ŠTO JE KOENZIM Q10? Zašto je važan za naš organizam i gdje ga možete pronaći

Može se pronaći u svim dijelovima tijela i najsličniji je vitaminima, a djelovanje mu je najsrodnije djelovanju vitamina E. Pomaže u boljem radu organizma i pojačava imunitet.

Koenzim Q10 jak je antioksidant i za sada je jedini kojeg se može pronaći u ljudskom tkivu. Glavna uloga mu je proizvodnja energije u svakoj stanici našeg tijela. Ima mnoga ljekovita svojstva za tijelo, a posebno je poznat po tome što pomaže cirkulaciji, stimulira rad imunološkog sustava te ima velik utjecaj u borbi protiv starenja.

Prvi puta je izoliran od strane dr. Fredericka Crane-a u SAD-u 1957. godine. Ovaj koenzim jedan je od osnovnih tjelesnih koenzima, a u prirodi je također vrlo rasprostranjen. Možemo ga unijeti i preko hrane, a najviše ga ima u mesu i ribi. Ljudsko tijelo samo od sebe stvara konzeim Q10, no starenjem se ta proizvodnja smanjuje. S obzirom na to da pojačava cirkulaciju i povećava oksigenaciju tkiva, uloga u borbi protiv starenja mu je vrlo značajna. Manjak koenzima Q10 povezan je sa periodontalnom bolešću, dijabetesom i mišićnom distrofijom.

Odličan za alergičare, dijabetičare i parkinsonove bolesti

Istraživanja o utjecaju koenzima Q10 pokazala su kako veća razina njega u prehrani može pomoći u kontroliranju razine histamina. Ovo je odlično za alergičare jer najčešće je povišena ili smanjena razina histamina razlog preosjetljivosti. Ovaj koenzim pomoći će alergičarima, osobama s astmom i respiratornim bolestima.



Osim toga, koenzim Q10 dobar je i za:

smanjivanje grčeva u nogama

pomoć pri Alzhermerovoj bolesti

pomoć kod shizofrenije

smanjuje mogućnost pretilosti

umanjuje gljivične infekcije kandidom

smanjuje simptome multiple skleroze

pomaže kod dijabetesa

Koenzim Q10 koristi se diljem svijeta kod liječnika koji su usmjereni na prirodnu, nutricionističku i ortomolekularnu medicinu koja se bavi liječenjem mentalnih funkcija. S obzirom na to kako je mnogo bolesti povezano sa smanjenom sposobnošću tijela ili dijelova tijela, koenzim tu mnogo pomaže. Primjer za to su parkinsonova bolest, bolesti srca i krvnih žila te migrene. Dobar je za korištenje i kod problema s probavom jer štiti želudac i dvanaesnik.

Koža posebno voli ovaj koenzim jer on neutralizira djelovanje slobodnih radikala koji ubrzavaju starenje. Kako s godinama koža počne proizvoditi manje kolagena pa se to počne i manifestirati na našoj koži, koenzim Q10 je odličan način za usporavanje tog procesa. Sprečava smetnje u proizvodnji kolagena pa tako smanjuje mogućnost stvaranja bora i staračkih pjega.

Kod dijabetesa tipa 2, kontinuirano uzimanje ovog koenzima kroz 2 mjeseca smanjuje razinu šećera za do 30%.

Ovaj koenzim omogućio je i velik korak u prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti. Istraživanje znanstvenika u Texasu došla je do zaključaka kako pacijenti oboljeli od zatajenja srca korištenjem koenzima Q10 imaju 75% veću šansu preživljenja od onih koji su uzimali samo terapijske lijekove. On je također zaslužan i za smanjivanje krvnog tlaka.

Istraživanja su pokazala i utjecaj koenzima na mušku neplodnost kod astenozoospermije, stanja u kojem dolazi do niske pokretljivosti spermatozoida. Nakon kontinuiranog konzumiranja kroz 3 mjeseca povećala se koncentracija i pokretljivost spermija.

Prirodni izvori u svakodnevnoj prehrani

Kako je ovaj koenzim jedan od osnovnih tjelesnih koenzima, a i vrlo rasprostranjen u prirodi, može se pronaći u mnogim namirnicama. Možete ga pronaći u:

ribe: skuša, srdela i losos

mesu: govedini

povrću: špinatu i kikirikiju

U hrani kroz dan konzumiramo do 15mg koenzima. Pri unosu bi posebno oprezni trebali biti vegani i vegetarijanci jer je njihov unos koenzima uglavnom manji od optimalnog.

Starijim osobama i onima slabijeg imuniteta preporuča se uzimanje kroz dodatke hrani. On je topljiv u ulju i najbolje se apsorbira uz ulja ili masnu hranu. Ako se odlučite za kupnju dodataka, pazite na to da kupite čisti oblik. Njegova prirodna boja je između tamno-žute i narančaste te nema skoro nikakav okus. Pri skladištenju pazite da posudu s prahom držite što dalje od topline i svjetla jer se on može razlagati na višim temperaturuama. Najednostavniji za korištenje je onaj u tekućem obliku ili već vezan s uljima.

Idealan unos koenzima Q10 kroz dan bio bi do 3 puta na dan kako bi se održala koncentracija u krvi. U slučaju kardiovaskularnih bolesti, najčešće se preporučuje u dozama od čak 100mg 3 puta dnevno, no sve po preporuci liječnika.

Cijena koenzima Q10

Ovaj dodatak prehrani možete kupiti u web shopovima ili u specijaliziranim prodavaonicama. Cijena bočice od 75 kapsula je 249 kuna, a trajat će vam 75 dana. Preporučena dnevna doza je 100mg koenzima, a to je točno koliko se nalazi u svakoj kapsuli. Punilo kapsule uključuje i kukuruzni škrob, koenzim Q10, želatinu, tvar protiv zgrudavanja magnezij stearat. Posuda se treba čuvati na suhom i tamnom mjestu na temperaturi do 25°C.