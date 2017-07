SPOLNI HORMONI: Što vam o zdravlju može reći njihova neravnoteža i prekomjerno stvaranje?

Hormoni imaju metaboličku, produktivnu i reproduktivnu ulogu. Tijekom života žene dolazi do mnogo promjena na koje oni utječu. Najveće zavrzlame rade estrogen i progesteron.

U svakom dobu života, žene se bore s promjenama koje uzrokuju hormoni i njihov pravilan i nepravilan odnos. Promjene se događaju često i brzo. Disbalans spolnih hormona može utjecati na zdravlje, ali i biti znak poremećaja.

Što neravnoteža spolnih hormona govori o vašem zdravlju?

Hormone proizvode endokrine žlijede – hipofiza, štitnjača, gušteraća, nadbubrežna žlijezda i epifiza. Spolne hormone stvaraju jajnici i odgovorni su za nastanak estrogena i progesterona kod žena. Kod muškaraca za to su zaslužni testisi koji proizvode testosteron i androsteron. Hormoni imaju utjecaj i na mentalno stanje organizma.

Hormonski poremećaji su češći i značajniji tijekom puberteta, premenopauze i postmenopauze, kao i tijekom predmenstrualnog perioda.



Neki od mogućih uzroka nastanka hormonskog disbalansa su:

dugotrajno korištenje hormonskih preparata – kontraceptiva

dijabetes

bolesti ili slab rad štitnjače

stres i manjak sna

loša prehrana i stroge dijete

nedovoljna fizička aktivnost

pušenje, alkohol, kofein

lijekovi

pesticidi

Poremećaj spolnog hormona estrogena

Estrogen je primarni ženski spolni hormon koji utječe na povećanje mase i stvaranje masnih naslaga. Estrogen se skladišti u tim masnim naslagama, smanjuje mišićnu masu i formira spolne karakteristike. On je zaslužan za promjene koje se događaju tokom ciklusa i utječe na funkciju maternice.

U slučaju nedostatka ovog spolnog hormona, može doći do:

izostanka menstruacije

neredovite menstruacije

opadanja libida

preuranjene menopauze

nemogućnosti začeća

izrazitih i čestih promjena raspoloženja

Razina estrogena može biti viša od progesterona i ako dođe to toga, moguće je zadebljanje mišićnog zida maternice. Promjene mogu biti vidljive u obliku grudica na maternici. Veće formacije mogu dovesti do krvarenja ili teških menstruacija. Ova pojava češća je kod žena u menopauzi kada je lučenje hormona smanjeno.

S povećanim brojem estrogena povevezan je i rizik od pojave raka.

Poremećaj spolnog hormona progesterona

Manjak progesterona uz rast estrogena povećava rizik od raka dojke. U slučaju smanjenja lučenja progesterona, raste lučenje estrogena što utječe na prekomjeran rast stanica. Rastom stanica povećavaju se i mutacije, to jest, nastaju tumorne stanice.

Progesteron služi za reguliranje ciklusa, odnosno promjene jajnika i maternice. Važan je za vrijeme trudnoće jer o njemu ovisi ishod i zdravlje djeteta. Nakon porođaja razina progesterona opada.

U slučaju nedostatka progesterona može doći do:

neredovna menstruacija

nemogućnost začeća

spontani pobačaji

prerani pobačaji

nemogućnost održavanja trudnoće

Poremećaj spolnog hormona testosterona

Bez obzira na to što je to primarni muški spolni hormon, izlučuje se i kod žena. On utječe na ravnotežu ostalih hormona. Manjak testosterona može dovesti do:

smanjene želje za seksom

suhe kože

suhih i oštećenih noktiju

slabe i suhe kose

Previsoka razina testosterona kod žena može dovesti do:

pojačane dlakavosti

pojačanog stvaranja akni

pretjeranog znojenja

brzog stvaranja tjelesnog mirisa

policističnih jajnika

Spolni hormon prolaktin

Prolaktin je muški hormon koji se nalazi u tijelu žene. On utječe na normalno funkcioniranje mliječnih žlijezda i na laktaciju. Kod žena je posebno važan kod dojenja jer tada njegova koncentracija opada. Ukoliko dođe do nedostatka prolaktina, može doći do problema s laktacijom i menstrualnim poremećajima.