PROLJETNI UMOR: Koliko je povezan s depresijom i kako ga se najlakše riješiti?

Proljetnim umorom se naziva skup tjelesnih i psihičkih simptoma koji se javljaju nakon zimskih mjeseci. Najčešće se odnosi na iznenadni gubitak energije i osjećaj umora.

Uz nagle promjene raspoloženja proljetni umor karakteriziraju i mnogi drugi simptomi. Ako ste prepoznali da vam se organizam čudno ponaša za vrijeme početka proljetnih mjeseci, najvjerojatnije ne trebate brinuti. Ovo su neki simptomi proljetnog umora:



nedostatak energije i pospanost

nedostatak koncentracije

razdražljivost

depresija

tjeskoba

smanjena radna produktivnost

slab imunosni sustav

Proljetni umor i depresija

Prvi uzrok nastanka proljetnog umora i depresije je to što se tjelesne rezerve serotonina ili kako ga zovu, hormona sreće, potroše kroz zimske mjesece. To potiče rad melanina ili popularno nazvanog hormona spavanja. Proljetni dani sve su duži i tijelo sve više proizvodi hormone endorfina, testosterona i estrogena. To mijenjanje u organizmu iscrpljuje tijelo što rezultira osjećajem umora.

Uz to, uzrok nastanka proljetnog umora je i jednolična zimska prehrana u kojoj nema dovoljno vitamina. Količina hrane i kalorijska vrijednost koju svakodnevno unosimo u organizam zadovoljava potrebe ali često je njena je nutritivna vrijednost nedovoljno kvalitetna za naše zdravlje. Zbog manjka vitamina C smanjenja je iskorištenost kisika u stanicama, a i oslabljen imunološki sustav. Umor je u proljeće više izražen jer se naš organizam, kao i životinje, budi iz zimskog sna i pokušava iz sebe izbaciti sve toksine.

Kod ljudi koji su skloni proljetnom umoru, simptomi se pojavljuju sredinom ožujka i pogoršavaju se do sredine travnja. Simptomi mogu biti više ili manje izraženi ali se manifestiraju na vrlo sličan način.

U istraživanju sezonskog afektivnog poremećaja, 84 pacijenta koji boluju od depresije ispitani su jesu li iskusili pogoršanje u proljetnim mjesecima. 39% žena i 12% muškaraca odgovorilo je da su skoro svake godine doživjeli proljetno pogoršanje. Uz to, 28% žena i 29% muškaraca to su doživjeli nekoliko puta.

Vitamini i minerali protiv proljetnog umora

Protiv proljetnog umora može se uspješno boriti kombinacijom pravilne prehrane, dovoljnog uzimanja tekućine, tjelesne aktivnosti i boravka na svježem zraku. Prije svega pazite na način prehrane. Organizmu će u proljeće dobro doći post ili dobro osmišljen program detoksikacije koji treba uključivati dovoljno svježeg voća, povrća i tekućine u obliku vode, bistrih juha i svježe iscijeđenih sokova. Uzimajte puno povrća i mahunarki. Ne zaboravite ni na zdrav doručak pun proteina i vitamina. Uz sunčane i duže dane pokušajte i vi što više vremena provoditi na otvorenom. Svjež zrak i vitamin D iz sunca će uz kretanje i pravilnu prehranu pomoći u rješavanju ovog sezonskog problema.

S obzirom na današnji ubrzani način života, opravdano je da pojačate svoju prehranu i dodacima kao što su vitamini ili proteini. Ne zaboravite kako su neke od namirnica posebno bogate različitim mineralima, vitaminima i zdravim mastima koji će vam pomoći upravo u slučaju proljetnog umora.

Neke od njih su: orašasti plodovi i losos koji su bogati su omega 3 masnim kiselinama, plave ribe kao što su losos i haringa, borovnice koje obiluju C vitaminom, naranče, grah i zob, jogurt i drugi mliječni proizvodi koji povoljno djeluju na probavu.