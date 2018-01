KRIVCI ZA VAŠ KRONIČNI UMOR: Ove navodno dobre navike zapravo vam crpe energiju. Loša vijest ako pijete kavu ujutro!

Osjećate li konstantni umor kojega se nikako ne možete riješiti koliko god dugo spavali, možda je vaš problem u nekoj od ovih navika koje crpe energiju, a toga niste svjesni.

Od nedovoljnog unosa proteina do dehidracije i izbjegavanja ugljikohidrata – sve to možda isisava energiju iz vas pa ste zato stalno iscrpljeni. Nutricionistica Jackie Lynch za Get The Gloss otkriva koje su najčešće pogreške u životnom stilu zbog kojih ste stalno “na rezervi” te kako ih popraviti.

Nedostatak proteina

Najčešći su simptomi: želja za slatkim, gubitak tonusa mišića i krhki nokti skloni pucanju. Previše ljudi jede proteinski obrok samo jednom na dan. Jednostavno nije dovoljno da pojedete odrezak pilećih prsa ili lososa za ručak. Proteini su važni za brojne tjelesne funkcije, a jedna od njih je i izdržavanje dana od jutra do večeri. Protein igra ključnu ulogu u održavanju ravnoteže šećera u krvi, jer pomaže usporiti oslobađanje ugljikohidrata u tijelu, osiguravajući održivu energiju. Dobri izvori proteina uključuju meso, ribu, jaja, mahunarke, orahe i sjemenke. Prisutnost proteina u svakom obrokom pomoći će vam da uravnotežite razinu šećera u krvi. Ljudi trebaju oko šaku proteina u jednom obroku, primjerice pileća prsa, osam badema ili 50 g humusa.



Izbjegavanje ugljikohidrata

S njima ne valja pretjerivati, ali ih se ne smije ni potpuno izbaciti iz prehrane. Osjećate li nadutost i često puštate vjetrove, smanjena vam je tjelesna učinkovitost i slabog ste imuniteta, vjerojatno jedete premalo ugljikohidrata, koji djeluju kao gorivo. Naš je mozak u potpunosti ovisan o glukozi koja se nalazi u ugljikohidratima za energiju (za razliku od ostatka tijela, ne može koristiti masti), a svatko s fizički zahtjevnim poslom ili životnim stilom ne može dugo opstati na dijeti bez ugljikohidrata. Ipak, svi ugljikohidrati nisu jednaki, izbjegavajte slatku hranu ili rafinirane verzije kao što su bijeli kruh i riža. Da bi se postigla trajna energija, najbolje je odabrati komplekse ugljikohidrata bogatog vlaknima kao što su cjelovite žitarice, povrće i mahunarke. Bjelančevine i složeni ugljikohidrati tim su iz snova kada je u pitanju energija pa je cilj kombinirati ovo dvoje u svakom obroku i međuobroku.

Previše kofeina

Kava vam može pomoći da pregrmite naporan dan, ali ne pretjerujte s količinom. Previše kofeina ima simptome kao što su nesanica i poremećaj spavanja, napetost, nervoza i tjeskoba. Kofein je dvosjekli mač kada je riječ o energiji. Studije su otkrile brojne blagodati kave, ali sve to pada u vodu ako se njome tankate cijeli dan. Kofein je snažan stimulans koji može poremetiti san, ali postoje i drugi manje očiti načini na koje se iscrpljuje energija. Prekomjerni kofein aktivira odgovor na inzulin (hormon koji uklanja šećer iz krvi), što može dovesti do pada šećera u krvi i pada energije. Alkohol i nikotin imaju slične inzulinske stimulirajuće učinke. Redoviti unos kofeina također može blokirati apsorpciju biljnih izvora željeza u crijevima, što sprječava proizvodnju hemoglobina i transport kisika. Dnevni preporučeni maksimalni unos kofeina iznosi 400 mg. Veliki kapučino obično sadrži 200 mg, tako da je lako pretjerati.

Dehidracija

Ako vas odjednom boli glava, oči su vam suhe i osjećate se zbunjeno, zapitajte se kad ste zadnji put popili vode. Naše tijelo treba vodu za potporu cirkulacijskom sustavu, koji provodi hranjive tvari i kisik kroz tijelo, tako da stanice mogu proizvesti energiju. Samo dva posto dehidracije mogu značajno utjecati na naše fizičke performanse, smanjujući snagu, brzinu i izdržljivost. Dehidracija također smanjuje mentalnu energiju, što rezultira lošom koncentracijom, nedostatkom kreativnosti i zbunjenošću. Ne postoji fiksna količina vode koju trebamo piti, jer ovisi o dobi, građi tijela, razini tjelesne aktivnosti i temperaturi zraka. Trebate piti dovoljno vode da vaš urin bude blijedožute boje. Pijenje puno vode ili biljnih čajeva tijekom dana je najbolji način da se osigura dobivanje tekućine koja vam je potrebna, međutim, valja istaknuti da voće i povrće također sadrže puno vode.