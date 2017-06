OVISNOST O PORNOGRAFIJI: Je li zaista štetna za vaše zdravlje i kako je se riješiti?

Neka istraživanja pokazuju kako pornografija iz temelja iskrivljuje poimanje seksa i spolne aktivnosti. Gledanje pornografije protivno je vjerskim nalaganjima, a navodno i dugoročno šteti ljudima.

Istraživači National Foundation for Family Research and Education došli su do zaključka kako gledanje pornografije povećava opasnost od razvijanja spolnih nastranosti te da su zablude o silovanju raširene među muškarcima koji redovito gledaju pornografiju. Po njihovom istraživanju, ona potiče mišljenje da žene žele da ih muškarci siluju i da su silovatelji normalne osobe koje vole grublji seks.

Je li pornografija štetna za zdravlje?

Istraživači se po pitaju ovisnosti o pornografiji ne slažu najbolje. Dok neki tvrde da se ova ovisnost treba gledati kao bolest, neki tvrde da je ovisnost i takvo tretiranje pretjerano. Smatramo kako postoji nekoliko loših strana čestog gledanja pornografije:

povećavaju se očekivanja od partnera u seksu

smanjuje se želja za parnerom koji postaje ‘dosadan’

nastaje osjećaj dosade trenutnom vezom

povećava se mišljenje o mogućnostima i sposobnostima – prilazak djevojkama, lako stupanje u seksualne odnose..

potiče se kriva percepcija o seksu i odnosima

I žene mogu biti ovisne o pornografiji

Kada se priča o gledanju pornografije, najčešće se pretpostavlja da to rade samo muškarci. Žene sve češće posežu za svojim ekranima i traže zanimljive pornografske scene. Kod žena je ovisnost o pornografiji slabije izražena i tabu tema, ali također ostavlja iste posljedice kao i kod muškaraca. Često mijenjanje partnera u potrazi za boljim mogao bi biti jedna od posljedica ženske ovisnosti o pornografiji.

Dr. Victor Cline, specijalist za liječenje ovisnosti o seksu, zapaža kako ovisnost o pornografiji može dovesti do devijantnog ponašanja i da takvo ponašanje treba iskorijeniti. Osoba koja gleda pornografiju mogla bi pokušati provesti u dijelo maštu i ideje koje je dobila iz pornografskih videa.

“Ovaj problem je poput raka. Neprestano raste i širi se. Rijetko se povlači, a liječenje je vrlo teško, kao i oporavak. Poricanje problema i odbijanje da se suoči s njim tipično je i predvidivo ponašanje među muškim ovisnicima o pornografiji i gotovo uvijek završava problemima u braku, a ponekad razvodom ili prekidom nekih drugih intimnih veza”, izjavio je dr.Cline.

Štetne posljedice pornografije za mlade

Statistike pokazuju da pornografiju najviše gledaju dječaci u dobi između 12 i 17 godina. Posljedice toga što je nekima pornografija glavni izvor informacija o seksu su zastrašujuće. U pornografskim filmovima ne koristi se zaštita, najčešće se degradiraju žene i muškarci, i najgore od svega, žene uglavnom pristaju na sve zahtjeve i želje muškaraca bez pitanja. Sve to ostavlja kriv dojam mladim ljudima.

“Zdravstvene analize živčanog sustava i prirodnih reakcija mozga na pornografske prizore i zvukove pokazuju da je gledanje pornografije značajan biološki događaj kojim se zaobilazi normalan proces učenja i prihvaćanja određenih stvari — te da ono štetno utječe na dječji mozak koji se još oblikuje zbog toga što iskrivljuje dječje poimanje stvarnosti, a time i njihovo psihičko i fizičko zdravlje, njihovu dobrobit i sreću”, izjavila je Dr. Judith Reisman, predsjednica instituta koji prati odgojno-obrazovni utjecaj medija.

Kako se riješiti ovisnosti o pornografiji?

Pornografija može uništiti povjerenje i iskrene odnose. Budući da je gledanje pornografije nešto što se uglavnom radi potajno, često je prate obmane i laži.

Donosimo nekoliko savjeta kako se riješiti te ovisnosti:

priznajte sebi i svom partneru da gledate pornografiju

razgovarajte s partnerom o stvarima koje vam možda nedostaju u vezi

zamijenite pornografske uratke drugim sadržajima koji neće izazvati ovisnost

isprobajte liječenje hipnozom

Eto, sve informacije su tu. Kakvo je vaše mišljenje o pornografiji?