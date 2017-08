POZITIVNA STRANA ALKOHOLA: Evo koliko vina treba piti da biste drastično smanjili rizik od dijabetesa

Kada je riječ o dijabetesu, vrijedi isto pravilo kao i za koronarne bolesti – bolje je rasporediti manje količine vina više puta tjedno nego popiti više odjednom.

Tko bi rekao da alkohol ima i svojih pozitivnih strana, s obzirom na to da se stalno upozorava na njegove štetne učinke na zdravlje?! Ovo se saznanje, međutim, odnosi samo na vino. Muškarci koji ga piju tri do četiri puta tjedno imaju manji rizik od dijabetesa tipa dva, i to za 27 posto, pokazuje istraživanje.

Na žene djeluje još bolje

Žene, s druge strane, mogu smanjiti taj rizik za gotovo trećinu. Vjeruje se da su za to zaslužni polifenoli iz grožđa u crnom vinu, koji kontroliraju razinu šećera u krvi. Čak se i pivo razmatra kao mogući lijek protiv dijabetesa.

Žestoka pića, nadalje, djeluju potpuno suprotno, dvostruko povećavajući rizik od oboljenja.



“Kada je riječ o dijabetesu, vrijedi isto pravilo kao i za koronarne bolesti – bolje je rasporediti manje količine vina više puta tjedno nego popiti više odjednom”, smatra prof. Janne Tolstrup s danskog sveučilišta.

Koliko je dovoljno?

Preporučene količine vina iznose 14 čaša tjedno za muškarce odnosno devet za žene. To znači da bi žene trebale popiti jednu i pol boce vina na tjedan kako bi smanjile rizik od dijabetesa za vrtoglavih 58 posto.

Muškarci koji piju 14 čaša tjedno, smanjuju rizik za 43 posto. Ako vam se čini previše, možete smanjiti dozu i na devet čaša – učinak je isti, piše Daily Mail. Vrijedi pokušati, zar ne?