OD SEKSA DO PARALIZE: Dok vi spavate, vaše tijelo radi prilično nevjerojatne stvari, za neke sigurno niste znali

Dobra je šansa da ćete sve ove stvari iskusit barem jednom u životu, a većina se odvija svake večeri a da to ni ne znate.

Od seksa u snu do paralize, od rasta do struganja zubiju, vaš organizam radi neke prilično bizarne stvari a da vi to ni ne znate.

1. Paraliza sna

Tijekom REM faze sna, koja je najdublja faza spavanja, mišići udova su paralizirani. Ako se osoba probudi tijekom te faze spavanja (što je teže nego tijekom non-REM faze), organizmu će trebati sekundu, dvije da se pokrene. Upravo taj osjećaj ponovne aktivacije mišića zaslužan je za osjećaj padanja koji mnogi dožive kada se bude. No kod paralize sna treba mnogo dulje da se mišići pokrenu; čak i do nekoliko minuta. Ljudi koji ju iskuse tada proživljavaju pravi horor – poptuno su budni no ne mogu pomicati ni ruke ni noge.

2. Oči skaču k’o lude

Svaka faza sna ima točno određenu ulogu u obnavljanju organizma, osobito mozga. U početku su znanstvenici razlikovali samo dvije faze – REM i non-REM, no kako piše Brightside, danas ih razlikuju čak pet, a s vaka faza je dublja od prethodne. REM faza je najdublja i počinje 60 do 90 minuta nakon što zaspite. Tijekom te faze, oči se brzo pomiču ( po čemu je i nazvana, random eye movement) jer je mozak usredotočen na ono što sanjate.



3. Otpušta se hormon rasta

Ljudski hormon rasta zaslužan je ne samo rast tijekom djetinjstva i adolescencije nego i u odrasloj dobi igra važnu ulogu. Zahvaljujući njemu obnavljaju se stanice i tkivo, prvenstveno kostiju i mišića.

4. Grlo se sužava

Mišići koji drže grlo otvorenim dok ste budni opuštaju se kad zaspite pa se grlo sužava. Iako postoje i drugi čimbenici koji doprinose hrkanju, poput umora, alkogola i blokada dišnih putova, upravo je to opuštanje glavni krivac za hrkanje.

5. Struganje zubima

Bruksizam, kako se taj fenomen naziva, znastvenicima je i dalje zagonetan, prije svega jer ga neki ljudi nikada ne dožive (iako imaju sve rizične faktore) dok se drugi redovito bude s bolovima u čeljusti. Dva su glavna čibenika za koje znanstvenici smatraju da vode struganju zubima u snu – fiziološki poput loše oblikovane čeljusti (s donjom vilicom previše uvučenoim ili izbočenom; premalom čeljusti za broj zubiju i sl) i oni psihološki – pretpostavljaju kako je to reakcija organizma na napetost i stres tijekom dana.

6. Spontano seksualno uzbuđenje

I muškarci i žene se tijekom spavanja seksalno uzbude. Tijekom vrhunca REM faze, mozak je najaktivniji pa traži više kisika. Zbog toga se povećava cirkulacija zbog čeka i ostali organi, uključujuč i i seksualni, dobivaju više krvi. Ne samo da se tako povećava i razina seks-hormona nego je (osobito kod muškaraca) taj povećani protok krvi itekako vidljiv. S ovim fenomenom je povezan i kotroverzni poremećaj seksomnije. U ovoj varijanti mjesečarenja, ljudi se i seksaju u snu, a da toga nisu ni svjesni niti se toga sjećaju idući dan.

7. Nepostojeća buku i eksplozije

Sindrom eksplodiravajuće glave je relativno rijedak, no zna biti prilično uznemirujuć. Oni koji su ga dožvijeli govore kako su se osjećali kao da ih je probudila glasna eksplozija, a nakon buđenja su osjećali veliki strah i nemir iako se oko njih ništa nije dogodilo.