OD POSLJEDICA ZAGAĐENJA U SVIJETU UMRE SVAKA ŠESTA OSOBA: U ovim je zemljama situacija posebno kritična

Od posljedica zagađenosti 2015. u svijetu je umrlo devet milijuna ljudi, triput više nego od AIDS-a, tuberkuloze i malarije zajedno te 15 puta više nego od posljedica ratova i terorizma, objavili su u petak znanstvenici u stručnome časopisu Lancet, upozoravajući da je najviše smrtno stradalih u siromašnim zemljama.

Procjenjuje se da je za svaku šestu smrt u svijetu odgovorno zagađenje. Tijekom 2015. zabilježeno je devet milijuna preuranjenih smrti. Najčešće je riječ o bolestima poput raka pluća, moždanog udara ili srčanih oboljenja, rezultati su velike međunarodne studije za koju su podaci prikupljani dvije godine.

Najlošije stoje zemlje u razvoju

Gotovo svi smrtni slučajevi koji se povezuju sa zagađenjem ili oko 92 posto slučajeva zabilježeno je u siromašnim i u zemljama u razvoju, poput Indije, Pakistana, Kine, Bangladeša i Madagaskara. U navedenim zemljama ta je pošast odgovorna za četvrtinu svih smrtnih slučajeva.

“Zagađenje je velika prijetnja čovječanstvu te utječe na brojne aspekte ljudskog života”, smatra profesor na njujorškom Medicinskom fakultetu Icahn bolnice Mount Sinai i jedan od suautora studije Philip Landrigan.



“Zbog globalizacije su se iskorištavanje rudnog bogatstva i industrijska proizvodnja premjestili u siromašnije zemlje u kojima su pravila o zaštiti okoliša vrlo loša, a ako i postoje, nitko ih se ne pridržava”, kazao je jedan od autora studije i savjetnik grupe za zaštitu okoliša Pure Earth Karti Sandilya.

“Stanovnici siromašnih zemalja, primjerice građevinski radnici u New Delhiju, izloženiji su zagađenom zraku. Oni su i lošije zaštićeni, jer dok pješače, voze se biciklom ili autobusom do posla neprestano su izloženi zagađenom zraku”, kaže Sandilya, dodajući da, za usporedbu stanovnici razvijenih zemalja do svojih radnih mjesta putuju u “klimatiziranim prijevoznim sredstvima”.

Najviše smrtnih slučajeva u Indiji

Onečišćen zrak kao posljedica raznih čimbenika – od prometa preko industrije do velikih požara – utječe na najveći broj smrtnih slučajeva, čak 6,5 milijuna. Milijarde stanovnika zemalja u razvoju obroke pripremaju na otvorenoj vatri za koju je potrebno koristiti ugljen ili drvo, pri čemu udišu štetne supstancije. To se osobito odnosi na žene i djecu.

Drugi najveći faktor je zagađena voda koja utječe na pojavu gastrointestinalnih bolesti i infekcija parazitima od čega u svijetu smrtno stradava 1,8 milijuna ljudi. Najviše smrtnih slučajeva povezanih sa zagađenjem tijekom 2015. zabilježeno je u Indiji – 2,5 milijuna i u Kini gdje je pomrlo 1,8 milijuna stanovnika.

U istraživanju je sudjelovalo 40 znanstvenika iz cijeloga svijeta. Koristili su podatke studije “Global Burden of Disease” Instituta za mjerne podatke o zdravlju i za evaluaciju zdravlja Sveučilišta u Washingtonu.