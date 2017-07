ŠTO JE HIPOTIREOZA? Tiha bolest koja dolazi bez upozorenja, provjerite imate li i vi simptome

Hipotireoza je poremećaj metabolizma koji nastaje radi smanjene količine hormona štitnjače u tijelu. Simptomi ove bolesti su brojni, a neke možda uopće niste povezivali s njome.

Štitnjača je mali organ smješten u donjoj polovini vrata i spada u skupinu žlijezda s unutarnjim izlučivanjem. Njeni hormoni izlučuju se direktno u krv. Dva osnovna hormona štitnjače su tiroksin i trijodtronin čiju proizvodnju regulira hormon hipofize tireotropin. Smanjenje tih hormona uzrokuje povećanu količinu tireotropina što navodi štitnjaču na pojačan rad. Ukoliko štitnjača nije sposobna za pojačan rad, razina tog hormona raste što može dovesti do gušavosti, to jest povećanja štitnjače.

Učestalnost nastanka hipotireoze izraženija je kod žena

Najčešći uzrok hipotireoze je Hashimotov tiroiditis što je zapravo kronična upala štitnjače. To je autoimuna bolest koju organizam može krivo prepoznati i radi nje stvarati protutijela na različite sastavne dijelove štitnjače. Stvaranje i reagiranje protutijela s vremenom može dovesti do nepovratnog oštećenja štitnjače, a njena funkcija može početi slabiti.

S obzirom na to da su autoimune bolesti oko 7 puta češće kod žena nego kod muškaraca, ova bolest češće pogađa žene. Hipotireoza zahvaća tek nekoliko postotaka pučanstva, ali češće su oboljele žene od 40-60 godina. Postoji šansa da se uzrok hipotireoze javlja u kombinaciji s drugim autoimunim bolestima kao što su reumatoidni artritis ili dijabetes.



Jedan od uzroka hipotireoze može biti i operacija štitnjače. Ona je neizbježna posljedica kompletnog odstranjenja žlijezde u slučaju karcinoma štitnjače, a često se javlja nakon djelomičnih resekcija štitnjače zbog dobroćudnih tumora, hipertireoze, cističnih tvorbi i slično.

Uzroci hipotireoze su u rijetkim slučajevima bolesti hipofize i hipotalamusa, kao i lijekovi, zračenje vrata i slično.

Simptome često pripisujemo kroničnom umoru

Neki od glavnih simptoma hipoterioze najčešće se krivo tumače. Povezani su s umorom i slabljenjem imuniteta:

iznenadno dobivanje na težini

usporenost

neprestana pospanost

bezvoljnost

stalan osjećaj hladnoće

suha i blijeda koža

poremećaj rada srca

suha kosa koja se teško češlja

promuklost

poremećaj menstrualnog ciklusa kod žena

sterilnost kod muškaraca i žena

Sve ovo su simptomi Hashimotovog tiroiditisa koji se postepeno razvijaju. To ih čini izrazito opasnima jer se bolesnici na njih lako navikavaju. Hipotireoza se najčešće otkriva slučajno.

Pravovremeni pregled olakšati će liječenje

U slučaju sumnje na ovu bolest, iz krvi je najvažnije odrediti vrijednosti perifernih hormona štitnjače od kojih je značajno povišenje TSH najvažniji pokazatelj hipotireoze. Osim razine hormona, direktni pokazatelj usporenog metabolizma je porast razine kolesterola u krvi, dok njegova povišena vrijednost može biti prvi znak moguće hipertireoze.

Ako postoji sumnja na Hashimotov tiroiditis, treba se odrediti koncentracija protutijela na štitnjaču. Uz to liječnik će učiniti i ultrazvučni pregled štitnjače kako bi vidio količinu i izgled tkiva štitnjače.

Liječenje hipoterioze uključuje nadomjesnu terapiju hormona štitnjače. Liječnik vam može preporučiti tiroksin u obliku tableta, a terapija se uvodi postupno i traje nekoliko mjeseci ili čak čitav život. Za vrijeme liječenja treba proći određeno vrijeme kako bi se stvorila ravnoteža između hipofize i nove razine tiroksina u krvi.

Komplikacije hipoterioze su rijetke

Ako ste se na vrijeme obratili liječniku, ova bolest najčešće nema komplikacija. Komplikacije se mogu pojaviti u slučaju ne uzimanja terapije ili predoziranja tiroksinom.

Ne uzimanjem potrebne terapije produbljuju se simptomi hipoterioze i to može dovesti do njenog najtežeg oblika kojoj je smrtnost oko 80%. U slučaju prevelike količine tiroksina, može doći do razvoja hipoterioze uzrokovane lijekovima.

Nastanak je praktično nemoguće spriječiti

S obzirom na to da hipoterioza može biti i urođena, nema pravih preventivnih mjera i njen nastanak je praktično nemoguće spriječiti. Najvažnije je ovu bolest što ranije prepoznati i liječiti kako bi se spriječile moguće komplikacije.