PRETRPIO MOŽDANI UDAR ZBOG MASAŽE VRATA?! Liječnici šokirani – tvrde da nije imao nikakve čimbenike rizika

Ono što se dogodilo nesretnom Indijcu ponukat će vas da više nikad ne zatražite usluge masera ili kiropraktičara. Dobro, možda nije sve tako crno i riječ je o izoliranom slučaju.

Indijac (45) doživio je moždani udar nakon godina i godina intenzivnih odlazaka na masažu vrata. Liječnici sumnjaju kako se ugrušak u mozgu stvorio upravo zbog muškarčeve opsjednutosti time da ga se tetoši.

Progovorili su o ovom incidentu kako bi upozorili ljude da pretjerana masaža može biti okidač za moždani udar. Navodno je neidentificirani muškarac iz Punjaba na masažu odlazio između tri i četiri puta tjedno.

Liječnici su posvjedočili da je nesretnik pohodio salone za masažu isključivo radi opuštajućeg učinka. U bolnicu je zaprimljen s iznenadnom afazijom – oštećenjem jezika i slabosti u donjim udovima. Pacijent je također bio nijem i nije bio u stanju samostalno donositi odluke pa su liječnici odmah utvrdili da je imao moždani udar.

No bolesnik nije imao “značajnu medicinsku povijest” niti čimbenike rizika za takvo što. Testovi su pokazali da je pacijent pretrpio anteriorni infarkt cerebralne arterije. Uobičajeni uzroci takvoga stanja najčešće su rupturirani aneurizmi koji zaustavljaju protok krvi u mozak te potencijalno smrtonosni ugrušak, piše Daily Mail.

Međutim, manipulacija vratnom kralježnicom u obliku masaže vrata malo je poznat mehanički okidač za disekciju cervikalne arterije. To uključuje rascijepanje arterija i formiranje neke vrste preklopa, koji omogućuje dotok krvi između slojeva krvnih žila. To rezultira arterijskim sužavanjem ili čak potpunom opstrukcijom lumena, što dovodi do nedostatka protoka krvi u mozak.