OVAJ ČOVJEK STVARNO NEMA SREĆE: Već drugi put u pet mjeseci otrovni pauk ga ugrizao za penis

21-godišnji Australac Jordan zaista može reći kako ima peh u životu, nakon što ga je otrovni pauk dvaput u pet mjeseci ugrizao za gotovo isto mjesto na penisu, piše BBC.

Dogodilo se to jučer, dok je koristio prijenosni kemijski toalet, a prvi ubod dogodio se u istom okruženju prije pet mjeseci.

‘Vjerujem da sam trenutno najnesretniji tip u zemlji. Sjedio sam na wc-u i bavio se svojim poslom, kad sam odjednom osjetio ubod koji sam osjetio i prvi put. Razmišljao sam kako ne mogu vjerovati da mi se ovo ponovno dogodilo. Pogledao sam dolje i vidio nekoliko malenih nožica sa strane’, ispričao je Jordan.

Nakon što mu se to prvi put dogodilo odlučio je da više neće koristiti prijenosne javne wc-e, no predomislio se kad je vidio da su toaleti netom prije njegovog zova prirode očišćeni. To je vidio kao priliku.



Kolege mu se već smiju

‘U sljedećem trenutku, ponovno sam bio presavinut u bolovima’, ispričao je mladić.

Kolege s gradilišta otpratili su ga na hitnu, ovaj put se nemilosrdno šaleći s njegovom situacijom.

‘Prvi put su se zabrinuli, no ovaj put su me samo zafrkavali’, kazao je Jordan te dodao kako će ubuduće radije trpiti nego koristiti prijenosne toalete.

‘Život mi je ipak draži’, komentirao je.

Redback pauk koji je dvaput ugrizao spomenutog mladića nalazi se u u Australiji , često u urbanim ili narušenim okruženjima. Njegov ugriz uzrokuje snažnu bol, znojenje i mučninu. Iako postoje zabilježeni slučajevi smrti, do nje nije došlo otkako je razvijen antiotrov 1956. godine.