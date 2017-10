SIMPTOMI SALMONELE: Odmah liječniku ako sumnjate na ovo, može biti smrtonosna

Ovom se bolesti nije teško zaraziti, a glavni neugodni simptomi povezani su s probavom jer se bakterija lokalizira u crijevima.

Zaraza salmonelom najčešće dolazi radi nedovoljno termički obrađene hrane. Najčešći slučajevi zaraze su od mesa peradi, sirovih jaja, majoneze, sladoleda i slično. Osim dobre termičke obrade bitna je i higijena ruku i posuđa jer postoji mogućnost i sekundarne zaraze.

Simptomi salmonele najčešće uključuju probleme s probavom

Kako ovu bolest uzrokuje bakterija iz roda Salmonella, ona može živjeti u probavnom sustavu životinja i ljudi. Kod ove bakterije postoji preko 2500 stereotipova, a oni koji se najčešće pojavljuju su netifusne salmoneloze. Glavni problem kod hrane koja je zaražena salmonelom je taj što ona neće imati neuobičajen miris ili izgled. Osim nedovoljno termičko obrađenog mesa i sirovih jaja, bakterija salmonele može se nalaziti u voću, povrću i pekarskim proizvodima. Prijenosnici mogu biti i životinje – najčešće domaća perad, goveda, svinje i miševi. Zanimljivo je kako je 5% zaraza kod ljudi povezano s izloženošću egzotičnim kućnim ljubimcima, posebice reptilima.

Salmonele su najčešće bakterijske infekcije ljudi u razvijenom svijetu. One mogu uzrokovati gastroenertitis, lokaliziranu izvancrijevnu infekciju, katerijemiju te asimptomatsko kliconoštvo.



Ovo su glavni simptomi salmonele:

povraćanje

grčevi i bol u trbuhu

mučnina

proljev

zelena boja stolice

glavobolja

groznica i drhtavica

krv u stolici

Inkubacija traje između 6-48 sati nakon čega se počnu pojavljivati mučnine, bolovi, proljev i povraćanje. Proljev prolazi spontano nakon 3-5 dana. Za vrijeme pojave simptoma salmonele moguće je da će tijelo vrlo dehidrirati pa je potrebno na vrijeme reagirati.

Glavni simptomi dehidracije su suha usta, mala količina mokraće pri uriniranju i suhe i sužene oči.

Kod ljudi se ova bakterija uglavnom zadržava u probavnom traktu, iako je u malom postotku (5-10%) moguće da dođe do prelaske bakterije u krv pa može doći do apcesa u trbušnoj šupljini i jetri, upale zglobova i meningitisa. Može utjecati na tkiva u mozgu i oko leđne moždine, srčane ventile. kosti i koštanu srž te krvne žile. Moguće je da bakterija zahvati i krvne žile što može dovesti do smrtnog ishoda.

Najveći rizik je kod djece i starijih od 65 godina

Zaraza salmonelom se češće javlja kod djece mlađe od pet godina, kao i kod osoba starijih od 65 godina života. Osim toga odrasle osobe od 20-30 godina također mogu oboljeti i dobiti simptome salmonele. U rizičnu skupinu spadaju i ljudi koji boluju od neke kronične bolesti, kao i oni koji općenito imaju oslabljen imunitet. Iako bolest kod mnogih slučajeva prolazi bez komplikacija, pri prvom sumnjanju na zarazu salmonelom potrebno je posjetiti liječnika.

Liječenje i prevencija salmonele

Ako dođe do zaključka da se možda radi o salmoneli, bit će potreban mikrobiološki nalaz, kao i dokaz u hemokulturi i urinu. Ključno je dokazati o kojem se točno serotipu bakterije radi kako bi liječenje bilo pravilno i potpuno. Samo liječenje je simptomatsko – treba se umanjiti neugoda i problemi koje stvaraju simptomi salmonele. Tako je potrebno nadoknađivati izgubljenu tekućinu – čajevima, sokovima ili vodom – nikako kavom i ostalim kofeinskim napitcima. Antibiotici se u ovoj bolesti ne koriste jer bi mogli imati neugodne i smrtonosne nuspojave. Dakako, u nekim težim slučajevima i kod klinički ugrožavajućim bolestima, potrebno je njihovo korištenje, ali sve na preporuku liječnika.

Smanjivanje mogućnosti zaraze salmonelom iznimno je važno da se bolesnici prijavljuju te da se prate kontaktni kliconoše. Termička obrada hrane te higijena ruku i posuđa su nužni svakog dana i u svakom trenutku konzumacije hrane. Obratite posebnu pažnju na pranje ruku nakon rada sa sirovim namirnicama, a pripremljena gotova jela nemojte spremati u posuđe koje je korišteno za rad sa sirovim namirnicama. Voće i povrće također dobro operite, ne samo radi čišćenja od pesticida, već i kako bi smanjili mogućnost zaraze salmonelom.

Ovo su još neke stvari koje možete raditi kao prevenciju za dobivanje simptoma salmonele:

ne jedite sirova jaja za vrijeme ljetnih mjeseci – pažljivo odabirite kreme i sladolede koje jedete

ne jedite polu sirovo meso peradi ili govedi

pri spremanju hrane pazite na potrebnu temperaturu prije i poslije konzumiranja

perite ruke prije i poslije konzumiranja hrane, vodom i sapunom

dobro očistite kuhinjske površine na kojima pripremate hranu

ne koristite isti nož za rezanje sirovog mesa i na primjer povrća, također niti isti tanjur ili dasku za rezanje

ako imate kućne životinje obavezno svaki put nakon dodirivanja perite ruke

perite voće i povrće koje ćete jesti sirovo, možete ga i guliti

Ako kod kuće imate domaće životinje koje koristite za hranu, veterinarski nadzor nad mesnim proizvodima i životinjskom hranom je prijeko potreban. U Hrvatskoj se provodi edukacija i zdravstveni pregled svih koji su uključeni u promet i proizvodnju namirnica, a i postoji pravilnik higijenskog minimuma.