RAZOTKRIVEN JEDAN OD NAJVEĆIH ZDRAVSTVENIH MITOVA SVIH VREMENA: ‘Nova američka studija otkrila je pravu istinu’

Mnogi se ljudi često žale da pri promjeni vremenskih prilika osjećaju pojačanu bol u kostima, no nova američka studija upućuje na to da promjene tlaka zraka i kišno vrijeme ne utječu na kostobolju.

Analizom i usporedbom informacija o potraživanjima Američkog zdravstvenog osiguranja koji su obuhvatili više od milijun i pol Amerikanaca starijih od 65 godina i podataka o vremenskim prilikama dobivenim od Nacionalne oceanske i atmosferske administracije, znanstvenici su pokušali evidentirati koliko je pacijenata posjetilo liječnika zbog boli u zglobovima ili u kralježnici tijekom kišnog i tijekom dana bez kiše.

Južina i kostobolja nisu povezani

Ustanovili su da je, od više od ukupno 11 milijuna pacijenata koliko ih je posjetilo liječnika, postotak onih koji su se žalili na kostobolju bio jednak tijekom kišnoga i u danima bez kiše. Preciznije, u 6,35 posto posjeta liječniku za kišnoga dana pacijenti su se žalili na bol u leđima i zglobovima, gotovo jednako kao i tijekom dana bez kiše – 6,39 posto. Znanstvenici su provjerili i podatke iz prethodnog tjedna, uzevši u obzir mogućnost da pacijent zbog bolova tada nije bio u stanju stići do liječnika. I ponovno su provjerili vremenske prilike, no ni u tom slučaju nisu doveli u vezu bolove i vremenske uvjete.

“Bez obzira na vremenske okolnosti, nismo pronašli korelaciju između padalina i posjeta liječniku zbog bolova u zglobovima i u kralježnici”, rekao je voditelj studije i profesor zdravstvene politike na harvardskom sveučilištu Anupam Jena. “Zaključak je sljedeći: Bolni zglobovi i bolovi u kralježnici vrlo su nepouzdani prognostičari” kada su vremenske prilike posrijedi, kazao je Jena.



Bol je bol, bez obzira na kišu

Podaci se poklapaju s rezultatima ranije provedenih australskih studija znanstvenika sa sveučilišta u Sydneyu, koji su usporedili povezanost pojave boli u donjem dijelu leđa, artritičnom koljenu i druge bolesti vezane za lokomotorni sustav, s podacima o vremenu australske Meteorološke službe. Ustanovili su da nema nikakve povezanosti između vremenskih prilika i pojave boli. Podaci su prikupljeni među velikim brojem pacijenata i njihovih liječnika diljem Australije. Autori studije su objasnili i kako ljudi pozornost na bol više obraćaju u dane kada je vrijeme lošije, a ako je ono lijepo i blago ni njihov bol nije u prvom planu.

No ne slažu se svi stručnjaci s tim tvrdnjama. Dr. Robert Shmering iz bolnice Beth Israel u Bostonu tvrdi da je nemoguće dokazati suprotno jer uvijek postoji mogućnost da određeni faktori vremenskih izmjena, poput barometarskog pritiska ili promjene vlažnosti zraka, utječu na osobe koje pate od artritisa. “Kao liječnici moramo imati razumijevanja za ono što nam govore pacijenti. Bol je bol, bez obzira na kišu. No studija pokazuje da bol u zglobovima i u leđnom dijelu kralježnice ne možemo povezati s vremenom”, kazao je dr. Jena, dodajući da će one pacijente koji vjeruju i tvrde da ih boli više kad se mijenja vrijeme, teško ikakva studija uvjeriti suprotno. Rezultati istraživanja objavljeni su u prosinačkom, božićnom broju stručnoga medicinskog časopisa BMJ, u kojemu se najčešće objavljuju teme nešto ‘lakšeg’ sadržaja.