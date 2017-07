OPAKI STRES: Simptomi na koje morate paziti i kako si pomoći u svega nekoliko minuta

Mnogi ljudi pate od kroničnog stresa bez da su toga svjesni. Stres simptomi pojavljuju se postepeno i često se za njih zna pogrešno okriviti neka druga bolest.

Simptomi stresa nakupljaju se postepeno i mogu utjecati na vaše zdravlje puno prije nego ih primijetite. Prepoznavanje simptoma stresa može vam pomoći da ga obuzdate, ali i da riješite neke tegobe.

Simptomi stresa najčešće su prikriveni

Kronični stres može preuzeti vaš život i prije nego toga postanete svjesni, utjecati na sve vaše životne situacije. Ako ne znate kako se nositi sa stresom simptomi će se pojačavati, a vaše stanje biti samo još gore. U svijetu preko 20% stanovništva pati od kroničnog stresa, dok s vremenom taj broj sve više raste. Stres je povezan i sa anksioznošću, depresijom i tjeskobom.

Ovi simptomi mogu upućivati da ste pod kroničnim stresom.



1. Kronični umor



Glavna boljka stresa je da crpi energiju iz vašeg tijela i oslabljuje imunološki sustav. Ovaj stres simptom može se pojavljivati bez obzira na to što puno spavate, a to je pravi znak da je razlog stres. Ako dođe do umora i letargije, nezainteresiranosti i neprestanog osjećaja da vam je tijelo teško i umorno, razlog bi mogao biti stres.

Osim toga postoji mogućnost da ćete osjetiti i probleme sa spavanjem što je još jedan stres simptom. Nemogućnost da zaspite u razumno vrijeme i nesanica mogu imati temelj u stresu. Ukoliko se događa da neprestano želite spavati i možete zaspati u bilo kojem dijelu dana bez obzira na to što ste se ‘dovoljno naspavali’ preko noći, također je moguće da to upućuje na stres.

2. Izrazita žudnja za slatkim ili slanim

Kada smo pod stresom, često posežemo za nezdravom hranom koja sadrži prazne kalorije. To su najčešće slatkiši ili hrana koja ima visok udio škroba. Do žudnje za nekom određenom hranom može doći jer mozak osjeća da u vašem organizmu nešto nije u redu. Kako bi on to popravio pokušava organizmu dati što mu je potrebno kako bi se popravio. Zato dolazi do neobjašnjive želje za nekom hranom, a to često budu ili izrazito slatka jela ili izrazito slana jela.

3. Probavne smetnje



Dugotrajne probavne smetnje, nadutost i bolovi u želucu često znaju biti simptomi stresa. Anksioznost i stres negativno utječu na rad probavnog sustava. Radi živaca je naš probavni sustav direktno povezan s mozgom. Tako su istraživanja pokazala da razina bakterija unutar probavnog sustava utječe na razinu hormona stresa u tijelu. Kroničan stres i anksioznost dovesti će do nervoze želuca.

Ovi problemi s probavom bi mogli biti simptom stresa:

ako često osjećate bolove u želucu bez obzira na hranu koju jedete

ako često patite od bolova i nadutosti

ako osjećate grčeve u želucu kada god ste pod pritiskom

ako povremeno osjećate mučninu ili bol bez razloga

ako nemate regularan tok pražnjenja crijeva – ako ste zatvoreni ili imate proljev

4. Problemi s koncentracijom



Razina hormona stresa u organizmu može utjecati na koncentraciju i fokus. Ukoliko imate problema sa spavanjem i ne možete umiriti um, postoji velika šansa da je razlog tome stres. Ako se ne možete umiriti i fokusirati bez da vam misli bježe, to može upučivati na veći problem. Uz ovo ćete osjetiti i iscrpljenost, umor i poteškoće sa spavanjem.

5. Poteškoće sa disanjem

Čest osjećaj da nemate dovoljno zraka i teško dolaženje do daha mogu biti stres simptomi. Ako nemate alergijskih problema ili astmu, ovakvi se problemi ne bi trebali događati. Disanje u slučaju stresa postaje ubrzanije i kraće, dok kod nekih ljudi može doći do hiperventilacije. Ako patite od kroničnog stresa, postoji šansa da ćete često imati upale dišnog sustava.

6. Neredovit ciklus menstruacije kod žena

Stres može skratiti ili produžiti menstrualni ciklus, ali i uzrokovati bolne menstruacije. Visoka razina stresa i kronični stres mogu uzrokovati bakterijske bolesti na intimnom području. Neredovite menstruacije ili neuobičajeno ponašanje za vrijeme ciklusa kao što su malo do ništa krvarenja, strašna bol koja traje duže od jednog dana, a bez da imate problema s jajnicima mogu upućivati na stres simptome.

Liječenje simptoma

S obzirom na to da na stres i pojavu simptoma stresa utječu vaše životne navike, to je prvi korak u kojem trebate napraviti promjene. Ovo su neki savjeti kako se riješiti stresa.

Napravite popis stvari koje radite svakodnevno i pogledajte što vam se najmanje sviđa, to jest, koja aktivnost vam stvara stres. Raspišite probleme koje vam donosi ta aktivnost i realno sagledajte kako biste ju popravili. Koliko god lako zvučalo, teško je naučiti kako vjerovati u sebe. Prije nego počnete rješavati probleme oko sebe, pozabavite se sami sa sobom i svojim problemima. Pomirite se da ste radili neke greške i popravite ih i zaboravite. Promijenite prehranu i dopustite si jesti ono što želite, ali reducirajte masnu hranu. Ako imate problema s probavom, masna hrana će tome još više odmoći. Napravite si plan prehrane ili se odlučite za neku jednostavnu dijetu kao što je dijeta 10 posto. Počnite se baviti tjelesnim aktivnostima. Stres često dolazi jer svoje frustracije i unutarnje borbe ne možete izbaciti iz sebe te se one nagomilavaju u vašoj glavi. To uzrokuje probleme sa spavanjem, nemirnost i kronični umor. Tjelesna aktivnost izmoriti će vaše tijelo i olakšati vam spavanje radi čega ćete se odmah osjećati bolje. Također ćete imati osjećaj da radite nešto kvalitetno i dobro za svoje tijelo što svakako pomaže vašim osjećajima. Počnite meditirati, vježbati jogu i naučite pravilno disati. Ozbiljno se primite odmaranja. Česta izlika mnogih ljudi je kako nemaju vremena za odmor u današnjem ubrzanom svijetu. No barem jednom tjedno izdvojite sat vremena i uživajte u odmoru. Ne razmišljajte o poslu, obrazovanju, problemima. Iskreno se odmarajte slušajući glazbu koju volite dok jedete najdraže jelo. Počastite se, zaslužili ste to.

Brzi lijek za trenutni stres

Da bi smirili rad srca, potrebno je znati pravilno disati. Ako dođe do stresne situacije ili sve više osjećate stres simptome, pratite ovaj .GIF koji će vam smiriti živce.

Kada je geometrijski oblik samo vodoravna linija, tada udahnite i udišite u skladu s gifom koji se širi. Kada se animacija zaustavi i počne smanjivati, tada krenite ispuhavati zrak kroz usta i uvlačite trbuh. Udišite zrak na nos. Ponovite ovo disanje 5 puta, napravite pauzu pa ponovite još 3 puta.