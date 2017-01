ONDA JE VRIJEME DA DOZNATE: Ovo možda niste znali o penisima

Donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica o penisu koje možda niste znali.

Pušenje skraćuje penis

Ako muškarac godinama puši, penis u erekciji se može skrati i za centimetar. Erekcija se zasniva na dobroj cirkulaciji, a pušenje kalcificira i oštećuje krvne žile, pa tako negativno utječe i na erekciju.



Liječenje opeklina

Za liječenje teških opeklina osoba koje su ozbiljno ozlijeđene u požaru može se koristiti koža koja se doslovno uzgaja od kožice dobivene obrezivanjem dječaka beba. Samo jedna obrezana kožica, u teoriji, može poslužiti za uzgajanje čak 23.000 kvadratnih metara tkiva.

NAJGADNIJI PRIJELOM: Što je fraktura penisa i može li ‘raditi’ nakon toga?

Prostata

Uvećana prostata može biti uzrok erektilne disfunkcije i preuranjene ejakulacije.

Orgazam

Prosječan orgazam prosječnog muškarca traje 6 sekundi. Ovdje su žene u prednosti – ženski orgazam traje u prosjeku 23 sekunde.

Odličan plivač s velikim penisom

Najstarija poznata vrsta koja je imala penis je morsko stvorenje čiji je fosil pronađen 2003. godine. U pitanju je kolimbosaton ekplekitikos (Colymbosathon ecplecticos), što je starogrčki za ‘odličan plivač s velikim penisom’.

Rekonstrukcija obrezane kožice

Obrezana kožica može se rekonstruirati. Procedura je komplicirana i dugotrajna, podrazumijeva korištenje prstenova i malih utega, jer se koža mora istegnuti, ali – nije nemoguće.

Jedan od 400 muškaraca može sam sebe oralno zadovoljiti

Statistika kaže da je jedan od 400 muškaraca dovoljno fleksibilan da može sam sebi pružiti oralni seks. Eto, sad i to znate.

TOP 5 PRAVILA: Ako volite svoj penis definitivno ćete ovo poslušati

Dva tipa penisa

Postoje dva tipa penisa. Imate tako, slučajeve da je penis na prvi pogled impresivan primjerak (21 posto), ali kad ga vidite u erekciji ispostavi se da je jedva prosječan, i one koji vas na prvi pogled razočaraju, pa se ugodno iznenadite kada vidite koliki je u erekciji (79 posto muškaraca).

Prosječan seks traje manje od tri minute

Istraživanje provedeno u Njemačkoj kaže da seksualni odnos koji podrazumijeva vaginalnu penetraciju u prosjeku traje 2 minute i 50 sekundi. Ali, ženama to djeluje kao pet i pol minuta. Dakle, statistika kaže da odnos traje manje od tri minute, ali kad pitate žene kakav dojam imaju – kažu da je trajao duže od pet minuta. Pitanje je samo da li žene takav dojam imaju zbog toga što im je toliko lijepo da im djeluje kako se vrijeme usporilo, ili je seks nikakav, pa se ‘otegnulo’.

Duljina je bitna za trudnoću

Veličina je bitna. Što je penis duži, to je veća vjerojatnost da će doći do trudnoće jer se spermatozoidi ‘isporučuju’ bliže cilju.

Sedam djevica dnevno

Penis koji je vjerojatno imao najburniji ‘život’ je onaj koji je pripadao kralju Tonga, Fatefehiju, koji je navodno između 1770. i 1784. deflorirao 37.800 djevica. To znači sedam dnevno, tijekom 14 godina.

Zgodni muškarci imaju i kvalitetnije spermatozoide

Zgodni i privlačni muškarci izgleda imaju i kvalitetnije spermatozoide, pokazalo je jedno istraživanje provedeno u Španjolskoj. Tijekom istraživanja, ženama su pokazane fotografije muškaraca čiji je spermogram varirao od dobrog, preko prosječnog do lošeg, i od njih se očekivalo da izaberu muškarce koji su im najprivlačniji. Ispostavilo se da u najvećem broju slučajeva muškarci koje su ispitanice izabrale imaju i dobar spermogram, iako one to nisu mogle znati, već su izbor pravile na osnovu fizičkog izgleda.

PIJANI PENIS: Problemi koji se mogu pojaviti tamo dolje, a barem jedan ste sigurno imali

Nesvjesna ejakulacija

Muškarac može ejakulirati i nesvjesno, s obzirom da je za ovu funkciju nadležna leđna moždina.

Lomovi penisa su najčešći tijekom masturbacije

Vjerovali ili ne, šanse da dođe do frakture penisa nisu najveće tijekom strastvenog seksa dok je žena gore, pa čak ni tijekom ‘obrnute kaubojke’. Statistika hitnih medicinskih službi širom Amerike kaže da muškarci penis slome najčešće tijekom masturbacije.