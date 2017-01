PREHLADA, GRIPA ILI NEŠTO JOŠ GORE? Liječnici otkrivaju kako ih prepoznati te što činiti, a što ne kada osjetite prve simptome

Sigurni ste da je prehlada, vaši prijatelji uvjereni su da je gripa, a mnoštvo lijekova na tržištu tvrdi da liječi oboje – no razlika je itekako važna. I pritom, niste uvijek bolje prošli ako ste se prehladili. A još gore ste prošli ako je u pitanju nešto treće.

“Razlika između prehlade i gripe je iznimno važna”, upozorava dr. Susan Rehm, ravnateljica američkog Zavoda za infektivne bolesti. Gripu izaziva virus infulence, a kako postoji tek nekoliko sojeva virusa, gripu se može spriječiti cijepljenjem ili liječiti ako obolite.

Prehlade mogu biti kompliciranije. “Najčešće je uzrok rhinovirus, ali postoji više od 200 drugih virusa koji mogu biti okidači za prehladu”, pojašnjava dr. Rehm. To znači da ne postoji antiviralna terapija i najbolje što možete učiniti je liječiti simptome. No i tu je potreban oprez, pa je Prevention izvukao savjete kako liječiti gripu, a kako prehladu, ali prije svega, kako ih razlikovati.



Gripa je ako…

“Pogodi vas kao grom” sažeo je dr. Steven Lamm, internist i profesor na njujorškom medicinskom fakultetu. “Vrlo vjerojatno ćete ‘gorjeti’ s temperaturom iznad 38 stupnjeva Celzijevih i bit ćete strgani,” pojašnjava dr. Lamm. Groznica, umor, bolovi mišića i stezanje u prsima također su karakteristični za gripu. Možda ćete kašljati, možda ćete imati začepljen nos, no manje je vjerojatno da ćete patiti od problema s gornjim dišnim sustavom nego što biste da imate prehladu.

Što vam je činiti?

Otiđite liječniku, osobito ako ste kronični bolesnik ili ste u nekoj drugoj rizičnoj skupini.

“Antiviralni lijekovi koji se daju na recept moraju se uzeti u roku od 48 sati od pojave simptoma”, objašnjava dr. Karen Hill, jedna od osnivačica saveza internista i pedijatara u Houstonu. Tretman će olakšati simptome, ubrzati oporavak i, najvažnije, smanjiti rizik od komplikacija poput upale pluća ili bronhitisa.

A što ne činiti?

Prije svega, nemojte ignorirati simptome – nemojte ni pokušavati “prehodati” gripu jer ne samo da će vaš oporavak biti mnogo dulji nego ćete širiti zarazu. Također, nemojte tražiti niti uzimati antibiotike. “Oni pomažu kod bakterija, ali ne kod virusa”, ističe dr. Lamm te dodaje kako će propisati antibiotike samo kada se jave komplikacije koje upućuju na bakterijsku infekciju, poput iskašljavanja zelenog sekreta s tragovima krvi.

Prehlada je ako…

“Simptomi se pojavljuju prije svega iznad vrata”, objašnjava dr. E. Neil Schachter, autor knjige “Vodič dobrog doktora za gripe i prehlade”. Curenje iz nosa, kašalj, oči koje suze, bolno grlo, začepljen nos i kihanje tipični su simptomi kojoi se razvijaju tijekom jednog ili dva dana. “Možda ćete osjećati manje bolove ili groznicu, ali daleko slabije nego kao kod gripe”, objašnjava dr. Schachter.

Što činiti…

“Kako biste se što prije riješili prehlade, uzimajte 250 mg vitamina C čim primijetite prve simptome”, savjetuje dr. Schachter, no odmah dodaje: “Ipak, nema konačnih dokaza da to djeluje, a prevelike količine mogu uznemiriti želudac, ali vrijedi probati”. Ako simptomi postanu teži, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Antihistaminici mogu posušiti sinuse

Hill savjetuje prirodnije rješenje: nazalne sprejeve s morskom vodom. “Dornji dišni putovi su mjesto na kojem se virusi razmožavaju i ulaze u organizam. Ispirući nos se i mehanički rješavate dijela virusa”, objašnjava dr. Hill. No s ispiranjem nosa ne smije pretjerivati kako ne biste dodatno “zlostavljali” ionako izmučenu sluznicu.

Što ne činiti

Ako imate umjerenu temperaturu, nižu od 38 stupnjeva Celzijevih, ne morate je spuštati, savjetuje dr. Lamm.

“Osim ako ste u rizičnoj skupini”, ističe i pojašnjava: “Povišena tjelesna temperatura je prirodan način borbe protiv infekcije”. Radije se odmorite, lezite i pijte mnogo tekućine kako ne biste dehidirali.

A što ako je nešto gore?

I neke bakterijske infekcije imaju slične simptome, prije svega streptokok. Tada je karakteristično oticanje limfnih čvorova i krajnika.

Mogu se javiti i bijele mrlje u usnoj šupljini (na području jezika, krajnika i ždrijela), slijevanje iz sinusa koje se očituje žuto-zelenim sekretom te u rjeđim slučajevima osip. Jave li vam se ti simptomi, najbolje je posjetiti liječnika.

Prirodna olakšanja

No za probleme gripe i prehlade postoje i prirodni lijekovi.

Aromatska inhalacija

U lavor natočite kipuću vodu, pokrijte se ručnikom i udišite. Dodajte dvije žličice mljevenog svježeg đumbira, nekoliko kapi eteričnog ulja paprene metvice ili eukaliptusa.

Vrući tuš

Idealna bi bila sauna, no i para iz vrućeg tuša će otvoriti dišne putove i omekšati sekret u nosu i sinusima.

Vlažite zrak

Ovlaživač zraka ili mokar ručnik na radijatoru pomoći će vam tijekom noći – da se rjeđe budite zbog začepljenog nosa.