ŠTO JE ZDRAVIJE? Kava ili čaj – što je bolje za razbuđivanje, što za mršavljenje, a što za jetru

Zeleni čaj bogat je antioksidansima, no i kava je bogata tim spojevima koji štite krvožilni sustav. Kava bolje razbuđuje, ali s druge strane crpi i kalcij iz organizma. U kombinaciji s mlijekom ne toliko, ali mlijeko onda poništava i određeni udio kofeina…

Zapadni svijet možda više uživa u kavi, no ipak je više onih koji piju čaj (možda se nama tako ne čini Hrvatskoj, no dovoljno je uzeti u obzir Kinu, Indiju, Japan… ). Upravo zemlje gdje je čaj napitak za dobro jutro su poznate po svojoj dugovječnosti, no znači li to da je čaj bolji?

Evo što su presudili znanstvenici.



1. KAVA SPREČAVA DEPRESIJU (I STOPU SAMOUBOJSTAVA)

Joseph Rivera sa sajta “Coffeechemistry” otkriva nekoliko studija koje otkrivaju da umjereno konzumiranje kave smanjuje stopu samoubojstava kod tinejdžera. Znanstveno je dokazano da kava smanjuje stres i depresiju.

Osim toga, ljudi često idu u kafić na kavu što utiče na društvenost i komunikativnost s ljudima, dok se s druge strane, šalica čaja se nekako po pravilu ispija u toplini doma, pa je povezana sa usamljenošću i mirnijim načinom života.

2. IMA BOLJI UTJECAJ NA CRIJEVA

Svi znamo da kava može pomoći kod začepljenja crijeva te ubrzava metabolizam i probavu.

“Kava sadrži visoku koncentraciju klorogenične kiseline, koja povećava stopu pokreta u crijevima zahvaljujući stvaranju gastrina i kolecistokinina”, kaže Rivera. Jedna od blagodati poboljšanog rada crijeva je i manji rizik od raka crijeva.

3. BUDNOST MOŽE SAČUVATI ŽIVOT

Listovi čaja zapravo sadrže više kofeina od kafe, ali zbog više temperature kuhanja, kad je u pitanju gotov napitak kava jače udara.

Ova energetska bomba vam neće pomoći samo ujutro, već može sačuvati život u prometu i spriječiti brojne nesreće koje se događaju zbog pospanosti i umora.

4. LJUBITELJI KAVE MANJE KORISTE NARKOTIKE

Joseph je otkrio rezultate brazilske studije, koja je pokazala povezanost učestalog konzumiranja kave sa manjim konzumiranjem droga i opijata upravo zbog činjenice da ljubitelji kave imaju smanjenu žudnju za spojevima koje se povezuje s teškim ovisnostima.

5. KAVA MOŽE POBOLJŠATI OTPORNOST NA RAK JETRE POVEĆANJEM RAZINA ŽELJEZA

“Konzumiranjem umjerenih količina kave, polifenoli se vežu za željezo i povećavaju njegovu koncentraciju te tako smanje mogućnost razvoja raka jetara”, kaže Joseph.

Kava sadrži i druge sastojke koji mogu se štite jetra od bolesti poput ciroze, hepatitisa C, masne jetre te čak mogu usporiti štetu alkoholizma ili teških lijekova.

Premda postoje mnoge studije koje otkrivaju benefite čaja, rezultati nisu ni približno toliko uvjerljivi.

Presuda?