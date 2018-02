SJENA NA PLUĆIMA: Razlozi nastanka mogu biti smrtonosni ali i potpuno bezazleni

Rengenske snimke dišnog sustava mogu ukazati na postojanje sjene na plućima koja može upućivati na tešku bolest pluća.

Jedna od stvari koja se može pojaviti nakon snimke pluća, a stvara paniku kod pacijenata, je sjena na plućima. Ova pojava gotovo je uvijek ozbiljna stvar. Najčešći opasni uzroci nastanka sjene na plućima mogu biti tuberkuloza, upalna promjena ili rak pluća, dok postoje i drugi razlozi. Kako bi se otkrilo o čemu se radi potrebno je napraviti daljnje pretrage.

Mogući razlozi sjena na plućima

Možemo reći da se rezultati radioloških pretraga mogu čitati kroz nijanse crne, bijele i sive. Na snimkama se će se tako guste i čvrste strukture kosti, srca i glavnih krvnih žila pojaviti u bijeloj boji. Zračne strukture kao što su pluća na snimkama će biti crne boje. Ponekad se strukture snimanog područja preklapaju pa se može očitati siva boja, a radi preklapanja se ponekad teško uoče neke abnormalnosti.

Neke abnormalnosti koje se pojave na RTG snimkama mogu biti definirane strukture kao što su kvržice, mase ili tumor. U nekim slučajevima njihov izgled možda nije dobro definiran pa se u tim slučajevima nazivaju mrljama, lezijama ili sjenama na plućima. Ako radiolog prepozna sjenu na plućima, trebaju se istražiti sve naznake i simptomi mogućih bolesti. To može uključivati ​​medicinsku povijest, ispitivanje genetskih predispozicija, laboratorijske testove i istraživanje čimbenika kao što su pušenje cigareta ili izloženost toksinima.



Među mogućim uzrocima sjene na plućima su:

Rak pluća kao mogući razlog

Karcinom pluća se dijeli na karcinom nemalih stanica koji čini oko 80% svih slučajeva ove bolesti. Tu spadaju adenokarcinom, planocelularni karcinom i karcinom pluća velikih stanica.

Simptomi uključuju:

depresiju, anksioznost i česte promjene raspoloženja

često obolijevanje i slab imunitet

gubitak apetita i iznenadan gubitak kilograma

rast dojki kod muškaraca

umor

bolni i zadebljani dlanovi i prsti

kratkoća daha

slabost u mišićima

bol u prsima, ramenima te abdominalna bol

Rak pluća koji je otkriven u ranom stadiju je izlječiv kod 50% slučajeva, u usporedbi s rakom koji je već metastazirao, gdje je izlječivost tek oko 2%. Stanice raka svakog tipa, pa tako i raka pluća, drugačije rastu i šire se, pa se radi toga i drugačije liječe.

Ako radi sjene na plućima sumnja bude rak pluća, izvest će se RTG pluća i srca kojim se mogu vidjeti promjene u plućnom tkivu. Ako nakon toga nalaz bude uredan, to ne isključuje bolest, pa je radi toga potrebno izvesti dodatne pretrage – kompjutoriziranu tomografiju, magnetsku rezonancu ili pozitronsku emisionu tomografiju. Osim pretraga uzimat će se i uzorak tumorskog tkiva te iskašljaj.

Najčešća metoda provjeravanja kojom se dolazi do uzroka tkiva je bronhoskopija. Bronhoskopija je metoda koja se izvodi pomoću krutog i savitljivog bronhoskopa. Savitljivi bronhoskop ili fiberbronhoskop je fleksibilna cijev od 70-ak centimetara, a promjera do šest milimetara. Pregled izgleda tako da se ta cijev ubacuje u dišne puteve i pluća kroz nos ili usta. Na vrhu se nalazi mala kamera koja pomaže pri pregledu. Izvodi se pod anestezijom. Nakon postupka će refleksi gutanja biti oslabljeni, a moguće je da se nekoliko dana osjeća nelagoda u grlu ili se pojave tragovi krvi u iskašljaju. Uz to se može izvesti i biopsija, točnije uzeti stanice sa stijenki bronha da bi se vidjelo postoje li stanice raka.

Plućna tuberkuloza

Jedna od najozbiljnijih i najraširenijih zaraznih bolesti i danas uzrokuje smrtne slučajeve, a može biti uzrok sjene na plućima. Tuberkulozu izaziva bakterija koja se naziva Kochov bacil, a najčešće se razvija nakon udisanja sitnih kapljica nakon kašljanja ili kihanja zaražene osobe. Bacili se smještaju u donjim dijelovima pluća te tamo nastaje infekcija. Infekcija je najčešće bez simptoma, a najgore je to što se bacili tuberkuloze mogu prenijeti u bilo koji organ tijela. Plućna tuberkuloza pojavljuje se kod osoba koje imaju oslabljeni imunitet koji nije u mogućnosti zaustaviti primarnu infekciju u donjim dijelovima pluća. Od zaraze do razvijanja bolesti u nekim slučajevima mogu proći godine.

Simptomi tuberkuloze slični su gripi – umor, gubitak težine, kašalj, povišena tjelesna temperatura, noćno znojenje i krv u iskašljaju. Kako bi se testirali na tuberkulozu, prvo će se izvoditi dijagnostičke pretrage, a posebice u slučaju nalaska sjene na plućima. Liječenje se provodi antituberkuloticima, a terapija obično traje oko pola godine. Osoba koja je preboljela plućnu tuberkulozu prestaje biti zarazne tak oko mjesec dana nakon završetka bolesti.