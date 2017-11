SIMPTOMI GRIPE: Slični su kao kod prehlade, ali puno opasniji, a mogu biti i smrtonosni

Ponekad se može zamijeniti za prehladu, ali gripa ima različit tijek i posljedice. Obje zahvaćaju dišni sustav, ali je gripa nagla, jaka i težeg tijeka.

Ako ste preboljeli gripu, znate da nije isto što i prehlada. Gripa u Hrvatskoj je ozbiljna bolest i ima jak intenzitet, tijek je uglavnom otežan i moguće su komplikacije. Naziva se i influenca, a po definiciji je akutna infektivna bolest dišnog sustava koju uzrokuju virusi influence od kojih je najopasniji tip A. Nažalost, na gripu je teško stvoriti imunost, čak i cijepljenjem.

Simptomi gripe su slični onima kod prehlade

Ovo je akutna respiratorna bolest, a simptomi gripe najčešće uključuju visoku temperaturu i respiratorne probleme. Inkubacija traje oko 3 dana, a početak bolesti je jako nagao. Pri početku simptomi su opći kao i kod infektivnih bolesti.

Ovo su simptomi koji će pomoći prepoznati radi li se o gripi:



nagli početak bolesti

visoka temperatura oko 40°C nekoliko dana

trajanje bolesti 10 dana

nagle glavobolje

jaka bol u mišićima, kostima i zglobovima

drhtavica

začepljenost nosa

kašljanje

konjuNktivitis

kihanje i problemi sa sinusima

ubrzan rad srca

nedostatak apetita

mučnina i proljev

dezorijentiranost i umor

Glavna boljka gripe je što napada cijelo tijelo, pa se imunitet jako teško brani. Sliči na ostale infekcije, ali glavna razlika ipak je u visini tjelesne temperature, dugom trajanju bolesti i simptomima.

Komplikacije su moguće, ali rijetke

Osim uobičajenih simptoma gripe koji mogu biti teški, mogu ju pratiti i različite komplikacije. One su češće i opasnije kod starijih i nemoćnih ljudi. Radi djelovanja virusa gripe, kao i kod drugih bolesti respiratornog sustava, virusi stvaraju plodno tlo za razvoj patogenih bakterija. Razvoj bakterija pojačat će simptome gripe i produljiti trajanje bolesti. Najčešće komplikacije koje mogu nastati su upala pluća, kronični bronhitis, astma, laringitis kod djece, upala srednjeg uha i upala sinusa. Kod djece je moguće razvijanje teškog oštećenja mozga i jetre naziva Reyev sindrom. Kako bi se to spriječilo, djeci je za snižavanje temperature potrebno davati paracetamol umjesto acetilsalicilne kiseline. Posebno osjetljive su osobe starije dobi te one koje već boluju od kroničnih bolesti.

Nastanak ove bolesti i simptoma u Hrvatskoj nije rijedak. Prijave gripe u Hrvatskoj su u dva mjeseca brojile 45.852 oboljelih. Smrtni rezultati oboljelih od gripe su rijetki, a sezone 2016/2017. ih je bilo 15. Smrti od gripe događaju se svake godine no najčešće je to kod osoba slabog imuniteta kod kojih se razviju komplikacije kao što je upala pluća. Osim toga, posebno su osjetljive i osobe s kroničnim bolestima te osobe starije životne dobi. U Hrvatskoj svake godine umire otprilike 2-10% više ljudi nego što bi umrlo bez gripe.

Najbolja obrana je napad

Mnogi narodni lijekovi mogu pomoći suzbijanju gripe, ali se smatra da je cjepivo jedina vjerodostojna preporuka. Iako niti jedno cjepivo ne može garantirati sto postotnu učinkovitost, cijepljenje protiv gripe je posebno preporučeno osobama starijima od 65 godina te zdravstvenim djelatnicima i djeci. Kako se svake godine virus mijenja, cijepljenje je potrebno ponavljati sezonski. Kako bi se stvorila protutijela na virus potrebno je nekoliko tjedana, radi čega se sa sezonom cijepljenja kreće prije početka epidemije.

Kako bi se izliječili od ove bolesti, trebate se boriti protiv simptoma gripe. Spuštajte temperaturu, odmarajte tijelo i omogućite mu jačanje imuniteta kako bi preboljelo gripu i simptome. Ako u početku nastanka simptoma ne trebate liječničku pomoć, ostanite u toplom krevetu i samo što više spavajte i odmarajte. Omogućite tijelu što više energije jer ćete tako spriječiti moguće komplikacije.

Osim toga je potrebno da pijete puno tekućine kako bi spriječili dehidraciju. Izbjegavajte težu hranu, ali često jedite male obroke koji trebaju uključivati juhe, povrće, tost i krekere. Nemojte piti kavu ili ostala pića s kofeinom. Slobodno koristite lijekove za spuštanje temperature, ali se prije korištenja savjetujte s liječnikom.

Ako se temperatura ne spušta nakon nekoliko dana, obavezno se obratite liječniku.