OLIGOMENOREJA: Javlja se u gotovo 70% slučajeva kod žena, a opasna je samo u nekim slučajevima

Poremećaj ritma menstrualnog ciklusa naziva se oligomenoreja, a uključuje razmak dulji od 35 dana.

Uobičajeni menstrualni ciklus trebao bi trajati oko 28 dana. Postoje različiti poremećaji menstrualnog ciklusa, ali ako dođe do izostanka duljeg od 35 dana, i to onog koji bude takav svakog mjeseca, to se naziva oligomenoreja.

Nije opasna, ali može imati opasan uzrok

Najčešći razlog oligomenoreje je neuravnotežena ili poremećena funkcija jajnika. Uzrok za to može biti različit, a ovo su neki od njih:

oligomenoreju bi mogle doživjeti žene koje koriste kontracepcijske pilule. Kod nekih žena može doći do jačih, češćih ali i slabijih i rjeđih menstruacija nakon što počnu koristiti kontracepcijske pilule. Korištenje može dovesti i do potpunog prestanka krvarenja

mlade žene koje aktivno treniraju ili su uključene u vježbama težeg intenziteta

žene koje pate od nekog poremećaja prehrane kao što je anoreksija ili bulimija

djevojke u adolescentnoj fazi, kao i žene u periomenopauzi mogle bi iskusiti oligomenoreju radi hormonalnih promjena

žene koje imaju problema sa štitnjačom ili dijabetesom mogle bi iskusiti ovaj poremećaj

Osim toga razlozi mogu biti mnogi drugi – psihički stres i anksioznost, previsoka razina muškog spolnog hormona, pojava tumora na štitnjači, hipofizi ili nadbubrežnoj žlijezdi. Povremeno kašnjenje menstruacije ne znači odmah da je nastupila oligomenoreja. Ona je česta kod žena s visokom razinom proteina zvanog prolaktin u krvi. Osim kontracepcijskih pilula, na poremećaj menstrualnog ciklusa mogu utjecati i lijekovi poput antipsihotika ili antipileptika. Zadnje, ali ne i manje bitno, razlog izostanka menstruacije može biti i trudnoća.

Oligomenoreja može ukazivati na sindrom policističkih jajnika (PCOS). Ovo je česti sindrom kod žena, a pojavljuje se kod 10% žena. Ovaj problem može se pojaviti u različito životno doba žene, a uzroci mogu biti različiti i ovisiti o mnogim stvarima. U ovom slučaju će se osim izostanka menstruacije pojaviti i blaga gojaznost i problemi s gubitkom težine, pojačana dlakavost i akne, problemi sa začećem i depresija.

Postoji tako i sekundarna oligomenoreja koja predstavlja gotovo 70% svih slučajeva ovog problema. Ona se pojavljuje kao predstadij amenoreje ili označava povratak normalnog mensturalnog ciklusa nakon dugotrajne amenoreje. Uzroci za nastanak sekundarne oligomenoreje mogu biti: dojenje, premala razina tjelesne masnoće i mršavost, stres i prijevremena menopauza.

Kako znati radi li se o oligomenoreji

Ako kod vas nastupi izostanak menstruacije dulji od 35 dana, i to ne u jednom ciklusu, već u više njih, obratite se svom ginekologiju. Oligomenoreja će se dijagnosticirati nakon razgovora s ginekologom o vašim svakodnevnim aktivnostima, povijesti dosadašnjih menstrualnih ciklusa. Izvest će se i krvne pretrage i moguće ultrazvučni pregled. Kako bi se detaljnije odredio problem moglo bi se izvesti i određivanje bazalnog hormonskog statusa te mjerenje bazalne temperature.

Osim oligomenoreje, postoji i amenoreja što je potpuni izostanak menstruacije. Amenoreja je u svom primarnom obliku ne pojavljivanje menstruacije do 16. godine kod djevojčica ili dvije godine nakon početka puberteta. Moguća je i kod djevojčica od oko 14 godina koje još nisu prošle kroz pubertet. Sekundarna amenoreja dolazi nakon pojave prve menstruacije, a one su u pravilu svaki izostanak duži od šest mjeseci.

Ovaj problem ne mora nužno ukazivati na poremećaj u organizmu ili ciste na jajnicima, već na neke greške koje možda činite u svakodnevnim aktivnostima. Upravo zato će se kroz razgovor s ginekologom pokušati otkriti radite li nešto protivno svom organizmu radi čega on reagira poremećajem menstrualnog ciklusa.

Daljnje liječenje ovisit će o izdvojenom uzroku nastanka oligomenoreje. Ono se izvodi uglavnom tek kada postoji želja za trudnoćom. U tom slučaju se stimulira i inducira ovulaciju uz regulaciju ostalih hormonskih odstupanja.