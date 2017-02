‘PRODAVAČICE SU ME IZRUGIVALE’: Jovana je imala 148 kilograma, a pogledajte samo kako danas izgleda

Tridesetogodišnja Jovana Reljić iz Srpca pravi je primjer kako se snagom volje i disciplinom može postići ono o čemu mnogi mogu samo sanjati.

Sa tadašnjih 148 kilograma i bez pretjerane želje da ih “skine”, Jovana je uživala u svakom zalogaju, razmišljajući samo o tome kako zadovoljiti želju za hranom. Sve do jednom…

Trenutak koji je promijenio sve

“Pred kraj 2012. godine krenula sam kupiti odjeću za novogodišnju proslavu. Ušla sam u jednu trgovinu i prodavačica me već na ulazu skenirala od glave do pete i drsko mi rekla: “Ovdje nema ništa za tebe, prodajemo odjeću do konfekcijskog broja 42”. Te riječi su me pogodile poput metka i mislim da ih nikad neću zaboraviti”, priča Jovana za Blic, koja je u to vrijeme nosila konfekcijski broj 58.





To je, kaže, bio pokretač i tada je shvatila kako je krajnje vrijeme da učini nešto po pitanju svoje kilaže. Došla je kući, pojela zadnji komad torte i odlučila svoj život uzeti u svoje ruke.

“Pošto sam medicinske struke i poznajem ljudsku fiziologiju, kao i biokemiju, svoju prehranu sam prilagodila tome, te sam počela do detalja izučavati načine zdrave prehrane”, nastavlja Jovana priču o svojoj životnoj avanturi.

Jovanin recept za uspjeh

Češće je jela manje obroke, trudila se da porcije budu proteinske prirode, ugljikohidrate je jela do 16 sati, pila četiri litre vode dnevno. Jednom u tjedan dana počastila bi se pizzom i slatkišima.

“Nakon nekog vremena iskombinirala sam plan prehrane i treninga koji mi najbolje odgovaraju: fokus je bio na kondicijskom treningu i to šest puta tjedno po sat vremena, a dva dana sam dizala utege. Nakon dva mjeseca skinula sam 28 kilograma i motivacija je počela još više rasti”, objašnjava za Blic Jovana, koja trenutno živi u Njemačkoj.

Želja za dokazivanjem je rasla, kilogrami su nestajali, a vaga je u jednom trenutku pokazala nevjerojatnih 69 kilograma.

Istrčala maraton u Njemačkoj

Jovana se počela prijavljivati na natjecanja u trčanju, prvo na kraće staze, da bi kasnije istrčala 42 kilometra dug maraton u Njemačkoj.

Sada su pred njom novi izazovi, za koje se temeljito priprema.

“Do prosinca sam bila u tzv. fazi mase, a sada sam na strogoj dijeti, jer se pripremam za natjecanje u bodyfitnessu, koje će biti održano uskoro. Najveća podrška u ovom pothvatu mi je osobni trener Slaviša Đorđević, peterostruki prvak Balkana u bodybuildingu, kao i prvak Europe i svijeta”, kaže Jovana.

Jovana ističe kako je uvijek potrebno imati vjeru u sebe, čak i onda kad ciljevi izgledaju nerealno.