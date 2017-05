ŠTO JE LUCIDNO SANJANJE? Saznajte jednostavne tehnike kako pojavu postići svaku noć

Lucidno sanjanje još uvijek je nepotpuno shvaćena pojava o kojoj se priča već stoljećima. Uz lucidnost ide i potpuna kontrola koja ovisi od sna i spavača. Neke studije pokazuju kako je moguća kontrola lucidnih snova ako osoba trenira na pravi način.

Lucidni snovi često su veoma uzbudljivi, intenzivni i ugodni. Ljudi ih mogu doživjeti na čudestan način. Lucidni sanjači, koji nauče trenirati svoje snove mogu birati svoje reakcije na događanja sna.

Što je lucidno sanjanje?

Lucidno sanjanje je stanje u kojem smo svjesni da sanjamo i da je svijet oko nas izmišljen, a ne java. Termin je uveo Frederik van Eeden opisujući san u kojem je do određenog stupnja moguće kontrolirati izmišljene događaje i okruženje. Opisao je lucidne snove kao uvjerljive, prave i žive. Lucidno sanjanje povezuje se s fenomenom ‘lažnog buđenja’. Riječ je o fenomenu nakon kojeg shvaćamo da smo zapravo u snu i to nas probudi do realno budnog stanja.

Tijekom lucidnog sanjanja tijelo i mozak su u istom fiziološkom stanju kao i običnom sanjanju. Snovi su rezultat aktivnosti mozga dok su ostala tjelesna osjetila isključena za vanjski svijet. Tijekom REM spavanja, um stvara iskustva iz trenutno aktivnih misli, briga, fantazija, događaja i sjećanja. Oni nisu unaprijed stvorene priče već se kreiraju dok sanjate. Kontrola sna ili lucidno sanjanje označava kontrolu da usmjerite san u konstruktivnom i pozitivnom smjeru, kao što možete usmjeriti misli dok ste budni.



Vaša svjesnost je uvijek nazočna u vašim snovima, dok lucidno sanjanje možemo nazvati ‘dodatnom svjesnošću’.

Kako lucidno sanjati?

Uz lucidno sanjanje ide i određen stupanj kontrole tijekom sna koja se razlikuje od sna i sanjača. Koliko je kontrole moguće imati razlikuje se od sna do sna i od sanjača do sanjača. Vježbanje lucidnog sanjanja može utjecati na to kako ćete reagirati u snu i u kojem smjeru će vaš san ići. Kontroliranje može utjecati na to da vaš san bude zastrašujuć, frustrirajuć ili predivan i pun slobode koju vi kontrolirate.

Da biste doživjeli lucidne snove, osim što možete koristiti dodatne aparate, trebate vježbati tehniku i uspjet će vam već nakon nekoliko dana. Da bi se postigla sposobnost kontroliranja snova potrebno je mnogo godina rada. Postoje razne tehnike za razvoj vještina. Saznali smo koje su osnove takvih tehnika.

Potrebno je imati ispravan mentalni stav i preispitati svoj sustav vjerovanja

San je tvorevina našeg uma i zato je prije svega bitan ispravan stav. On predstavlja dobar dio uspjeha u lucidnom sanjanju. Treba postojati jaka želja i motivacija da se u snu postane svjesan i da se odvoji dio vremena i koncentracije kako bi se taj cilj ostvario.

Potrebno je vježbati sjećanje i pisati dnevnik snova

Ako se ne možete sjetiti svojih snova, postoji šansa da imate lucidne snove, no jednostavno ih se ne sjećate. Vođenje dnevnika čim se probudite nije lako, ali je nužno kako biste mogli s vremenom početi kontrolirati ono što sanjate.

Nemojte zaboraviti kako trebate biti oprezni s lucidnim sanjanjem. Ako vam se u životu trenutno događa težak period i prolazite kroz teško psihičko stanje, ne preporučujemo da pokušavate lucidno sanjati. Ako ne možete razlikovati san od jave, to može imati dalekosežne posljedice.

Tehnika za postizanje lucidnog sanjanja

MILD tehnika za lucidno sanjanje postiže se tako da se trebate sjetiti da sanjate dok spavate.

Postavite si namjeru da kada budete spavali, da se probudite tokom svake REM faze i da se prisjetite vaših snova. Kada se probudite, probajte se prisjetiti što je moguće više detalja sna iz prethodne REM faze. Nemojte se okrenuti i nastaviti spavati, zapišite čega se sjećate. Dok ponovno zapadate u san, fokusirajte vašu namjeru na to da se sjetite u snu da sanjate. Recite si: “Sljedeći put kada uđem u san, sjetit ću se da je to san.” Morate to ozbiljno misliti. Zamislite da ste ponovno u snu kojeg ste se prisjetili u koraku 2. Zamislite da ste shvatili da je to san, i zamislite kako postajete lucidni u tom snu. Odredite si znak koji će vam značiti da sanjate, zamislite se u vizualizaciji da ste ga vidjeli i recite sami sebi: “Sanjam”. Nakon što zaspite, ponovite korake 3. i 4. sve dok se namjera ne učvrsti. Kada je dovoljno čvrsta dopustite si da padnete u san. Vaša namjera mora biti zadnja stvar na koju mislite prije nego što ponovno zaspite.

Nakon ovih koraka naći ćete se kako zapadate ravno u san i kako shvaćate da sanjate. Ovo će vam omogućiti da doživite lucidno sanjanje.

Sanjaju li svi ljudi?

Svi ljudi, točnije sisavci, sanjaju. Svi imaju REM spavanje i to je vrijeme u kojem se događa većina snova. Istraživanja su pokazala da kada se ljude budi u različitim stupnjevima spavanja i pita ih se jesu li sanjali, 85% snova se događa u REM stanju. Nakon buđenja iz drugih faza rijetko su bili zapisi o sanjanju.

REM spavanje se tijekom noći izmjenjuje u ciklusima koji traju oko 90 minuta. Ako spavate barem 8 sati, u REM stanju nalazit ćete se ukupno sat i pol, ali razdijeljeno u četiri ili pet REM perioda. Taj stupanj spavanja može trajati od 5 do 45 minuta.

Sad kad sve ovo znate, možemo vam samo poželjeti – laku noć i ugodne snove.