REVOLUCIONARNA INOVACIJA U LIJEČENJU BOLESTI MOZGA: Ovom će se iglom tretirati sve – od depresije do Alzheimera

Znanstvenici su stvorili tanki implantat koji može ubrizgati lijekove duboko u mozak daljinskim upravljanjem i nevjerojatnom preciznošću.

Dosad je testiran samo na životinjama, ali ako se pokaže učinkovitim, mogao bi označiti novi pristup liječenju bolesti mozga – potencijalno smanjujući nuspojave usmjeravanjem samo na teško dostupne dijelove koje treba tretirati. “Mogli biste isporučiti stvari ondje gdje želite, bez obzira na bolest”, kaže Robert Langer, profesor na Tehnološkom institutu u Massachusettsu (MIT), čiji je biomedicinski inženjerski tim u srijedu izvijestio o istraživanju.

Klasični lijekovi imaju nuspojave

Potrebni su jači i sigurniji tretmani za poremećaje mozga, od depresije do Parkinsonove bolesti. Jednostavna isporuka lijekova ravno u mozak, pored onoga što se naziva krvno-moždanom barijerom, dosad je bila nezamisliva. Još je teže doći do najdubljih struktura. Tablete i intravenozni lijekovi imaju brojne nuspojave jer utječu na sve regije mozga. Zato liječnici pokušavaju umetati cijevi u mozak kako bi lijekovi bili bliži svojim ciljevima, ali to povećava opasnost od infekcije i još uvijek nije dovoljno precizno.





OČNI TEST OTKRIVA ALZHEIMERA 20 GODINA PRIJE: Ova jeftina i neinvazivna metoda daje iste rezultate kao tradicionalna

Metoda nove generacije

Znanstvenici iz MIT-a sada su osmislili metodu nove generacije – podesivi implantat koji dopire duboko u mozak i na zahtjev ubrizgava točno određenu dozu jednog ili više lijekova u zadanu regiju. Napravili su dvije tankoslojne cijevi za lijekove i ugurali ih u iglu od nehrđajućeg čelika koja je promjera jedne vlasi ljudske kose. Ta igla može biti duga onoliko koliko je potrebno da bi dostigla pravu točku, a umeće se kroz sićušnu rupicu u lubanji.

Elektroda na vrhu daje povratne informacije, prateći kako se električna aktivnost ciljanih neurona mijenja kada se lijek isporuči. Igla je zakvačena za dvije male crpke s lijekovima, koje se mogu programirati. Crpke se mogu ponovno napuniti injekcijom, a ako je potrebno više od dva lijeka, dodatni spremnici mogu biti dodani kao u spremniku s tintom za pisač, rekao je Langer za Daily Mail.