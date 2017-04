ŠTO BOJA URINA GOVORI O VAŠEM ZDRAVLJU? 6 situacija kojima biste trebali posvetiti pažnju

Ako su oči ogledalo duše, onda je WC školjka ogledalo vašeg zdravlja. Iako nikome nije san snova zaviriti u WC školjku nakon nužde, to je zapravo jako pametan potez. Naime, iz onoga što izađe iz vas možete naučiti puno o onome što se događa u vama.

Iako brzinski pogled na boju urina u wc školjci nije najprecizniji test na svijetu, svakako vam može ukazati da nešto možda nije u redu zbog čega ćete se javiti liječniku, zlu ne trebalo.

Žuta boja urina dolazi od kemijskog nusproizvoda koji nastaje kada bubrezi rade svoj posao prerađivanja otpada u našem tijelu. Što je urin tamniji ili ako je neke druge boje, a ne žute, to bi značilo da ste lagano (ili ne tako lagano) dehidrirali.

Optimalna boja urina je boja limunade, a evo što biste trebali znati ako ona tako ne izgleda.



Crvenkasta

Crvena boja urina može biti posljedica konzumiranja namirnica kao što su cikla ili kupina te bi se crvena boja trebala raščistiti u roku od jednog dana. Dakle, bez panike. No, ako ta boja ostane dulje, ili ako niste konzumirali ništa od navedene hrane, to bi mogao biti znak tumora mjehura ili bubrega. Posebno treba obratiti pažnju nalaze li se u urinu tragovi krvi ili čak tkiva, kaže američki specijalist Koushik Shaw. Oba tumora su rijetka, no često prođu nedijagnosticirani, posebno kod žena koje tragove krvi u urinu često pripisuju anomaliji menstrualnog ciklusa.

Narančasta

Ako jedete puno mrkvi, koža će vam poprimiti narančastu boju, a isto se događa i s urinom. narančasta boja urina može biti i posljedica nekih lijekova, ali to će vam uvijek pisati na papiriću s kontraindikacijama, a vjerojatno će vas i liječnik na to upozoriti. Ali, ako ne pretjerujete s namirnicama bogatima beta karotenom niti uzimate lijekove, a urin vam je narančaste boje (posebno ako je neon ili fluorescentan) to može biti indikator problema s jetrom.

Neon žuta

Ova boja urina je povezana sa stanjem vitamina u vašem organizmu. B vitamini, posebno B12 mogu izazvati ovu boju. No nema razloga za brigu. Najveći problem je u činjenici da ste platiti velik novac za vitaminske nadomjestke koje ste samo izmokrili.

Zelena

Konzumiranje šparoga, osim što vašem urinu daje specifičan miris, može ga obojiti u zelenkastu boju. No, u nekim rjeđim slučajevima, zelena boja može biti indikator infekcije urinarnog trakta izazvanog bakterijom proteus. Ista ta bakterija može uzrokovati bubrežni kamenac, stoga, ako zamijetite zelenkasti urin, a niste se prejeli šparoga, vrijeme je da posjetite liječnika.

Plava

Vrlo rijedak genetski poremećaj hiperkalcemija (previše kalcija u kostima) može rezultirati plavim urinom. Moguće jest, ali je isto tako vrlo vrlo rijetko.

Smeđa

Porfirije, rijetki genetski poremećaji izazivaju kod oboljelih osjetljivost na svjetlost, a mogu rezultirati i smeđom bojom urina zbog načina na koji se razgrađuju crvene krvne stanice. Kod oboljelih će se, osim smeđeg urina, javiti i bol u abdomenu, osip ili napadaji. Smeđi urin može biti posljedica konzumiranja nekih namirnica, ali i indikator tumora.