PREKRETNICA U LIJEČENJU RAKA: Imunoterapijski lijekovi uspješno uništavaju bolesne stanice

Imunoterapija, metoda liječenja raka tijekom koje se u uništavanju tumorskih stanica aktivira vlastiti obrambeni sustav već se primjenjuje kod brojnih čvrstih tumora, od melanoma preko raka bubrega do raka pluća, a najnovije istraživanje na oboljelima od uznapredovalog raka glave i vrata pokazalo je da su pacijenti liječeni nivolumabom preživjeli dulje od onih koji su primali kemoterapiju, objavljeno je na Europskom kongresu o raku, a prenosi u nedjelju BBC.

Nivolumab je lijek koji blokira aktiviranje receptora stanične smrti proteina PD-1 na površini T stanica. T stanice obrambenog sustava uobičajeno imaju funkciju da prepoznaju antigene, odnosno molekule virusa i bakterija na površinama napadnutih stanica.

Naime, zaražena stanica na svojoj će površini izraziti djeliće peptida koji potječu iz bjelančevine agresora, a T stanice će potom razviti senzore koji će ih prepoznavati. Dio tih T stanica izlučuje citokine koji potiču imunološku reakciju, a citotoksične T stanice konačno svojim otrovima uništavaju bolesne stanice.

Međutim, u obrambenom sustavu postoje mnoge prirodno ugrađene kočnice koje sprečavaju napade na vlastita tkiva organizma. Rak, koji se sastoji od podivljalih vlastitih stanica, koristi ove kočnice kako bi izbjegao napade obrambenog sustava.

Budući da oslobađa obrambeni sustav samo u okolini tumorskih stanica, nivolumab, kažu znanstvenici, ima manje nuspojava od drugih lijekova.

Uznapredovali rak glave i vrata ima vrlo loše prognoze preživljavanja. No istraživanje provedeno na više od 350 pacijenata, čiji su rezultati objavljeni u New England Journal of Medicine, pokazalo je da je 36 posto onih koji su liječeni imunoterapijom, odnosno lijekom nivolumabom preživjeli još godinu dana u odnosu na samo 17 posto onih koji su liječeni kemoterapijom.

Pokazalo se i lijek ima puno manje nuspojava.

Dvostruki hit

Dobre strane lijeka prijavljene su kod pacijenata čiji su tumori bili pozitivni na humani papiloma virus (HPV). Oni su preživjeli prosječno 9,1 mjesec u slučaju liječenja nivolumabom, odnosno 4,4, mjeseca u liječenju kemoterapijom.

Uobičajeno, očekivani životni vijek kod ove grupe pacijenata je kraći od šest mjeseci.

Podaci studije provedene na 94 pacijenta s uznapredovalim rakom bubrega pokazali su da je kombinacija nivolumaba i drugoga lijeka, ipilimumaba rezultira značajnim smanjenjem tumora kod čak 40 posto pacijenata.

Pokazalo se da se kod svakog desetog pacijenta rak povukao, što je puno u odnosu na pet posto pacijenata kod kojih se tumor povukao nakon standardne kemoterapije.

Ipilimumab je lijek koji aktivira obrambeni sustav tako da djeluje na CTLA-4, protein koji utišava obrambeni sustav. Kada ipilimumab isključi inhibirajući protein, citotoksični limfociti T mogu nastaviti otkrivati i uništavati stanice raka.

Kombinacijom ovih dvaju lijekova uklanjaju se dvije kočnice obrambenog sustava tako da on postupno počinje prepoznavati tumore koje prije nije uspijevao prepoznati te ih počinje uništavati.

Produljen životni vijek

Profesor Kevin Harrington s Instituta za istraživanje raka i konzultant u londonskoj bolnici Royal Marsden, koji je vodio studiju o liječenju uznapredovalog raka glave i vrata smatra da bi nivolumab mogao biti prekretnica u tako teškim slučajevima.

“Ova je studija potvrdila da se životni vijek može produljiti grupi pacijenata kod kojih su sve mogućnosti liječenja iscrpljene, a da se pritom ne pogorša kvaliteta njihova življenja”, smatra prof. Harrington.

“Kada se ova vrsta raka proširi i metastazira vrlo ju je teško izliječiti. No studija pokazuje da novim načinom liječenja možemo bitno produljiti pacijentov život, a da pritom ne pogoršamo kvalitetu njegova življenja. S nestrpljenjem očekujem širu primjenu u klinikama”, rekao je.

Problem kod imunoterapijskih lijekova su visoke cijene. Rezultat su činjenice da su ovi lijekovi zasad novi na tržištu, što znači da još nemaju dovoljno konkurencije, a u razvoj svakoga novog lijeka potrebno je uložiti mnogo vremena i novca.