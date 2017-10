Sedam skrivenih opasnosti za početnike u teretani – od ozljeda do skrivenih infekcija

Bilo nam je toliko vruće ovoga ljeta da smo jedva čekali da malo prodišemo. Onda je gotovo preko noći stigla jesen, kiša i hladnije vrijeme. To ujedno znači da nema više “švercanja” po pitanju vježbanja. Teretane se pune, rasteže se na pilates satovima, skače na boot camp radionicama.

Povratak sportskim aktivnostima i zatvorenim prostorima ujedno znači da moramo pripaziti na neke stvari kako bi prevenirali ozljede i infekcije. To posebno vrijedi za sve koji su po prvi put u teretani. Kad znate rizike koji vas čekaju znate kako ih i izbjeći i ostati zdrav.

Evo detaljan pregled 7 stvari na koje treba misliti ove jeseni u teretani:

1.Neodgovarajuće vježbe

Izbor pogrešnih vježbi ili njihovo krivo izvođenje jedna je od najčešćih opasnosti od ozljede u teretani. Samo zato što se vaša najbolja prijateljica kune u učinkovitost neke vježbe to ne znači da je ta vježba idealan izbor za vas. Bitno je da znate svoje granice, a ako imate nekih problema – s leđima, visokim krvnim tlakom ili ste nedavno bili na nekoj operaciji, obavezno obavijestite trenera u teretani. On je tu da napravi raspored vježbi posebno za vas. To posebno vrijedi u teretani za početnike koji bi svakako trebali na početku vježbati pod kontrolom s trenerom.

2.Uganuća i prenaprezanja

Pokušavajući podići preveliku težinu, koristeći loše tehnike, prekomjerno vježbajući i nepravilno se rastežući možete uganuti dijelove tijela i ozlijediti se.

Ako ste početnik i pitate se možete li sigurno dovršiti neku kretnju ili vježbu vjerojatno je najbolje odustati ili se barem savjetovati prije ozvođenja, kako se ne bi prenapregnuli i ozlijedili. Ako vam se čini da nešto nije u redu, odmah prestanite s vježbom. Ako je već došlo do ozljede, zatražite led kako bi se smanjila oteklina i odmorite ozlijeđeni dio tijela. Iako vam se čini da i dalje možete vježbati, to je vjerojatno zbog adrenalina, jer dodatnim vježbanjem samo ćete napraviti još više štete.

3.Gljivice u zajedničkim tuševima

Posljednja stvar koju želite je da se razbolite dok želite steći što bolju formu i biti zdravi. Gljivice, bakterije i virusi su uobičajeni na vlažnim mjestima kao što su javni tuševi, saune i bazeni. Kako biste spriječili da gljivice u tamnim i vlažnim prostorima dođu u dodir s vašom kožom, nosite obavezno gumene natikače ili japanke. No, ako ste već primijetili simptome gljivične infekcije kože na stopalima kao što su svrbež, crvenilo, pucanje i ljuštenje kože, mažite oboljela mjesta nekim od lijekova za liječenje gljivica, kao primjerice kremom Exoderil®. Dovoljno ju je nanijeti samo jednom dnevno, jer sadrži djelatnu tvar naftifinklorid koja ubija gljivice. Pripazite ipak da nastavite liječenje oboljelih područja najmanje još dva tjedna nakon nestanka sipmtoma kako se infekcija ne bi vratila.

4.Treninzi s opterećenjima visokog intenziteta

Od bodypumpa preko bootcampa do crossfita, satovi visokog intenziteta koji kombiniraju kardio vježbe i trening s utezima, totalni su hit u svijetu fitnessa. No, ako niste u vrhunskoj formi i ako ste potpuno iscrpljeni od kardio dijela, može biti izuzetno teško održavati ritam dizanja težine. Mnogi iskrivljavaju vratove, ramena, kralježnicu i koljena kako bi dostigli ritam koji nameće trener, a to može dovesti do ozljeda. Zato prije ovih vježbi visokog intenziteta budite sigurni da ste u dobroj formi i da niste pod pritiskom instruktora. Ili upišite tečaj gdje možete vježbati u vlastitom ritmu.

5.Smoothie sa skrivenim kalorijama

Samo zato što se u sklopu teretane ili kluba u kojem vježbate prodaju sokovi i hrana, to ne znači da su automatski i zdravi!

Tako primjerice proteinska pločica može sadržavati nezdrave sastojke kao što su sirup fruktoze kukuruza, palmino ulje, umjetna sladila i rafinirane šećere. Isto tako super popularni smoothie-i koji se nude, rade se od koncentriranih šećera i procesuiranih proteina u prahu. To je otprilike 600 do 1000 kalorija koje ćete unijeti u sebe u par minuta. Nakon što ste se znojili sat ili više, ako popijete smoothie unijet ćete u sebe više kalorija no što se sagorili vježbanjem. Ako već morate nešto popiti, neka to bude sok od isključivo svježeg voća i bez zaslađivača.

6.Infekcije zbog neočišćenih sprava

Znoj koji ostaje na opremi za vježbanje idealno je tlo za razvoj bakterija. Stoga uvijek obrišite sprave prije vježbanja sredstvom za dezinfekciju, često perite ruke i svakako upotrebljavajte svoj ručnik. Sjedite na njemu i u saunama i na klupama. Isto tako tijekom sezone prehlade i gripe ostanite kod kuće dok potpuno ne ozdravite kako ne biste širili zarazu.

7.Lako do ozljeda nepravilnim doskocima

Skakanje je možda odlično za tjelesnu formu, ali jako je bitno znati se pravilno dočekati na noge. Nakon što skočite u zrak, vraćate se natrag u punoj snazi i ako se dočekate na jastučiće ispod prstiju stopala, tijelo će teško rasporediti vašu težinu. Tako možete ozlijediti koljena, a ako doskočite na pete, povrijedit ćete donji dio kralježnice (križa). Najbolje je doskočiti na taban ispod luka stopala, jer će se tako najbolje rasporediti težina i očuvati snaga za sljedeće skakanje.

Više o Exoderil® proizvodima pročitajte ovdje!

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.