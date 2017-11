OVA NAMIRNICA USKAČE KAD ANTIBIOTICI ZAKAŽU: ‘Vjerujemo da ona može spasiti pacijenate koji inače imaju loše izglede’

S obzirom na širinu i učestalost uporabe, slobodno možemo reći da se antibiotici danas zloupotrebljavaju. Što kada oni prestanu djelovati? E, tu uskače priroda sa svojim rješenjem!

Češnjak bi mogao biti snažan odgovor na tzv. superbakterije, koje su otporne na antibiotike. Spoj u tom povrću poznat kao ajoen uništava superbakterije i omogućuje antibioticima da ponovno djeluju, pokazuje istraživanje.

To čini na način da ometa gen potreban mikrobima da se zalijepe za ljudsko tkivo, a bez kojega se ne mogu razmnožavati, objašnjavaju danski znanstvenici, koji se nadaju da bi ovo otkriće moglo pomoći u liječenju cistične fibroze i kroničnih rana kod bolesnika s dijabetesom, kao i za borbu protiv stafilokoka otpornih na meticilin te drugih uobičajenih bolničkih infekcija.

Oko 30 posto ljudi nosi na koži ili u nosu bakteriju Staphylococcus aureus, koja je otporna na široko upotrebljavane antibiotike, a može upasti u krvotok i otpuštati otrovne toksine koji ubijaju do jedne petine pacijenata.



REVOLUCIONARNA POMOĆ IZ PRIRODE: Otkriven antibiotik koji djeluje na otporne bakterije

Istraživači sa Sveučilišta u Kopenhagenu otkrili su da ajoen suzbija određeni gen koji dovodi do uništavanja bakterijskog “biofilma”. Iako ne ubija bakterije, on ih sprječava da komuniciraju s drugim mikroorganizmima, što je potrebno da bi njihov broj mogao rasti. To omogućuje antibioticima i imunološkom sustavu tijela učinkovitije borbu protiv infekcija.

“Stvarno vjerujemo da ova metoda može dovesti do tretmana pacijenata koji inače imaju loše izglede. Kronične infekcije poput cistične fibroze mogu biti vrlo robusne. Ali sada, zajedno s privatnom tvrtkom, imamo dovoljno znanja za daljnji razvoj lijeka od češnjaka i testiranje na pacijentima”, kaže autor studije, profesor Tim Holm Jakobsen, za Daily Mail.

“Dvije vrste bakterija koje smo proučili vrlo su važne. Zovu se Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Spoj češnjaka može se boriti s objema odjednom i stoga može biti učinkovit lijek kada se koristi zajedno s antibioticima”, zaključuje.