PRSKATE LI NA SVE STRANE DOK MOKRITE? Urolog otkriva koji su mogući razlozi nepravilnog mlaza i kako ga popraviti

Ako špricate posvuda dok mokrite, trebali biste posjetiti liječnika – nakon što pobrišete dasku WC školjke.

Mlaz mokraće koji se širi na sve strane i u svim smjerovima umjesto da ravnomjerno curi prema dolje, može značiti da nakupine sjemena kod muškaraca ili iscjetka kod žena blokira mokraćovod. Razlozi mogu biti svakakvi – od posljedica seksa do bubrežnih kamenaca. Iako je uobičajeno ne imati svaki put pravilan mlaz, ako vam se to događa pod normalno, riječ je ostanju koje se naziva uretralnim stezanjem, što se lako rješava neinvazivnim metodama. Stanje mogu uzrokovati spolno prenosive bolesti, rak prostate ili porod kod žena. Liječnici savjetuju kako se možete riješiti neugodnog špricanja.

Urin puno govori o vašem zdravlju, od boje do mirisa i dosljednosti, a ako prskate dok mokrite, to bi mogao biti znak ozbiljnih, ali i ne tako ozbiljnih stanja. Mokraćovod je cijev koja vodi urin iz mjehura tako da se može osloboditi iz tijela. Obično je dovoljno širok da urin slobodno struji kroz njega, ali kada se sužava ili nešto blokira protok, može doći do prskanja kao kada držite prst ispred crijeva za vodu.





Privremene pojave nisu zabrinjavajuće

Urolog dr. Sovrin Shah u bolnici Mount Sinai u New Yorku objasnio je zašto do toga dolazi: “Prskanje mokraće može se dogoditi ako se uretralni otvor zalijepi, a ponekad se mlaz sam popravlja prilikom izlaska. Tjelesne tekućine, kao što je sperma, mogu uzrokovati da se otvor mokraćovoda drži zajedno, zbog čega mnogi ljudi doživljavaju fenomen raspršivanja nakon seksa.” Dodao je da dovoljno jak mlaz urina obično može izbaciti ostatke, tako da se prskanje zaustavi do kraja pražnjenja.

U žena, slabi mišiće oko uretre mogu otežati izbacivanje bilo kakvog iscjetka koje uzrokuje začepljenje prolaza. Dr. Shah kaže da sve što narušava dobar protok urina utječe na način na koji on izlazi van – i to vrijedi za oba spola. Strana tijela poput bubrežnih i drugih vrsta kamenaca koji prolaze kroz urin mogu također uzrokovati začepljenje prolaza, što dovodi do prskanja. Mali, tvrdi talog minerala i soli prolazi kroz uretru, a proces je obično bolan. No, kada izađe, vaš se mlaz treba vratiti u normalu. To su sve privremene pojave koje vas ne trebaju brinuti. Međutim, ako stalno prskate okolo, trebali biste se obratiti liječniku. “Ako se to redovito događa, moglo bi biti nešto pogrešno s uretralnom anatomijom”, rekao je Shah.

Neinvazivne metode za širenje uretre

Ako je prskanje uzrokovano suženom uretrom, to znači da imate uretralno stezanje, stanje koje uglavnom utječe na muškarce, ali može mučiti i žene. Dr. Shah kaže da je uretralno stezanje uzrokovano ožiljcima u uretri, obično od traume. Za muškarce, ta trauma može uključivati ​​upalu zbog raka prostate, ozljedu na leđima ili ozljedu tijekom seksa, uključujući frakturu penisa ili zdjelice. Drugi ožiljci uzrokovani su infekcijom spolno prenosivih bolesti, uključujući klamidiju, a oštećenje može trajati dugo nakon što je infekcija nestala. Ova trauma uzrokuje da se uretra postupno sužava, što otežava protok urina i može dovesti do bolnog uriniranja kao i prskanja.

Za žene, ožiljak se može dogoditi od poroda ili od ozljede spolovila, ovisno o penetraciji, sili i kutu ulaska penisa. Primarno liječenje uretralnog stezanja je širenje uretre koristeći medicinski instrument zvan dilator. Tijekom vremena, veći dilator će postupno povećati širinu uretre. Još jedna nekirurška opcija je provesti stalni urinarni kateter. Ovaj postupak se obično radi u teškim slučajevima i ima rizike, kao što je iritacija mokraćnog mjehura i infekcije mokraćnog sustava. Ali operacije mogu dovesti do više ožiljaka, što može značiti više prskanja, piše Daily Mail.