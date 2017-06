OVO VAM MOŽE SPASITI ŽIVOT: Mjerite li tlak pravilno? Stručnjaci otkrivaju najbolji način

Tlak je najbolje mjeriti na objema rukama, a pravi rezultat pokazuje ruka na kojoj je zabilježena viša vrijednost.

Stigle su nam prve prave ljetne vrućine, što posebno utječe na ljude koji se bore s visokim krvnim tlakom. Redovita mjerenja i držanje tlaka pod kontrolom mogu biti od životne važnosti, no znate li kako se to zapravo radi? To obično ovisi i o tome koji tlakomjer imate jer postoje modeli koji se stavljaju na zapešće i oni koji idu na nadlakticu.

Najbolji rezultati postižu se tlakomjerom koji se stavlja na nadlakticu jer je tako u ravnini srca te samim time precizniji, kaže farmaceutkinja Colin Dougall.

Ključ je u umjerenosti

Idealno bi bilo izmjeriti tlak na objema rukama, a kao pravo stanje uzima se onaj viši. Kada ustanovite na kojoj je ruci tlakomjer pokazao viši rezultat, dobro je i ubuduće mjeriti tlak upravo na njoj, piše Daily Mail.

Krvni tlak može varirati, na što utječu brojne stvari, poput obilnih i kaloričnih obroka ili većih količina popijene kave. Ako ste skloni visokom tlaku, umjerenost je prava riječ za vas.