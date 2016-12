PRAVI KIBORG: Biohaker želi vlastiti penis pretvoriti u vibrator

Biohaker poznat po tome da si je ugradio slušalice u uši odlučio je nastaviti s modificiranjem svog tijela – pretvorit će svoj penis u vibrator.

Rich Lee (35), trgovac iz Utaha i otac dvoje djece, napravio je uređaj Levetron9000 koji se može usaditi ispod muškarčeve stidne kosti, a pomoću kojeg penis počinje vibrirati, prenosi Daily Mail.

U svom sjedinjavanju čovjeka i stroja, Lee tvrdi kako mu je krajnji cilj pomoću tehnologije stvoriti potpuno nove osjete.



Koristio bi brojnim vezama

Rekao je kako njegova bivša supruga nije bila previše oduševljena kada je počeo raditi na svom izumu 2011.

“Nisam siguran što me je nagnalo da razvijem Lovetron”, kaže Lee. “Nakon razvoda, napustio sam projekt, mislići kako ću zauvjek ostati u celibatu. Ali tada sam upoznao ženu koja se bavila seksualnom psihologijom, i koja me potaknula da dovršim projekt. Uvjerila me je kako bi to popravilo brojne veze”.

“Brojne su me žene kontaktirale s pitanjem kada će napokon biti gotovo. Mislio sam da će puno muškaraca biti zainteresirano, ali ispada da mnogi to vide kao prijetnju”.

“Lovetron radi poput onih vibrirajućih prstena za penis, samo što je usađen. Jednostavno vibrira pod kožom u bazi penisa”.

Uređaj može imati naglašene rubove ili slične izbočine, kako bi se bolje osjetio. Koristiti će bežično induktivno punjenje, tako da neće biti potrebe za mijenjanjem baterija.

Ali Leee ga još nije usadio, jer je došlo do nekih tehničkih poteškoća. “Samo nekoliko trenutaka prije nego što sam prenuo s usađivanjem uzređaja izveo sam posljednji test i naišao na kvar. Jedna se komponenta pokvarila pa sam zaustavio cijeu proceduru. Mislim da ću sada sačekati bolji motor prije ponovnog pokušaja.”

Grinderi sami poboljšavaju svoje tijelo pomoću tehnologije

Lee je pripadnik zajednice poznate kao grinderi, a radi se o ljudima koji hakiraju svoje vlastito tijelo s uradi-sam uređajima. modificiraju svoje tijelo kako bi povečali i poboljšali ljudske sposobnosti.

Tako trenutno Lee ima u sebi šest implanta. Po jednog u svakome uhu kao slušalice, dva magneta u vrhovima dva prsta kako bi osjetio magnetna polja, NFC (Near Field Communication) čip u ruci za kontroliranje raznih uređaja i biotermalni čip u ruci za promatranje temperature.

Prvi implant bio mu je magnet u ruci, jer je “i sama pomisao da mogu osjetiti nevidljivu silu i tako dobiti novi osjet bila preintrigantna da bih je ignorirao”.