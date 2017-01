ORALNA HIGIJENA: Stomatolozi žele da ovo znate

Naši zubi se suočavaju s raznim iskušenjima, od dnevne doze kiseline, preko ‘škripanja’ tijekom noći, do hrane koja i doslovno lomi zube poput skrivenih koštica u kolaču s višnjama.

Tu su i drugi rizici, plak na kojem se skupljaju bakterije, sluz i čestice hrane koji se nakuplja između desni i zuba može dovesti do infekcija, upala i oštećenja desni, a nova istraživanja bolesti desni povezuju i s ozbiljnijim zdravstvenim problemima poput dijabetesa, srčanih oboljenja, pa i moždanog udara, piše Daily Mail.

Evo što kažu stomatolozi.

Konac za zube

Korištenjem konca za zube uklanjate zubni plak, ali manje od jedne četvrtine odraslih to redovito čini. Nedavno je priopćeno kako nema dokaza da korištenje konca za zube pravi bitnu razliku u oralnoj higijeni, uz pretpostavku da osoba temeljito i redovito pere zube pastom i četkicom. Ali, stomatolozi kažu da to što nema znanstvenog dokaza za nešto, ne znači nužno da je to beskorisno.



Stvar je u tome što četkicom zahvatimo samo tri strane zuba, tako da je potrebno nešto i za preostale dvije. Da li će to biti konac ili interdentalne četkice, ili oboje, vaš je izbor.

Pranje zuba nakon jela

Stomatolozi se slažu da je pranje zuba odmah nakon obroka najgora stvar koju možete napraviti. Kad jedemo, raste kiselost usne šupljine, što privremeno slabi caklinu. Ako odmah nakon jela operete zube, napravili ste više štete nego koristi.

Dakle, zube operite čim ustanete, a potom doručkujte.

Pijete li ujutro vodu s limunom, ni slučajno nemojte zube prati odmah nakon toga.

Ako perete zube nakon svakog obroka, pričekajte sat vremena prije nego što se primite četkice.

Koliko često treba prati zube

Stari savjet bio je- onoliko puta koliko jedete. Ali, nove preporuke su da se zubi peru dva puta dnevno, ujutro čim ustanete i navečer, prije nego što pođete na spavanje. Perite ih po dvije minute.

Ono što je važno je da tijekom pranja četkicu držite pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na vertikalnu površinu zuba i da pravite male kružne pokrete. Podijelite vilicu u četiri zone, posvetite svakoj 30 sekundi dva puta dnevno i mirni ste.

Električna ili obična četkica

Izbor je samo vaš. Kako god okrenete, važno je da zube perete prema navedenim uputama.

Kada treba promijeniti četkicu

Svaka tri mjeseca, a to važi i za obične i za ‘glave’ električnih. Ili, čim primijetite da je postala neuredna.

Čaj ili kava

Čaj ostavlja gore mrlje na zubima nego kava.

Jesu li vodice za ispiranje usta korisne

Nisu neophodne. Ali, ako ste skloni problemima s desnima, mogu biti od pomoći. Ipak, pazite i uvijek birajte one koje ne sadrže alkohol, jer alkohol isušuje desni i čini ih podložnijim upalama.

Evo kojih se još pravila pridržavaju stomatolozi:

“Nikad ne koristim paste za izbjeljivanje zuba. Jednom dnevno koristim dentalni konac, a zube perem tri puta dnevno, ali prije obroka. Osim toga, preporučujem korištenje ekeltričnih četkica, osobito kad je riječ o djeci”, kaže doktor Justin Toal.

“Moj izbor je dentalna traka, a ne konac, jer je šira i bolje prijanja na površinu zuba. Preporučujem električne četkice, a i sam ih koristim jer smatram da su efikasnije od običnih. S obzirom da se bavim i estetskom stomatologijom, pacijentima uvijek kažem da izbjegavaju glupiranje poput krckanja leda i tvrdih bombona”, kaže dr Mervyn Druian.

“Kavu i sokove uglavnom pijem na slamčicu, a umjesto dentalnog konca svojim pacijentima preporučujem interdentalne četkice jer smatram da su efikasnije”, kaže Jane Hogben, stomatološka sestra iz Londona.

