rak gušterače, pankreatitis, cistična fibroza, Chronova bolest te infekcije parazitima. Ovo će također jako ovisiti o vašoj prehrani tog dana.