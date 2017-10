‘OVOGA PUTA RAK JE POBIJEDIO’: Dirljivom se objavom oprostila od supruga koji je umro pet tjedana nakon njihova vjenčanja

Supruga muškarca koji je preminuo od rijetkog oblika raka samo pet tjedana nakon njihova vjenčanja, objavila je dirljivu poruku na Facebooku i osvojila srca diljem svijeta.

Paulu Brameu (35) i njegovoj supruzi Niji (26) svijet se srušio kada im je liječnik priopćio kako on ima rak jetre koji je toliko agresivan i uznapredovao da se ne može ni operirati. Rečeno im je da je jedina nada podvrgnuti se palijativnoj kemoterapiji, koja bi eventualno mogla usporiti daljnji rast tumora.

Kako se situacija pogoršavala jer se rak nije smanjivao, par se odlučio vjenčati prije no što bolest neminovno pobijedi. Kada se to dogodilo, neutješna je udovica tužnu vijest podijelila na Facebooku i ganula mnoge.



“Duboki udah, evo ga! U subotu 14. listopada u 20 sati i 20 minuta ljubav mog života uzela je posljednji udah, s kojime je završila njegova bol i patnja. Paulovo se zdravlje neočekivano brzo pogoršalo ubrzo nakon što sam pokrenula prikupljanje humanitarnih sredstava za njegovo liječenje. Rak mu se proširio na kosti, a dobio je i upalu pluća te vjerojatno sepsu. Moj se suprug snažno borio protiv bolesti do samoga kraja. Međutim, naše obitelji vjeruju da se toliko borio da bi mogao biti dobro na naš dan vjenčanja, nakon čega je osjećao da se može opustiti jer je uspio izdržati najveći dan za nas i naše obitelji. Ostavio je ogromnu rupu u životima naših obitelji i u mome srcu. Bio je to najveći sin, brat, muž i budući otac. Ponovno se povlačim iz društvenih medija. Naše sam živote učinila javnima iz jednog jedinog razloga – da bismo spasili Paula. Iako je bilo nevjerojatno i uspješno, on jednostavno nije mogao više patiti. Hvala vam na podršci i ljubavi, ali, nažalost, ovoga je puta rak pobijedio”, napisala je Niah.

Brojni su joj ljudi izrazili sućut i udijelili riječi utjehe: “Moje srce plače zbog vas oboje i vaših obitelji. Užasno mi je žao”, “Moje su misli s tobom. Bila si apsolutna inspiracija. Snažna si, hrabra i prekrasna i izvana i iznutra. Čuvaj se! – podrška je stizala sa svih strana.

Paul, koji je bio upravitelj jedne prodavaonice, trpio je tolike bolove da je jedva izdržavao nekoliko sati na poslu i onda bi se vraćao kući.

“Jednom me probudio u ranim jutarnjim satima uz krikove, žalio se na bol s desne strane trbuha i otežano disanje. Nazvala sam ambulantu, pregledali su ga i rekli da nema razloga za brigu i neka ga motrim. Paul kao Paul, ujutro se probudio još u bolovima, ali nastavio je raditi jer nije htio pustiti svoje kolege, iako se valjao u bolovima”, prisjeća se njegova supruga.

Samo 24 sata poslije, doznali su dijagnozu koja je preokrenula njihove živote, piše Daily Mail.