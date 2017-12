SPAVATE LI S MOBITELOM U BLIZINI? Posljedice zračenja gore su nego što mislite – upozoravaju i sami proizvođači

California Department of Health upozorio je da ljudi trebaju držati svoje mobitele barem jedan metar od sebe dok spavaju kako bi smanjili izloženost zračenju i zdravstvene rizike.

Kalifornija je objavila smjernice za smanjenje izloženosti zračenju mobitela, uslijed sve češćih dokaza da upotreba mobitela može biti povezana s rakom, mentalnim zdravljem i reproduktivnim zdravstvenim problemima. Mobilni telefoni prenose podatke pomoću niskog frekvencijskog radijskog signala, što bi nas moglo izložiti nezdravom zračenju, pogotovo kada “streamamo” ili preuzimamo velike datoteke.

Istraživanje nije definitivno dokazalo da je zračenje mobitela opasno, ali bilo je dovoljno studija koje povezuju uporabu mobitela s teškim bolestima i zato je nužan oprez, posebno za djecu, navodi se u priopćenju. Radiofrekventni (RF) mobiteli koji se koriste za prijenos informacija nalaze se na dnu ljestvice zračenja, no istraživanja pokazuju da to može biti dovoljno da se naše zdravlje ugrozi.

Apple ima upozorenje o zračenju

“Držanje telefona izravno na tijelu nikada nije bila dobra ideja”, kaže dr. Devra Davis iz Environmental Health Trusta. Zapravo, čini se da se i sami proizvođači mobitela slažu s time. Na primjer, Appleovi uređaji sadrže obavijest o ‘RF izloženosti’ u postavkama. U obavijesti se objašnjava da su RF emisije iPhonea testirane na 5 mm – oko debljine vrha olovke – od tijela i spadaju u standarde sigurnosti SAD-a. Ona također uključuje savjete za smanjenje izloženosti korištenjem zvučnika ili dodataka za hands free.



ZRAČENJE MOBITELA: Saznajte spada li vaš mobitel među one koji vam mogu naškoditi

To je osobito zabrinjavajuće jer većina roditelja nije svjesna tih upozorenja te ne upravljaju izloženošću svoje djece telefonima. Kalifornija navodi kako RF može lakše prodrijeti u dječji nego u mozak odraslih. Izloženost može također biti štetnija i imati trajniji učinak na mozak u razvoju. Istraživanja su pokazala da ekspozicija mobitela može uzrokovati tumore u mozgu ili ušima, gdje je tijelo često u kontaktu s uređajem. Iako su istraživanja o RF učincima na djecu prilično slaba, mnogi psiholozi već su upozorili da korištenje mobitela može biti povezano s lošijom pažnjom, mentalnim zdravljem i spavanjem kod adolescenata.

Ne zavaravajte se jačinom signala

Prije manje od tjedan dana, Francuska je zabranila mobitele u osnovnim i srednjim školama. Iako je cilj zabrane bio prvenstveno vezan uz mentalno zdravlje, stručnjaci koji su zabrinuti zbog izlaganja zračenju pohvalili su ovu odluku. Francuska je također bila u prvom planu istraživanja učinaka mobitela na tjelesno zdravlje. Druga istraživanja pokazala su snažne veze između RF-a i muškog broja spermija te kvalitete sperme. Istraživanja u više zemalja pokazuju da muškarci koji drže telefon u džepovima imaju najmanju količinu spermija.

“Suvremeni mobiteli koriste najslabije signale, ali jačina signala nema veze kada dođe do biološkog učinka. Nije stvar u moći, već u nepravilnoj prirodi signala”, objašnjava Davis. Kalifornijske smjernice obrađuju to objašnjavajući da je najopasnija izloženost onda kada dođe do prenapona RF zračenja. To se događa kada tehnologija mora bitno raditi na prenošenju informacija. Savjetuje se korištenje slušalica, spavanje bez mobitela u blizini (ne pod jastucima ili na noćnim ormarićima) i nošenje uređaja u torbi umjesto u džepu, piše Daily Mail.