POLINEUROPATIJA: Bolest čiji simptomi se pokazuju tek kada dođe do teških komplikacija

Mnogobrojni su simptomi dijabetičke polineuropatije, a ona zahvaća osjetna, autonomna i motorička vlakna perifernog živčanog sustava.

U ovoj bolesti bilo koje živčano vlakno može biti oštećeno, tako da simptomi mogu biti zaista mnogobrojni. Neuropatska bol je rijetka, a simptomi se najčešće pokazuju tek kada komplikacije postanu teške i ireverzibilne.

Dijabetička polineuropatija nastaje kao komplikacija dijabetesa, radi čega je važno ispravno liječenje šećerne bolesti jer se odlaganjem mogu stvoriti komplikacije. Dostatni i pravovremenim liječenjem mogu se ublažiti simptomi.

Uzrok je najčešće dijabetes

Najčešći uzrok polineuropatije je dijabetes, makar često može ostati i nepoznat. Neki od njih su i ugriz krpelja, otrovanje olovom, određeni lijekovi, AIDS, Guillian-Barre sindrom i difterija.



Određeni lijekovi, posebice oni koji su namijenjeni liječenju upale pluća za posljedicu mogu imati oštećenje perifernih živaca. Ista je posljedica i nakon izlaganja olovu. Ugriz krpelja može izazvati zarazu bakterijom koja će napasti mišiće i zglobove te uzrokovati bolove. Ona može također napadati i živce te dovesti do polineuropatije. Difterija je bolest koja primarno zahvaća dišni sustav ali se komplikacije mogu proširiti na periferne živce, a nastaje zarazom bakterijom.

Različite vrste i simptomi polineuropatije

Kako ova bolest napada bilo koje živčano vlakno, postoje različiti stupnjevi polineuropatije:

distalna simetrična

kardiovaskularna autonomna

gastrointestinalna autonomna

genitourinarna autonomna

Neke polineuropatije zahvaćaju primarno motorna vlakna dok ostale samo osjetna. Neki poremećaji mogu zahvatiti i moždane živce, dok neki lijekovi i toksini mogu zahvatiti osjetna ili motorna vlakna, čak i oboje.

Distalna simetrična polineuropatija

Ova bolest počinje postupno, a prvi simptomi su smanjen osjet bola i parastezija. Ovo oštećenje zahvaća vlakna koja prenose propriocepciju koja pomaže osjetiti položaj u prostoru, hladnoću i vibraciju. Oštećuje i mala aferentna vlakna koja imaju ulogu prenositi osjet topline, dodira i boli. Ovi simptomi se početno javljaju na prstima, šakama i stopalima pa se postupno šire prema gore. Najčešći simptom, u čak 30% slučajeva je bol i parastezija, dok je gubitak osjeta rijeđi. Postoji mogućnost nastanka hipotrofije mišića. Ova polineuropatija je primarni čimbenik za razvoj dijabetičkih ulceracija na stopalima radi kojih se kod 85% pacijenata amputira noga.

Ulceracije se nazivaju i dijabetesno stopalo što je jedna od mnogobrojnih komplikacija šećerne bolesti i predstavlja skup koštanih i mekotkivnih promjena na stopalu. Nastaje kao posljedica oslabljenja živaca, a mogući razlozi za dodatne komplikacije su i infekcije.

Kardiovaskularna autonomna neuropatija

Ova vrsta pojavljuje se u 15% kod dijabetesa tip I i 20% kod tipa II. Ona je jedan od glavnih uzroka smrti kod dijabetičara. Statistike pokazuju kako je u 10-godišnjem praćenju smrtnost kod dijabetičara sa kardiovaskularnom neuropatijom bila 27% veća nego kod dijabetičara koji je nisu imali. Kardiovaskularna autonomna neuropatija zahvaća simpatička i parasimpatička vlakna. Simpatički živčani sustav dio je eferentnog živčanog sustava koji je naročito aktivan za vrijeme straha i tjeskobe. Ovaj dio živaca i vlakana povećava sposobnost organizma za napore, priprema organizam na pojačani rad i za opasnost, a djeluje i u stanju emocionalnih promjena.

Glavni simptom ove neuropatije je ortostatska hipotenzija i poremećaji srčanog ritma. Posljedice su smanjivanje postotka preživljavanja kod srčanog infarkta, kao i povećanje postotka i mogućnosti maligne aritmije i iznenadne smrti.

Gastrointestinalna autonomna neuropatija

U ovoj bolesti su najčešći simptomi GERB. To je gastroezofagealna refluksna bolest, stanje kod kojeg dolazi do vraćanja kiseline iz želuca nazad u jednjak. Jednjak nema specijalni sloj koji bi ga štitio od agresivne kiseline kao što je želučana, pa to uzrokuje strašnu bol u predjelu prsa ili grla. Ovaj simptom pojavljuje se u 30% bolesnika od šećerne bolesti. Osim toga simptom je i usporeno pražnjenje želuca, i to čak kod 25-50% bolesnika. Uz to dolazi do komplikacija kao što su napuhnutost, bol u predjelu trbuha, mučnine, povraćanje i gubitak apetita. Ove komplikacije usporavaju i kompliciraju terapiju dijabetesa. Uz to, moguć je i poremećaj funkcije kolona kod 25% bolesnika, a manifestira se proljevom, zatvorenim crijevima i inkontinencijom.

Genitourinarna autonomna neuropatija

Ova bolest manifestira se kao erektilna disfunkcija, a pojavljuje se kod 50% muškaraca dijabetičara starijih od 50 godina, te kod 75% starijih od 60 godina. Kod žena se pojavljuje kao smanjeni libido što je posljedica vaginalne suhoće i bolnosti tokom spolnog odnosa. Uz to, komplikacija je i neurogeni mjehur koji se manifestira kao urinarna retencija te inkontinencija urina.

Liječenje i terapija polineuropatije

U liječenju se razlikuju terapije. Prva je primarna prevencija koja uključuje bolju regulaciju šećera kako bi se smanjila ili odgodila pojava polineuropatije. Uz to postoje simptomatska terapija i modificirajuća terapija.

Pri nastanku polineuropatije liječnik će odraditi kliničku dijagnozu kako bi se konkretno otkrio uzrok i uznapredovalost bolesti, na temelju čega će vam preporučiti i pripisati terapiju i liječenje. Fizioterapija obuhvaća kineziterapiju, elektroterapiju i magnetoterapiju.

Kinezioterapija uključuje pasivne, aktivno potpomognute i aktivne vježbe s ili bez otpora. Poseban oblik je EMG terapija gdje se provode ciljane vježbe dok se mišićna aktivnost pravi preko signala koji mogu biti elektromiografski, zvučni ili grafički. Važan segment čine i vježbe za prevenciju ili ublažavanje kontraktura s naglaskom na vježbe istezanja. Kod bolesnika koji pate od polineuropatije, kinezioterapija je pomogla da je manje izražena opasnost od potencijalnog oštećenja mišića nego u distrofiji pa je moguće u vježbama za snaženje mišića slobodnije provoditi vježbe s opterećenjem te repetitivne vježbe za izdržljivost.

Ostali programi vježbi za prevenciju su vrlo slične. Kod bolesnika se primjenjuju i ostale procedure fizioterapije za ublažavanje bolova i poboljšanje cirkulacije. Za tretman kontraktura koristi se i termoterapija koja uključuje primjenu umjerene topline parafinskim oblozima ili masaže ledom prije početka vježbanja.

Uz fizioterapijske procedure, pri rehabilitaciji bolesnika koji boluju od polineuropatije važna je primjena ortopedskih pomagala – cipela i ortoza za gležanj i stopalo.